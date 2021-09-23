Уважаемые читатели, в год юбилея ВЛКСМ мы публиковали серию воспоминаний ветеранов комсомола, в числе которых были и воспоминания Н.Н. Прислонова. В них рассказывалось о годах его работы комсомольским секретарем сельского профтехучилища №5. Прошло некоторое время, и он продолжил писать воспоминания о своей деятельности в городской комсомольской организации. Они в обобщенном виде вышли в электронной книге «Комсомольской юности полет». В год 65-летия города и в канун предстоящей годовщины комсомола мы предлагаем вам познакомиться с фрагментами этого издания, которые дают представление о жизни молодежи 70-х годов, месте и роли комсомольской организации в жизни города. - В октябре 1976 г. секретарь ГК ВЛКСМ по работе с учащейся молодежью В.Кашатова перешла на партийную работу. Видимо, моя успешная работа в должности секретаря комитета ВЛКСМ СПТУ №5 и стала для I секретаря ГК ВЛКСМ С.Бабаева основанием предложить мне занять эту должность. Я дал согласие. Уходил из училища с некоторой грустью, но впереди предстояла не менее интересная работа уже другой ответственности и другого масштаба. Чтобы иметь определенные представления о городском комитете комсомола, куда я пришел работать, стоит дать некоторую характеристику его деятельности. На тот момент, когда я там появился, городская комсомольская организация насчитывала порядка 4,5 тысяч членов ВЛКСМ. Все они входили в состав первичных комсомольских организаций, действовавших на предприятиях, в организациях и учреждениях. Исторически самыми крупными были две комсомольские организации – ОИЯИ и Дубненского производственно-конструкторского объединения «Радуга». Обе они имели права райкомов. Имели собственный освобожденный аппарат работников: секретарь, его заместители, заведующий сектором учета, вели учет комсомольцев, выдавали вновь принятым документы. Они то, собственно, и задавали тон в комсомольской организации города. Начинала набирать силу (как по численности, так и по делам) комсомольская организация приборного завода «Тензор». У неё не было прав райкома, но секретарь был освобожденным, работал на ставке завода. Сначала Оксана Кузьмищева, а потом ее сменил Валерий Журавель. Многочисленными были комсомольские организации Строительно-монтажного управления №5, Отдела рабочего снабжения ОИЯИ, Волжского военного строительно-технического училища, в недавно созданном НИИ «Атолл». В них комсомольские секретари также были освобожденными, но на ставках предприятий и организаций. Спектр присутствия комсомола в отраслях и трудовых коллективах города был довольно широк. Наука - ОИЯИ, НИИ «Атолл», НИИ «Альтаир», Волжская научная станция, НИЯФ МГУ, филиал МИРЭА и другие. Торговля – ОРС ОИЯИ, Дубненский торг, ОРС ВРГС. Здравоохранение - МСЧ №9 и Дубненская городская больница. В жилищно-коммунальном хозяйстве – ЖКУ ОИЯИ. И во многих других коллективах. Особняком были комсомольские организации учебных заведений – в сельском профтехучилище №5, в школах №№ 1,2,3,4,5,6,8,9,10. Вот этой группой организаций мне и поручено было руководить. Для более молодого поколения, чтобы представить масштабы деятельности комсомола города, стоит знать некоторые особенности организационной структуры городской комсомольской организации. Согласно уставу ВЛКСМ, высшим руководящим органом были её конференции, проводившиеся один раз в два года. На конференции избирался городской комитет комсомола в количестве 30-35 человек. Он состоял из наиболее активных комсомольцев, положительно проявивших себя в труде, учебе, общественной деятельности. В период между конференциями он собирался ежеквартально на пленарные заседания (пленумы), где обсуждались наиболее значительные вопросы жизни городской комсомольской организации, молодежи города, определялись стратегические задачи в тех или иных направлениях деятельности. На своем первом заседании после избрания на конференции горком избирал бюро из 11 человек, которое и занималось организацией текущей работы по руководству комсомольскими организациями. В его состав входили три секретаря горкома, которых тоже избирали на пленуме, зав. организационным отделом, секретари комитетов ВЛКСМ ОИЯИ, ДПКО «Радуга», ВВСТУ, кто-то из молодых передовых рабочих из ДПКО (в мою бытность были С. Иванов и А.Михайлов), председатель ревизионной комиссии, молодые ученые (вспоминаю ныне известных ученых В.Бурова и Г.