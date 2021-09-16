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Награды - врачам Печать
16.09.2021 00:00

В рамках юбилейного Дня города в парке семейного отдыха состоялась торжественная церемония награждения медицинских работников Дубны. В их числе восемь сотрудников Дубненской городской больницы.

Глава городского округа Сергей Александрович Куликов поблагодарил врачей и медсестер за многолетний добросовестный труд, за большой вклад в обеспечение жителей наукограда качественной медицинской помощью.

Он вручил почетные грамоты заведующему рентгенологическим отделением Владимиру Леонтьевичу Косабуцкому, заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники №1 Марине Михайловной Логвиновой и медицинской сестре поликлиники №1 Ольге Николаевне Кабановой – в этом году они стали победителями регионального конкурса «Лучший по профессии».

Почетными грамотами также отмечены заведующая поликлиникой для взрослых Ирина Захаровна Лебедева, врач-онколог Иван Витальевич Першин, педиатр-эндокринолог Нина Васильевна Копосова, старшая медсестра отделения детской хирургии Галина Николаевна Сорокина и фельдшер-лаборант Мария Юрьевна Соколова.
  		 
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