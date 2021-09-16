Живой диалог Мы продолжаем публиковать ответы на вопросы, прозвучавшие в ходе встречи главы города С.А. Куликова с сотрудниками ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, проходившей в стенах предприятия. Работниками ГосМКБ «Радуга» было поднято огромное количество тем и задано более семи десятков вопросов. Часть вопросов, прозвучавших из зала или поданных главе города в письменном виде, требуют более глубокой проработки. Все озвученные темы, по словам С.А. Куликова, будут детально изучены и учтены в дальнейшей работе команды администрации и предприятий города. - Когда в Дубне появится обещанный ледовый дворец? - Земельный участок под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со льдом выделен Правительством Московской области и передан в муниципальную собственность. Администрацией городского округа Дубна подготовлен и направлен в Министерство строительного комплекса и Министерство физической культуры и спорта Московской области полный пакет документов для включения мероприятий по проектированию и строительству ФОКа со льдом в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». По информации, полученной от Министерства физической культуры и спорта Московской области, включение ФОКа со льдом в Программу возможно не ранее 2023 года. Одновременно Министерством физической культуры и спорта Московской области совместно с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области, Фондом развития детско-юношеского и любительского спорта «Спортивные технологии» и ООО «Инвестиции в ГЧП» прорабатывается вопрос строительства ФОКа со льдом за счет внебюджетных источников финансирования. Срок проектирования и строительства – 3 года. - Тротуары, выложенные плиткой несколько лет назад на ЛБ (ул. Центральная, Володарского, Карла Маркса и др.), находятся в ужасном состоянии. Когда они будут отремонтированы? - К сожалению, из-за ограниченных возможностей бюджета невозможно обустроить, отремонтировать все тротуары в городе за один год. Ежегодно производится ремонт и обустройство тротуаров в пределах 30 млн рублей. Так, в 2018 г. было отремонтировано 18 участков тротуаров, в 2019 г. - 29, в 2020 г. – 18, в 2021г. запланирован ремонт 27 участков тротуаров. Также в планах у администрации обустроить тротуар вдоль дороги на ул. Спортивной. Год реализации работ будет зависеть от наличия финансирования. - Вдоль ресторана «Иберия» на ул. Тверской проходит дорога, если ее можно назвать дорогой. Зимой она превращается в непроходимое место (а там ходит очень много людей). Ресторан «Иберия» вообще не убирает свою территорию. Вечная грязь, зимой лед сплошной. Когда сделают дорогу? Были неоднократные обращения жителей в администрацию и Госадмтехнадзор. Виновников штрафовали, но порядка больше не стало - воз ныне там. - Указанный участок дороги не входит в реестр муниципального имущества администрации городского округа Дубна. Проведение работ по его ремонту и содержанию за счет средств бюджета г. Дубны не представляется возможным, поскольку будет классифицироваться как нецелевое расходование бюджетных средств. В настоящий момент администрацией проводятся работы по кадастрированию объектов, не стоящих на кадастровом учете и не входящих в муниципальную собственность. После признания права собственности они будут включены в реестр объектов, подлежащих содержанию и ремонту. Планируемая дата принятия участка дороги вдоль ресторана «Иберия» на баланс города - 2022-2023гг. - Почему практически отсутствует ливневая канализация для стока воды на улицах города? Не принимаются меры по предупреждению постоянного возникновения луж в левобережной части города? Ряд тротуаров и пешеходных переходов во время дождей полностью затоплен… - В г. Дубна имеется 54 км ливневой и дренажной канализации, что составляет всего 47% от требуемого объема. Большая часть сетей ливневой и дренажной канализации, включая дренажные системы городских районов, построены с момента образования города и имеют значительный износ. В городе существует большое количество участков дорог, районов, не оборудованных ливневой и дренажной канализацией и подвергающихся регулярным подтоплениям. На данных участках требуется проведение работ по прокладке новых сетей ливневой и дренажной канализации для отвода поверхностных и грунтовых вод. Комплекс мероприятий по строительству дренажной сети включает в себя