Щелкова). Бюро заседало, как правило, два раза в месяц, рассматривая на своих заседаниях вопросы планирования и контроля за деятельностью комсомольских организаций, учета расходования денежных средств и другие текущие вопросы жизни комсомола города. Особое место в комсомольской деятельности занимал аппарат ВЛКСМ, состоящий из освобожденных работников, занимавшихся профессионально организацией работы. В Дубне он был небольшим. Работа в аппарате была ответственная, и к тем, кто ею занимался, предъявлялись особые требования, как к профессиональным знаниям, так и к личностным качествам. В то время на работу в аппарат попадали молодые люди, показавшие особые результаты в низовой комсомольской работе, умевшие объединять вокруг себя молодежь, имевшие у неё авторитет. В общем, лидеры и вожаки. Аппарат состоял из трех секретарей ГК ВЛКСМ. Первый нес всю ответственность за дела городской комсомольской организации не только перед самими комсомольцами, но и перед городским комитетом КПСС (партия была политическим руководителем ВЛКСМ), а также перед Московским областным комитетом ВЛКСМ. Он обладал правом подписи финансовых документов, организовывал всю работу по руководству комсомольскими организациями, обеспечивая взаимодействие горкома с обкомом, ГК КПСС, Исполкомом городского Совета депутатов, представлял интересы комсомола, да и молодежи города. Второй секретарь горкома отвечал за состояние идеологической работы с молодежью, патриотическое воспитание, организацию досуга, спортивно-массовой работы. И третий занимался работой с учащейся молодежью. Заведующий организационным отделом обеспечивал планирование работы, подготовку заседаний бюро, пленумов, контроль за выполнением принимаемых решений, организовывал работу городского штаба «Комсомольского протектора», формированием комсомольско-молодежных строительных отрядов. Отвечал за рост рядов ВЛКСМ. В помощь второму секретарю имелся инструктор, отвечающий за идеологическую работу. Был еще сектор учета, который обеспечивал текущее управление комсомольским бюджетом, вел учет, готовил и выдавал документы членов ВЛКСМ. Аппарат дубненского ГК ВЛКСМ был немногочисленный. Всех я хорошо знал. Быстро влился в круг людей, которые меня ждали, которые были единомышленниками и верили, что я не подведу комсомольцев города, доверивших мне самых младших комсомольцев - учащуюся молодежь. Народ подобрался в нашем коллективе интересный, энергичный, влюбленный в свою работу и имевший авторитет в молодежной среде. Подлинным лидером являлся первый секретарь горкома комсомола - Слава Бабаев. Высокий, статный, с колоритными усами, он в свои 30 лет стал авторитетным молодежным вожаком. Был демократичным, умел находить решения в сложных ситуациях, понимать молодежь, сам участвовал во многих делах. Он не был комсомольцем-начальником, которых в ВЛКСМ становилось во второй половине 70-х годов все больше. Он был всегда «своим парнем», уважающим чужое мнение и умевшим отстаивать свою позицию и позицию молодежи города, будь то у руководителей предприятий, обкома ВЛКСМ или ГК КПСС. С ним было интересно общаться и работать под его началом, что и заложило тогда основу нашей многолетней дружбы и последующей интересной совместной работы в аппарате ГК КПСС – он заведующий отделом агитации и пропаганды, а я его заместитель. А потом и работы в Монголии, в посольстве Советского Союза. В 2000 - 2006 годах мы будем работать в администрации города. Слава - замом мэра, а я начальником отдела общественных связей и международного сотрудничества. Наши дружеские отношения прошли испытание временем и сохранились до сих пор. Вторым секретарем был Володя Цапцын. Слава Бабаев пришел в горком из ОИЯИ, а Володя - из ДПКО «Радуга» (позднее, в 1982 г., оно разделится на МКБ «Радуга» и Дубненский машиностроительный завод). Он вошел в состав комсомольского актива предприятия благодаря послеинститутскому стройотрядовскому опыту, да и деловитой рассудительности, которая уже тогда ярко проявилась. Он в 1973 году становится заместителем секретаря комитета комсомола ДПКО Виктора Варфоломеева, а когда того забирают на работу инструктором в отдел пропаганды ГК КПСС, Володю избирают на его место. А потом и в горком - заведующим организационным отделом. Уход Юры Недачина на завод «Тензор» подвинул его во «вторые». Володя обладал системным подходом ко всем вопросам, которые приходилось решать, и огромным трудолюбием. Можно сказать, что был трудоголиком. Он допоздна засиживался на работе, посвящал ей и выходные дни. В общении был весьма контактным и демократичным. Все это и создавало ему авторитет в среде комсомольского актива. Николай Прислонов Продолжение следует