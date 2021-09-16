В минувшее воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с Романом Абрамовичем дал старт реализации в Подмосковье масштабного проекта, в рамках которого создается веломаршрут «Москва - Санкт-Петербург», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. До конца этого года, как было отмечено в ходе мероприятия, будет также обустроен участок веломаршрута, который свяжет Яхрому, Дмитров и Дубну. Пока же открыт пилотный участок маршрута «Вело1» в Дмитровском городском округе протяженностью 20 км. Для создания и развития этого проекта Абрамовичем была учреждена Автономная некоммерческая организация «Вело1». Также между Правительством Московской области и АНО «Вело1» было подписано соглашение о взаимодействии. Его цель - развитие велоинфраструктуры в регионе и создание новых участков маршрута «Вело1» Москва - Санкт-Петербург. Всего до конца 2021 года в Подмосковье будут завершены работы на 56 км. Таким образом, появится участок веломаршрута, связывающий Яхрому, Дмитров и Дубну. - В обычный день всегда хватает хлопот - чистая вода, стройка, расселение аварийного жилья, инфраструктура, дороги, развязки, школы, детские сады... А сегодня - воскресенье, и, особенно в последнее время, большое количество людей отдыхают в Подмосковье. Мы видим огромный запрос на веломаршруты. Буквально в каждом городе велосипед или электрический самокат стали уже нормой жизни, - сказал А.Ю. Воробьев. - Благодаря сотрудничеству с разными компаниями и, в частности, с Романом Аркадьевичем, реализуются проекты по созданию веломаршрутов. Создание маршрута призвано развивать внутренний туризм, объединять вокруг себя сообщество велоэнтузиастов, спортсменов, путешественников, популяризировать здоровый образ жизни и велокультуру. К проекту были привлечены активисты из велоклубов. Стояла задача – понять, как максимально развести автомобильные и велосипедные потоки и при этом проложить маршрут по местам с интересными достопримечательностями. Проект начался с практического сбора велоэкспедицией необходимой информации. В сентябре 2020 года команда из 12 человек разной степени подготовки проехала по маршруту за 16 дней. Обращали внимание на живописные места, достопримечательности, удобство сопутствующей инфраструктуры, покрытие дорог (гравийное или асфальт). Дополнительно было проведено еще несколько коротких заездов по 2-3 дня для выяснения возможных альтернатив трассировки. Таким образом, возникла идея начать прокладывать маршрут вдоль канала имени Москвы. Мастер-план был готов к декабрю 2020 года. Протяженность веломаршрута «Москва - Санкт-Петербург» - 1059 км. Около 140 км пройдут по территории Подмосковья. Еще один участок построят в 2022-2023 годах - через г.о. Дубна, Дмитровский, Пушкинский районы и Мытищи. - Больше спасибо за эту прекрасную трассу, мы здесь сможем безопасно ездить и тренироваться. Даже в дождь можно проехать - тут нет луж, влага вся впитывается. Можно с семьями кататься в любое время, - отметил мастер спорта СССР по велоспорту на шоссе Павел Тюнькин. Совместно с инвесторами в Московской области в течение четырех лет будет создано еще три веломаршрута. Один из них «Связь трех парков»: Мещерский, Малевича и Лазутиной. Он пройдет в Одинцовском г.о. Другой соединит г.о. Истра, Рузский, Одинцовский районы и Красногорск. А уже в следующем году можно будет проехать на велосипеде от Полушкино/Троицкое до парка «Патриот». В перспективе планируется связать велодорожками все знаковые места и туристические города Подмосковья. - Первое и самое главное - это удобство, качество жизни. Второе - элемент туризма. Едешь 150 км от Подмосковья, от МКАД и можешь спланировать свое путешествие, комфортно переночевать. Это всегда приятно, - добавил губернатор. На открытии первого участка веломаршрута побывали и велосипедисты из Дубны. Они присоединились к команде подмосковных любителей велоспорта и велосипедных прогулок и проехали с ветерком по новой трассе. Подготовила Людмила Петрова Фото пресс-службы правительства МО и vk.com/biketravel.dubna