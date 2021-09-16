Сегодня мы завершаем публикацию очерков из истории Дубны, посвященных ее 65-летию. Если кто-то из вас, уважаемые читатели, сочтет необходимым поделиться воспоминаниями или высказать свое мнение о ярких городских событиях двухтысячных годов, о людях, работавших в тот период, то редакция будет вам признательна за это и опубликует их на страницах газеты. Так что у вас есть прекрасный шанс поучаствовать в написании современной дубненской истории. Ждем ваших материалов. Окончание. Начало в №№14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32, 33, 35. Председатель Исполкома Городского совета депутатов Саушкин Алексей Иванович Родился 7 января 1952 г. в Волгоградской области. По окончании средней школы работал разнорабочим в колхозе, служил в Советской армии. В 1979 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности «Инженер-механик». Член КПСС. С 1979 г. по 1987 г. Алексей Иванович работал в Дубненском производственно-конструкторском объединении «Радуга» (с 1982 г. - ДМЗ) мастером и начальником цеха. С 1987 г. - в аппарате Дубненского ГК КПСС: заведующий отделом промышленности и транспорта, второй секретарь ГК КПСС. С июля 1990 г. по декабрь 1991 г. - председатель Исполкома Городского совета народных депутатов. Избирался депутатом Городского совета, а в 1981 - 1984 гг. был депутатом Московского областного совета народных депутатов. Избирался делегатом XXVIII съезда КПСС. С 1992 г. работал на руководящих инженерных должностях на Дубненском машиностроительном заводе, в ряде коммерческих структур Дубны и Минска. Главы города и администрации Прох Валерий Эдуардович Родился 18 декабря 1952 г. в городе Новомосковске Тульской области в семье рабочих. В 1976 г. окончил Харьковский авиационный институт по специальности «Инженер-механик». Кандидат психологических наук. Действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) по отделению «Проблемы управления». Начал трудовую деятельность в 1976 г. в должности инженера на Дубненском производственно-конструкторском объединении «Радуга». Член КПСС с 1979 г. С 1977 г. - на комсомольской работе в аппарате Дубненского ГК ВЛКСМ: заведующий организационным отделом. В 1980 г. назначен инспектором Дубненского городского комитета народного контроля. С 1982 г. по 1989 г. работал в аппарате Дубненского ГК КПСС: инструктор, заместитель заведующего и заведующий отделом организационно-партийной работы. С июля 1989 г. по май 1990 г. - председатель Дубненского городского комитета народного контроля. В мае 1990 г. на альтернативной основе был избран председателем Совета народных депутатов. В декабре 1991 года губернатором Московской области был назначен главой администрации г. Дубны. С 1992 г. - мэр города. В 1996 г. прямым тайным голосованием населения был избран главой города. Трижды – в 1999 г., 2003 г. и 2009 г. - Валерий Эдуардович избирался жителями Дубны на должность главы города. В 2014 г., после истечения полномочий, перешёл на работу в АО ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка». С 1996 г. и до 2015 г. - вице-президент «Союза развития наукоградов России». Входил в состав областного правительства, коллегии министерства промышленности и науки Московской области, работал в экспертном совете при губернаторе области. Входил в клуб лучших менеджеров России. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы народов и орденом Почёта, медалями. Удостоен почётных званий Российской Федерации: «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ», «Заслуженный авиастроитель РФ», «Почётный работник общего образования РФ», «Почётный работник речного транспорта РФ», «Почётный ветеран Подмосковья». Почётный гражданин города Дубны. Дважды лауреат премии губернатора Московской области «За достижения в области экономики». В 2001 г. был признан лучшим менеджером России в муниципальном управлении. Мухин Вячеслав Борисович Родился 24 августа 1959 г. в г. Дубне Московской области в семье рабочих. Начал трудовую деятельность слесарем-инструментальщиком в Дубненском производственно-конструкторском объединении «Радуга». С 1977 г. по 1979 г. проходил службу в воздушно-десантных войсках Советской армии. В 1985 г. окончил Московский инженерно-строительный институт по специальности «Инженер-строитель». С 1985 г. по 1993 г. трудился инженером-технологом в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ, начальником технического отдела, заместителем генерального директора объединения, главным инженером и генеральным директором Дубненского производственно-технического объединения городского хозяйства. С 2006 г. - заместитель главы администрации города по строительству, а с 2013 г. - первый заместитель главы администрации города. Действительный муниципальный советник Московской области первого класса. В сентябре 2014 г. Вячеслав Борисович был избран населением на должность главы города Дубны, проработал до октября 2017 г. В настоящее время работает в одной из бизнес-структур г.