Продолжение. Начало в № 37 В 1977 г., после отъезда С. Бабаева на учебу в ленинградскую Высшую партийную школу, Володю Цапцына изберут первым секретарем горкома. Впоследствии он работал в МКБ «Радуга». В начале 90-х годов работал в администрации города. Потом работал проректором университета, возглавил одну из коммерческих городских структур. Организационным отделом заведовал Юра Нефедов. Тоже из ДПКО. Он в чем-то был схож с В.Цапцыным. Так же, как и тот, он мог подолгу пропадать на работе. Энергичный, коммуникативный, дисциплинированный, исполнительный, настойчивый в решении стоящих перед ним задач. Впоследствии это повлияло на его карьеру уже в ГК КПСС, куда его пригласили работать инструктором орготдела, а потом он стал заместителем и заведующим. Успешно работал с 1984 г. по 2003 г. заместителем председателя исполкома городского Совета, директором Дубненского филиала ПО «Мособлавтотехобслуживание» - ОАО «Мосавторемсервис». С 2003 г. по 2009 г. Юрий Анатольевич был начальником отдела городского хозяйства Администрации города, заместителем начальника управления градостроительства и архитектуры. В мою бытность в горкоме завотделом, а затем и вторым секретарем был представитель ОИЯИ Володя Хинчагашвили, ставший позднее первым секретарем и впоследствии работавший в ЦК ВЛКСМ. С ним мы вновь пересечемся в Монголии, где он возглавлял комитет ВЛКСМ в г.Эрдэнэте. Сектором учета заведовала Е.Фролова, неплохой работник. Потом её сменила Галина Щендрыгина. Статист сектора - Татьяна Комарова, приятная и обходительная, всегда находившая контакт как в нашем малом коллективе, так и среди комсомольского актива. Инструктором по пропаганде работала Тамара Бабакаева (Ямалеева). Очень исполнительная и трудолюбивая, умевшая как-то по-особому объединять вокруг себя группу комсомольских секретарей, организаций, которые она курировала. В общем, я влился в весьма интересный и дееспособный коллектив, умевший успешно решать дела и задачи, что выдвигала жизнь молодежи города. Значимость тогда комсомола в учебных заведениях была особой. В условиях отсутствия ученического самоуправления, по сути, комсомольские организации являлись стержневым элементом всей системы воспитательной работы в них. И даже тогда, когда в конце 70-х годов начнут возрождать ученическое самоуправление в школах, комсомол свои доминирующие позиции сохранит. В не меньшей мере это было и в профтехучилищах, и в высших учебных заведениях. Поэтому, как только в 1990 г. этот стержень начал разрушаться, а потом позже (не по вине самих комсомольцев, а взрослых) был уничтожен, то словно карточный домик пала и вся система воспитания юношей и девушек. Кстати, до сих пор так и не возродившаяся из-под руин 90-х. Таким образом, как и везде, на ученический комсомол возлагалось множество разнообразных и довольно ответственных дел. Фактически на него ложились все элементы и учебной, и идейно-воспитательной работы среди юношей и девушек. Казалось, здесь имело место сходство его деятельности с взрослыми комсомольскими организациями, однако существовали и многие отличия. Если во взрослом комсомоле молодежь уже имела значительный опыт пребывания и работы в организации, то у школьников он отсутствовал. Они лишь только познавали азы комсомольской жизни, вступая в организацию в 7-8 классах. И вторая особенность. В школьном комсомоле шел постоянный ротационный процесс из-за того, что ребята оканчивали школу и уходили учиться, служить в армию, работать. В этой связи в школах постоянно шла смена комсомольского актива. Научатся одни ребята и девчата организовывать работу и уходят. Вновь приходилось готовить новую смену. Данные обстоятельства требовали особой роли взрослых людей, осуществлявших педагогическое руководство воспитанием молодежи. Это и директора школ и других учебных заведений, и организаторы внеклассной и внешкольной воспитательной работы. До 1966 г. этой должности не было в штатах школ. С её появлением именно на них была возложена ответственность за работу с комсомольцами, и они в подавляющем большинстве с этой задачей успешно справлялись. Надежной опорой горкома в организации комсомольской работы в коллективах учебных заведений был директорский корпус. В период моей работы секретарем ГК ВЛКСМ во главе школ стояли очень опытные и авторитетные руководители. Я с теплотой вспоминаю всех, но особенно заметный след остался в памяти о Н.