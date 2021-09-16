17, 18 и 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Московской областной Думы. В Дубне также пройдут довыборы в состав Совета депутатов городского округа Дубна Московской области по одномандатному избирательному округу №2.

На территории городского округа Дубна будут работать 28 избирательных участков. Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК РФ по ссылке: http://www.cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbir.., а также на сайте «Госуслуги» в разделе «Мои выборы».

Адреса избирательных участков и телефоны:

-464 - ул. Центральная, д.23 (гимназия №3), тел. 8 (496) 212-31-60;

-465 - ул. Центральная, д.23 (гимназия №3), тел. 8 (496) 212-32-44;

-466 - ул. Свободы, д.20 (библиотека левобережья), тел. 8 (496) 215-38-55;

-467 - ул. Тверская, д.12а (ГОУ СПО «МОАТТ»), тел. 8 (496) 212-31-46;

-468 - ул. Тверская, д.12а (ГОУ СПО «МОАТТ»), тел. 8 (496) 212-39-51;

-469 - пл. Космонавтов, д. 1 (ДК «Октябрь»), тел. 8 (496) 215-08-38 (доб. 101);

-470 - пл. Космонавтов, д. 1 (ДК «Октябрь»), тел. 8 (496) 215-08-38 (доб. 110);

-471 - ул. Карла Маркса, д. 9а (школа №5), тел. 8 (496) 212-37-60;

-472 - ул. Ленина, д. 39а (школа №10), тел. 8 (496) 212-39-51;

-473 - ул. Школьная, д. 3 (школа №2), тел. 8 (496) 213-37-51;

-474 - ул. Школьная, д. 3 (школа №2), тел. 8 (496) 216-67-67 (доб. 5523);

-475 - ул. Энтузиастов, д.21 (колледж университета «Дубна»), тел. 8 (496) 216-61-57;

-476 - ул. Энтузиастов, д.9 (школа №7), тел. 8 (496) 216-67-67 (доб. 5075);

-477 - ул. Энтузиастов 9 (школа №7), тел. 8 (496) 213-05-30;

-478 - ул. 9 Мая, д. 3 (библиотека семейного чтения). , тел. 8 (496) 213-05-24;

-479 - ул. Попова, д.9 (гимназия №11), тел. 8 (496)212-11-57;

-480 - ул. Попова, д. 9 (гимназия №11), тел. 8 (496) 212-19-73;

-481 - ул. Попова, д.9 (гимназия №11), тел. 8 (496) 212-18-22;

-482 - ул. Понтекорво, д.16 (лицей №6), тел. 8 (496) 213-16-08;

-483 - ул. Понтекорво, д.16 (лицей №6), тел. 8 (496) 213-02-92;

-484 - ул. Московская, д.6 (Дубненская городская библиотека семейного чтения), тел. 8 (496) 214-94-83;

-485 - ул. Сахарова, д.17 (школа №9), тел. 8 (496) 214-82-85;

-486 - ул. Флерова, д. 4 (Детская музыкальная школа), тел. 8 (496) 214-77-71;

-487 - ул. Флерова, д.8 (Дом ветеранов), тел. 8 (496) 214-52-49;

-488 - ул. Мира, д.1 (Дом учителя), тел. 8 (496) 216-67-67 (доб. 5543);

-489 - ул. Векслера, д.23 (гимназии №8), тел. 8 (496) 214-75-77;

-490 - ул. Балдина, д.2 (администрация г.о. Дубна), тел. 8 (496) 212-24-31;

-491 - ул. Университетская, д.19 (университет «Дубна»), тел. 8 (496) 216-60-85.