К юбилею ГосМКБ «Радуга»

В парке Авиастроителей, что в левобережной части Дубны, некоторое время назад появились современные интерактивные информационные щиты. Идея их установки, как и полностью сама реализация проекта, принадлежит предприятию ГосМКБ «Радуга» имени Александра Яковлевича Березняка (входит в состав Союза машиностроителей России), которое в октябре этого года будет отмечать свое 70-летие. В ближайшие дни щиты начнут транслировать фото- и видеоизображения об истории самого предприятия, о людях, работающих на нем, ветеранах производства.

- Несколько дней, во время технической настройки аппаратуры, информационные щиты работали в тестовом режиме, - рассказал заместитель генерального директора АО «ГосМКБ «Радуга» - главный инженер предприятия Анатолий Петрович Утриванов. – В это время экраны транслировали набор случайных тестовых картинок. Некоторые горожане забеспокоились, что такие изображения или рекламные ролики будут транслироваться постоянно. Беспокойство излишне. Наша идея была такова, чтобы на экране демонстрировались фотографии и видео из истории ГосМКБ, его современной жизни. Это будут кадры из цехов, отделов предприятия, ролики его выставочной деятельности во время проведения таких крупных выставочных салонов как «Армия» и «МАКС». Также мы планируем демонстрировать кадры из жизни Дубненского машиностроительного завода и из истории самого города.

Информационные щиты заработают уже в ближайшие дни. Они наполнят атмосферу парка духом патриотизма, гордости за успехи дубненских авиастроителей и послужат хорошим воспитательным аспектом для молодого поколения горожан, в том числе и в плане выбора будущей профессии.

Анна Сухая. Фото автора