И.Филипповой, В.Н.Штейне, М.С.Жохове, В.И.Дроздове. Несмотря на различия в возрасте, жизненном и педагогическом опыте, у меня с ними сложились довольно открытые конструктивные отношения, способствующие улучшению работы. Их ненавязчивые и дельные советы помогали мне. Не безразличные к комсомольским делам и к ГК ВЛКСМ были и другие директора - А.А.Нестерина (шк. №3), З.К.Генералова (шк. №4), В.А.Зарубина (шк. №5), Ю.Ф.Иванова (шк. №9). К тому времени я хорошо знал и всех организаторов внеклассной, внешкольной воспитательной работы. Это были очень интересные, инициативные люди, любящие свое дело и детей, с которыми мне довольно быстро удавалось выстроить конструктивные отношения. Самые добрые воспоминания остались о совместной работе с такими организаторами внеклассной работы как В.М. Севастьянова (школа №1), В.И. Ушакова (школа №2), И.И. Матвиенко (школа №3), Л.И. Зинкина (школа №4), В.С. Макарова (школа №5), Н.Я. Ососкова, (школа №8), З.Б. Кузнецова (школа №9) и Л.И. Синицына (школа №10). Все они были людьми разными по жизненному опыту, знаниям, опыту пионерской и комсомольской работы, но что их объединяло, так это любовь к ребятам, любовь к своему делу и стремление делать его хорошо. При этом они, имевшие по сравнению со мной большой опыт, не чурались учиться, обращались за советами и помощью. Ведь мы с ними делали тогда вместе одно дело - помогали ребятам найти свое место в комсомольской жизни и сделать её увлекательной и интересной. Пройдет много лет, и у меня с каждым из них останутся тесные человеческие отношения, а с некоторыми придется заниматься решением проблем, работая и в ГК КПСС и в дубненской администрации. Знаком мне был и отряд старших пионерских вожатых. Что тоже было важно, так как на секретаря возлагалась ответственность за организацию работы городской пионерской организации. Ведь я, еще будучи студентом, а потом председателем школьной комиссии ГК ВЛКСМ, довольно часто с ними встречался, читал по приглашению Дома пионеров лекции по методике пионерской работы. Среди них тоже были яркие личности, нашедшие потом свое достойное место как в образовании, так и в других сферах. Поистине нашей, комсомольской, была заведующая городским отделом образования Н. В. Неганова. В этом отношении мне лично, да и горкому ВЛКСМ, повезло. По любым, казалось бы, порой даже незначительным вопросам, касающимся нашей работы с пионерами и комсомольцами, у неё всегда можно было получить дельный совет, практическую помощь, и это видели и чувствовали все руководители школ. Она всячески поддерживала наши инициативы. Нонна Васильевна участвовала в проведении практически всех городских комсомольских и пионерских мероприятий, будь то смотры строя и песни, финалы игр «Зарница» и «Орленок», всевозможные городские праздники, работа лагеря труда и отдыха старшеклассников. Общаться мне с ней было всегда просто. Несмотря на то, что когда-то она была моим учителем истории, она никогда не давала это почувствовать. У неё не было назидательности, начальственного чванства, не говоря уже о неуважении и грубости. С ней ты чувствовал себя на равных. Как я уже подчеркивал, в организации деятельности школьных комсомольских организаций особая роль принадлежала организаторам внешкольной и внеклассной работы. Именно через них мы в первую очередь стремились обозначить цели и задачи, стоящие перед школьным комсомолом, подключая к организации всевозможных дел. И объяснялось это тем, что сам комсомольский актив прежде всего был занят учебой. Во-вторых, он не обладал достаточным опытом в организации в школе комсомольской работы, а она была довольно объемной и требовала наличия специальных навыков. По сути организаторов мы рассматривали первейшими наставниками комсомольцев-школьников. Сказанное вовсе не означает, что мы стремились заставить работать взрослых вместо секретарей комсомольских организаций, членов комитетов ВЛКСМ. Здесь мы шли как бы параллельным курсом. Сначала ставили задачи комсоргам школ и одновременно просили организаторов помогать ребятам-старшеклассникам их решить. Конечно, в чем-то взрослые иногда и подменяли детей, но то были частные случаи, не становившиеся системой. Николай ПРИСЛОНОВ Продолжение следует