За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, благодарность Президента Российской Федерации объявлена заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники №1 Дубненской городской больницы Марине Логвиновой. - В период пандемии мы организовали выезды педиатров на дом и охватили наиболее значимые группы: дети раннего возраста, дети с хроническими заболеваниями, дети-инвалиды, - рассказала Марина Михайловна. - Сталкиваясь с тем, что некоторые родители отказывались от посещения врача, организовали аудиологическую помощь: обзванивали семьи с детьми и консультировали их в домашних условиях. Мы в этом увидели большой плюс, родители откликались, было много положительных отзывов. Церемония награждения стала одним из мероприятий II съезда детских врачей Подмосковья, который открыли 16 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Минздрава России Лео Бокерия. Также награждены детские доктора из ряда городов Московской области. Поздравляя подмосковных докторов, глава региона Андрей Воробьев сказал: «Низкий поклон вам и слова благодарности. Мы знаем, что доброе слово лечит, а с нашей стороны важно, чтобы каждая поликлиника была оснащена всем самым современным оборудованием. Чтобы каждый перинатальный центр спасал тех, у кого очень маленькие шансы были 10 или 20 лет назад. Спасибо нашему президенту, за последнее время благодаря этой программе мы смогли очень многое реализовать. Я не сомневаюсь, что чем дальше, тем больше каждый из вас старается совершенствоваться, привносить что-то важное, полезное в работе. Желаю всем здоровья, успехов, спасибо, что вы есть!». - Искренне поздравляем нашу коллегу и гордимся высокой оценкой ее работы. Хочу напомнить, что Марина Михайловна стала победителем XIX областного конкурса «Лучший врач Московской области-2021» в номинации «Лучший врач-педиатр». От души желаю ей здоровья, счастья и новых достижений в любимой профессии, – присоединился к словам поздравления своего коллеги главный врач ДГБ Алексей Валентинович Осипов. Как было отмечено в ходе работы съезда детских врачей, профессия детского врача в Подмосковье является очень важной и востребованной. В регионе проживают 1,6 млн. детей, и с каждым годом их количество увеличивается. Для оказания медицинской помощи маленьким пациентам развернуто 139 поликлиник и консультативно-диагностических центров, оснащенных современным оборудованием, там работают 3,5 тысячи врачей. Среди мер поддержки врачам действуют следующие программы: «Социальная ипотека» - все расходы на себя берет область, а участник программы выплачивает только проценты по кредиту; губернаторская доплата в размере до 32 тыс руб. для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики; «Земский доктор/ земский фельдшер» - врачам-участникам программы предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона рублей, фельдшерам - 500 тысяч рублей; также существует компенсация за аренду жилья. По просьбам жителей за последнее время в Московской области открыли детские поликлиники в Железнодорожном, Химках, две - в Подольске. Недавно запустили поликлинику с детским отделением в «Изумрудных холмах» в Красногорске. При поддержке президента ведется строительство долгожданной областной детской больницы в Красногорске, где смогут лечиться ребята со всей страны. Подготовила Людмила Петрова Фото пресс-службы Правительства МО