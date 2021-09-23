Представляем вниманию читателей ответы главы города Сергея Куликова на несколько очередных вопросов, прозвучавших во время встречи с коллективом ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка. Темы, которые подняли работники градообразующего предприятия, актуальны для большинства дубненцев и имеют общегородской масштаб. А потому ответы на них, уверены, заинтересуют жителей. - Когда будут реконструированы старые очистные сооружения? - На данный момент разработан проект по реконструкции очистных сооружений на Коммунальном проезде. Проект находится на экспертизе для получения положительного заключения. - Когда планируется ремонт дороги у старого ГИБДД - съезд с Ленинградской улицы к домам на ул. Университетской, 7/1 и 7/2? Дорога в ужасном состоянии… - Указанный проезд был принят в муниципальную собственность городского округа Дубна в 2020 году в крайне неудовлетворительном состоянии. В рамках муниципального задания на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог в этом году были проведены работы по устранению аварийно опасных ямочных образований на данном проезде. В 2022-2024 г. планируется застройка земельного участка, расположенного по адресу: ул. Университетская, д. 1, движение по данному участку будет закрыто. В связи с чем проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия нецелесообразно. Подъезд к домам возможен по альтернативному проезду вдоль д. 17 со стороны ул. Университетской. - Почему перекрыли проезд к озеру Лебяжьему со стороны Дмитровского шоссе? - Данная дорога и площадка автотранспорта являются гребнем Восточной ограждающей дамбы аванпорта № 380 и входят в 50-метровую водоохранную зону канала имени Москвы. В исполнение требований федерального законодательства, а также подзаконных нормативных правовых актов и правил содержания гидротехнических сооружений Филиалом было принято решение об ограничении движения по гребню дамбы посредством установки железобетонной конструкции, ограничивающей проезд и стоянку автотранспортных средств в 50-метровой водоохранной зоне. Указанные ограничения не препятствуют свободному (пешеходному) доступу граждан к водному объекту. - За ДК «Октябрь» в свое время планировали открыть детское кафе. Теперь в здании медицинское учреждение. В новых корпусах больницы и поликлиники нет места? - Здание, расположенное за ДК «Октябрь», находится в частной собственности, в связи с чем только собственник вправе решать, кому и под какие цели будут предоставлены помещения в данном строении. - Почему убрали аптеку на ул. Октябрьской рядом с домом 21? Помещения пустуют уже несколько лет. В этом районе города нет ни одной аптеки. Ближайшие находятся либо в районе площади Космонавтов, либо на ул. Володарского. - По какой причине была закрыта аптека на ул. Октябрьской, д. 21 - неизвестно. Решение хозяйствующего субъекта о закрытии данной торговой точки является добровольным и самостоятельным. Иных заявок на аренду помещений по указанному адресу, в том числе под размещение аптеки, в Комитет по управлению имуществом города Дубны не поступало. - Прошу рассмотреть и решить вопрос доставки горожан на паромную переправу (в сторону Конакова) и назад в Дубну рейсовым автобусом или маршрутным такси. Маршрут пользуется спросом, в настоящее время добраться до переправы можно только на такси или пешим ходом. В вечерние часы такси обходится свыше 300 рублей, а пешком - путь неблизкий, особенно в вечернее время. - Есть понимание, что этот вопрос необходимо решать. Пускать отдельный городской маршрут до паромной переправы не представляется возможным (ограничение в лимитах по маршрутам, отсутствие городского маршрута в данном направлении). На сегодняшний день мимо паромной переправы ходят автобусы 24 и 55 маршрутов. Для решения поставленного вопроса необходимо обязательное обустройство остановочного пункта согласно ГОСТу и внесение его в реестр межрегиональных маршрутов. Внесение в межрегиональный реестр остановочных пунктов – это процедура очень непростая. Автомобильная дорога Дмитровское шоссе включена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Собственник этой дороги - ФКУ «Центравтомагистраль». Обустройство остановочного пункта находится в компетенции собственника дороги. ФКУ «Центравтомагистраль» обустройство остановочного пункта в районе паромной переправы не планирует. Администрацией прорабатывается вопрос об организации остановочного пункта за счет средств городского бюджета на территории, примыкающей к федеральной дороге. Предварительное согласие от собственника дороги есть, прорабатывается вопрос законности обустройства остановочного пункта на указанной территории за счет бюджетных средств. - Возможно ли восстановить площадку для дрессировки собак в лесу БВ на прежнем месте, за рельсами? - Через голосование в социальных сетях была выбрана территория для оборудования площадки для выгула и дрессировки собак у железнодорожного вокзала «Дубна». Разработана проектно-сметная документация, финансирование предусмотрено в бюджете. Предложение по восстановлению площадки для дрессировки собак в лесу за рельсами БВ будет рассмотрено. Подготовила Анна Сухая Фото пресс-службы администрации Дубны