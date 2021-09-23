Высокая явка, честный выбор – так коротко можно охарактеризовать выборы депутатов трех уровней власти, проходившие в нашем наукограде. Окончательные результаты к моменту сдачи газеты в печать озвучены не были, но, судя по предварительным результатам, явка на выборы в нашем городе составила 42,8%. Дубненцы, как, впрочем, и каждый раз во время выборов, проявили свою активную гражданскую позицию, принципиальность, политическую сознательность и грамотность.

Серьезных нарушений ни на одном избирательном участке зафиксировано не было. По данным ТИК, максимальный процент по единому избирательному округу – у Коммунистической партии РФ: на выборах в Государственную Думу РФ – 27,5% (6476 голосов); на выборах в Московскую областную Думу – 25,89% (5926 голосов).

На выборах в Государственную Думу РФ по одномандатному округу большинство голосов у И.К. Родниной – 24,72% (5713 голосов).

На выборах в Московскую областную Думу по Дмитровскому избирательному округу горожане поддержали дубненца от КПРФ Я.Н. Викулина. За него проголосовали 46,87% (10716 голосов).

Что касается окончательных результатов, то они станут известны позже, после подсчета голосов в Талдомском и Дмитровском районах.

На довыборах в Совет депутатов г.о. Дубна по одномандатному округу №2 максимальное количество голосов (399) набрал А.К. Вейкин.