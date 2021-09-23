«Белой скатертью взмахнула от Заречья до Кремля …» (Из песни о городе-герое Туле) Этот материал о поездке группы активистов Совета ветеранов города Дубны в город-герой Тулу родился в рамках программы «Активное долголетие». Благодаря спонсорской поддержке депутата областной Думы Александра Орлова, четкой организации руководителей Совета ветеранов и, конечно, содружеству всех экскурсантов состоялась интереснейшая экскурсия. Десятичасовая дорога (пять часов только в одну сторону!) показала, что не стареют душой ветераны и, несмотря на свои почтенные годы, готовы участвовать в различных проектах и мечтают и дальше изучать историю родного края, участвуя в подобных экскурсиях. Спросите у любого прохожего в любом городе России, а может, и не только России: чем славится город Тула? И вам, не задумываясь, ответят: «Пряники, гармонь, самовары». Кто-то вспомнит про оружейные заводы. Многие, подумав, назовут и умельца Левшу, что блоху подковал… Так-то оно так, да все им мало. В городе полно артефактов. Но, говорят, туляки еще и азбуку придумали свою, тульскую! Мне повезло: в начале августа с группой ветеранов-активистов посчастливилось попасть в этот замечательный город. В Туле столько интересного, что одним днем трудно обойтись, ведь это один из древнейших городов России. Впервые упоминается в Никоновской летописи ХVI века под 1146 годом: «Святослав Ольгович, идее в Рязань, и быв во Мценске и в Туле, и в Дубке, на Дону, и в Ельце, и в Пронске, и придя в Рязань на Оку…» Тула уже в то время существовала! Но когда точно основан город, не установлено. И название города хранит в себе тайну неразгаданную… За несколько часов мы посетили многие знаковые места и ознакомились с достопримечательностями города. Побывали в кремле и кремлевском саду. Увидели известные городские монументы и скульптуры. На Казанской набережной удивили и порадовали современные арт-объекты. И даже на качелях покачались! Фотографий «нащелкали» - за год не пересмотреть! Рассказать обо всем и по порядку, наверно, не получится: что увидели, где проходили, когда любовались…Записей не вела, а впечатлений много. Сначала об азбуке. Вы знаете, это прелюбопытнейшее изделие! Первым делом, можно сказать, к азбуке потянуло - удостовериться. Разглядела, когда в кремлевском сквере очутились. Туляки-рукоделы эту азбуку в камень впечатали и у кремлевской стены (тульской, разумеется) установили. Подходи, стар и млад, знакомься, изучай историю родного края по говорящим буквам, узнавай, чем жила и живет тульская сторонка. Для примера расскажу о нескольких. Начнем, конечно, с буквы «А». «Арсенал» - профессиональный российский футбольный клуб из Тулы. На иконке - нога футболиста в гетре, мяч, история клуба: герб, клубные цвета, победы, поражения. «Б» - « Бежин луг» - в Чернском районе Тульской области расположено село Тургенево - родовая усадьба Тургеневых. Именно здесь Иван Сергеевич летом 1850 года написал рассказы «Певцы», «Свидание» и начал «Бежин луг». В рассказе описывается соответствующее местечко близ села Тургенево. «В» - «Викентий Викентьевич Вересаев- русский писатель, переводчик, литературовед, лауреат последней Пушкинской премии (1919 г.) и Сталинской премии первой степени (1943 г.). Уроженец г. Тулы, современник Льва Толстого и Ивана Тургенева. Кстати, тоже хороший писатель, со школьных лет помню. И так на каждую букву найдется много интересного. Смотрю выборочно. Вот, к примеру, буква «Д». «Демидовы - род богатейших российских предпринимателей (заводчиков и землевладельцев), выдвинувшихся при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Родоначальник рода Демидовых - Демид Клементьевич Антуфьев, происходил из государственных крестьян. Он приехал в Тулу из села Павшино, чтобы заняться кузнечным делом при тульском оружейном заводе». «Н» - икона Николы Тульского. «Этот дивный образ был обретен в Туле на заре ХVI века. Образ святого нашел казак Ермолай, копая огород в Тульском Заречье. По преданию, ходивший по русской земле Николай заметил, что именно в Туле его любят более всего, и стал этому городу защитой. Почитаемый горожанами святитель помог не только взять Казань, но и отбить в том же 1552 году нападение на Тулу крымского хана Девлет -Гирея»… Захотелось почему-то разглядеть изображение на букве «Ч». Звезда, автомат, война… Чем-то знакомым с детства повеяло. И не ошиблась. «Чекалин - самый маленький городок России, бывший Лихвин, живущий в наше время очень сложной жизнью. Население на 2020 год - 863 человека. (Сейчас, возможно, и меньше.) Городок хранит немало тайн со времен Ивана Грозного, но есть и быль печальная советского времени, не канувшая в Лету. Этот город назван в честь 16-летнего Саши Чекалина, партизана, Героя Советского Союза, казненного фашистами 6 ноября 1941 года на городской площади». Низкий поклон за память о юноше-герое… Чем «начинена» каждая буква азбуки, наш экскурсовод Ирина подробно и красочно рассказала: про людей именитых, здесь рожденных, про творения рук трудолюбивых. Не забыты ни Куликово поле, ни Сергей Иванович Мосин, ни Ясная Поляна, ни даже река Упа, на которой расположены города Тула и Советск. А ведь хорошую штуку придумали в Туле. Детишки по этой азбуке и грамоте могут выучиться, и с родным краем с раннего детства знакомиться. Они даже могут эти буковки руками