геологические, геодезические изыскания, разработку проекта и строительно-монтажные работы. В настоящий момент средства на данные виды работ в бюджете Дубны не предусмотрены. Локально АО «ПТО ГХ» проводит работы по обслуживанию и поддержанию существующих сетей ливневой и дренажной канализации города, а также по недопущению подтоплений. Администрацией выявлены основные места подтоплений, на часть участков составлены сметы, однако средства на реализацию в бюджете отсутствуют. Решаем постепенно. - На ул. Новой, Войкова, в проезде к гаражам на ул. Тверской у магазина «Пятерочка» сняли часть асфальта. Когда будет восстановлено асфальтовое покрытие? - Работы по ремонту дорожного полотна на указанных участках дорог проводились в рамках муниципального контракта. На сегодняшний день работы по укладке асфальтобетона завершены. - Когда на Красноармейском переулке будет заасфальтирована дорога? - Данный участок дороги включен в план работ по капитальному ремонту дорог на 2021 год. - Планируется ли какое-либо строительство в конце ул. Новой у озера на месте выросшего леса? - Данный земельный участок согласно «Правилам землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Дубна Московской области» расположен в территориальной зоне осуществления деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории КУРТ-1. Строительство на данном участке было предусмотрено в соответствии с договором развития застроенной территории с ООО «Бетиз и К». В настоящее время ООО «Бетиз и К» находится в стадии банкротства и конкурсного управления, права аренды на данный земельный участок прекращены. На текущий момент администрацией г.о. Дубна строительство и развитие данной территории не рассматривается в связи с отсутствием обращений потенциальных инвесторов. - Когда в левобережной части города появится набережная реки Волги? - В 3 квартале 2022 года планируется начало строительства защитной дамбы с придамбовым дренажем для защиты района Российского центра программирования, согласно информации государственного заказчика строительства - Московско-Окского бассейнового водного управления. Вопрос по обустройству набережной в левобережной части города вдоль р. Волги может быть рассмотрен после окончания мероприятий по строительству дамбы. - Внесли ли в план благоустройство озера «Лягушатник» на левом берегу по дороге на СНТ «Восход»? - Пруд «Лягушатник» включён в областную программу «100 прудов и озёр». В сентябре этого года пройдёт голосование на портале «Добродел» по выбору данного пруда и включения его в программу на 2022 год. По данной программе пруд будет очищен от мусора, зарослей и благоустроен. - На Коммунальном проезде необходим ремонт и расширение дороги в пределах нормы. Сейчас возможно движение только в одну полосу. - Расширение полотна дороги является реконструкцией дороги (капитальным ремонтом). Для проведения работ по капитальному ремонту необходимо наличие проекта и положительного заключения экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Администрация планирует проведение работ по капитальному ремонту участка дороги Коммунальный проезд в рамках программы софинансирования из областного бюджета. В 2021 году планируется выполнить работы по подготовке проектно-сметной документации с последующим прохождением экспертизы. После получения положительного заключения экспертизы администрация будет изыскивать средства для проведения капитального ремонта. - Рассматривается ли вопрос о строительстве моста через канал им. Москвы вместо паромной переправы? - В соответствии с пунктом 2.6 «Положения о территориальном планировании Генерального плана городского округа Дубна Московской области», учитывая изменения, внесенные на основании решения Совета депутатов городского округа Дубна Московской области от 20.02.2021 № РС6-2(28)-6/1, к мероприятиям по развитию объектов транспортной инфраструктуры федерального значения на территории городского округа Дубна относится в том числе строительство автомобильной дороги III категории «Дубна - Конаково» с мостовым переходом через канал им. Москвы с расчетным сроком реализации – 2038 год. - В ОЭЗ на БВ идет активная вырубка леса. Предполагается ли возмещение этих деревьев новыми для озеленения района Большой Волги? - Организации, производящие вырубку леса платят компенсационный сбор в бюджет города, который впоследствии идёт и на формирование бюджетной статьи по высадке деревьев на территории города Дубны. Подготовила Анна Сухая Фото автора