потрогать. Мне кажется, что каждому городу, каждому населенному пункту неплохо бы обзавестись подобной родословной. Неважно, как она будет выглядеть, главное, чтоб была на виду и в доступности. ... Не успели мы попрощаться с тульской азбукой, как на пути возникла забавная грибная полянка с улыбающимся ежиком. Горожане подсказали, что он приносит удачу. Наши пенсионерки-активистки вмиг со смехом окружили веселого ежа, а может, ежиху, усердно поглаживая уже отполированные сотнями рук неколючие колючки, задорный носик и, на всякий случай, шляпки грибов: от «кусочка» счастья и исполнения заветных желаний еще никто никогда не отказывался. Вот вам и ответ: почему так сверкают многие арт-объекты в Туле. Ну тогда, «за компанию», расскажу о памятнике Городовому - блюстителю порядка в городе, его тоже не обошла людская любовь.(По секрету: и ему нос до блеска отгладили «искатели счастья»). Установлен у Пятницких ворот Тульского кремля в 2018 году. Его открытие приурочили к 300-летию российской полиции. Памятник поставили у кремлевской стены смотрящим на улицу Металлистов и как бы следящим за порядком на ней. Это жанровая сценка. Рядом с городовым стоит мальчишка, пытающийся копировать выправку бравого стража порядка. Без городовых в царские времена не мыслились порядок и спокойствие на улицах городов. Но, конечно, самое неизгладимое впечатление осталось от посещения Тульского кремля и его архитектурных памятников. Это выдающийся образец русского оборонного зодчества. Один из двенадцати уникальных кремлей, сохранившихся в России до наших дней. В прошлом году Тула отметила 500-летие кремля. Старейшее сооружение! Тульский кремль имеет форму почти правильного прямоугольника.Год постройки - 1514 - 1520. Протяженность стен - 1066,5 метров. Высота - 12,7 метра. Толщина стен - от 2,8 до 3,2 метров. Количество ворот - 4. Количество башен - 9. История создания кремля и его «служения» городу любопытнейшая, в нескольких фразах не рассказать. Пожалуй, начну, а уж кому дальше интересно, сами найдут продолжение повествования. «В 1503 году великий князь Иоанн Васильевич получил во владение треть рязанских городов, в том числе и Тулу. С этого времени Тула навсегда осталась собственностью Московского княжества. Для того, чтобы обезопасить путь к Москве (в связи с возрастанием военной опасности со стороны Крымской орды), Василий Иоаннович в 1507 году повелел заложить в Туле, на левом берегу реки Упы, дубовую крепость(острог)… Острог…был закончен в 1509 году и простоял 231 год. В 1514 году внутри дубовой крепости по примеру московского кремля Василий повелел заложить «каменный город», построенный к 1520(1521) году»…( Из Википедии). Здесь, у стен кремля, в 1552 году «отметился» крымский хан Девлет- Гирей, осадив крепость. Но Тула не сдалась, стойко держа оборону. В честь того противостояния в Тульском кремле был установлен закладной камень недалеко от Ивановских ворот… В 1605 году сюда добрался самозванец Лжедмитрий I, и Туле ненадолго, две недели, довелось побыть «столицей». А в 1607 году на тульской земле нашли пристанище предводители крестьянского восстания Иван Болотников и Илейко Муромец и оборонялись от царских войск Василия Шуйского. Но здесь же и были схвачены. История их не забыла. В память о тех событиях в 1953 году в кремле был воздвигнут обелиск… Очень много любопытного поведала нам наш гид Ирина об архитектуре кремля. Он смешивает в себе несколько архитектурных стилей. Имена создателей неизвестны. Вероятно, итальянцы свою руку приложили. Точнее, возводили стены местные строители, жители окрестных деревень, а вот проект делали иностранцы. Экскурсовод обратила наше внимание на схожесть кладки стен кремля с Московским кремлем, где стены также завершаются «ласточкиными хвостами». Подобные завершения украшали стены итальянских палаццо. Говорят, похожий средневековый замок можно видеть в Милане. Не буду утомлять подробностями строительства и перестроек, но тульский кремль был построен по последнему слову инженерной мысли того времени. На территории кремля находятся два православных храма: исторический кафедральный Свято-Успенский собор (1762-1764), очень красивый, с роскошной архитектурой и царственным убранством, и Богоявленский собор(1855), построенный в память о жертвах войны1812 года, нынче в нем частично располагается Тульский музей оружия. А вообще в самом городе более 50 храмов и часовен. Про Тулу сказано и написано немало, но мне очень понравилась интереснейшая публикация-исследование, встреченная в интернете «Тула- пятый элемент». Ее автор Вадим, увы, без фамилии, пространно изложил исторические знания и свои рассуждения о городе. Читала с удовольствием. И вдруг «обнаружила» свои мысли, один к одному, которыми хотела закончить впечатление о поездке. Заимствую: «…Оружие, самовар, гармонь и пряники - это знаменитые тульские сувениры и визитная карточка старинного русского города. При этом гости могут уехать из города и без ружья, и без гармони, и даже без самовара, но никто никогда не уезжает из Тулы без замечательного и потрясающего по вкусу тульского пряника, стараясь купить пряники всем родным и знакомым…» Так оно и было! Почти час мы провели в сувенирном магазине и уезжали из города с пакетами и сумками, набитыми фигурными пряниками, и, конечно, наполненные яркими впечатлениями от знакомства с этим древним русским городом. Янина ВЕШНЯКОВА по поручению городского Совета ветеранов