Дубны. Награждён медалями РФ и наградами губернатора Московской области, почётным знаком «За заслуги перед Дубной». Усов Александр Александрович Родился 16 марта 1958 г. в г. Челябинске. В 1981 г. окончил Московский энергетический институт по специальности «Инженер-электромеханик». С 1981 г. по 1985 г. работал мастером электроучастка на заводе автомобильных кранов в г. Балашихе Московской области. Член КПСС. В 1985 - 1993 гг. - младший оперуполномоченный, оперуполномоченный, старший оперуполномоченный Управления КГБ СССР по городу Москве и Московской области. С 1993 г. по 2001 г. - ведущий специалист, заместитель начальника отдела, начальник отдела Управления федеральной службы налоговой полиции РФ в г. Дубне. С 2001 г. работал заместителем председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Дубны, заместителем главы администрации. В 2014 - 2017 гг. - руководитель администрации городского округа. Действительный муниципальный советник Московской области первого класса. С ноября 2017 г. Александр Александрович работает в АО ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка». Награждён медалями РФ, ведомственными наградами, наградами губернатора Московской области, почётным знаком «За заслуги перед Дубной». Данилов Максим Николаевич Родился 10 сентября 1982 г. в д. Голдыревке Нязепетровского района Челябинской области. В 2001 г. окончил Екатеринбургский радиотехнический техникум им. А.С. Попова по специальности «Экономика, бухгалтерский учёт и контроль». В 2007 г. окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит». В 2003 - 2007 годах Максим Николаевич проходил военную службу во внутренних войсках МВД России. В 2007 - 2013 гг. занимал должности: заместитель руководителя центра по обслуживанию Полевского криолитового завода в г. Полевском, помощник генерального директора ООО «Компаньон», директор по экономике и финансам ООО «Уралэнергоресурс», генеральный директор ООО «Производственно-сбытовая компания «Русь». С 2013 г. по 2015 г. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна». В 2015 - 2016 гг. - генеральный директор ООО «Уральская производственная компания». С ноября 2016 г. по декабрь 2017 г. - начальник управления, заместитель руководителя администрации города Дубны. С 20 декабря 2017 г. по 18 сентября 2020 г. - глава городского округа Дубна. Действительный муниципальный советник Московской области третьего класса. В настоящее время работает в одной из бизнес-структур г.Дубны. Награждён ведомственными наградами. Руководители представительных органов местного самоуправления Копылов Сергей Иванович В 1994 - 1999 гг. избирался председателем городского Собрания представителей, городской Думы, а затем Совета депутатов г. Дубны. Биографические данные ранее публиковались. Беклемищев Алексей Вениаминович Родился 14 марта 1951 г. в г. Подольске. В 1973 г. окончил Московский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Начал трудиться в г. Дубне в СМУ № 5 мастером участка. В 1973 - 1979 гг. работал мастером участка, прорабом и старшим прорабом, главным инженером участка. Член КПСС с 1976 г. С 1979 г. по 1983 г. на партийной работе - секретарь партийного комитета СМУ № 5. В 1983 – 1992 гг. трудился заместителем главного инженера управления по производству - начальником производственно-технического отдела. После преобразования в 1992 г. СМУ № 5 в ОАО «Строительная фирма «Дубна» стал заместителем генерального директора по экономике, а в 1997 году возглавил фирму и руководил ею до 2004 г. С 2004 г. по 2019 г. работал заместителем генеральных директоров по производству в ряде строительных организаций г. Москвы. В советский период избирался и активно работал в составе Московского областного и Дубненского городского комитетов КПСС. Был членом бюро ГК КПСС. Избирался в 1987 - 1990 гг. депутатом городского Совета народных депутатов. В 1994 - 2003 гг. входил в состав городского Собрания представителей, городской Думы и городского Совета депутатов, в 1999 - 2001 гг. его председатель. Алексей Вениаминович внёс большой вклад в формирование конструктивного взаимодействия Совета депутатов и администрации города в решении насущных проблем развития Дубны. Имеет почётное звание «Заслуженный строитель РФ». Катрасев Виктор Васильевич Родился 11 октября 1948 г. в с. Репакуши Мордовской АССР. В 1968 г. окончил Саранский техникум электронных приборов и был направлен на работу в отдел новых методов ускорения ОИЯИ. В 1999 г. окончил Московский институт радиоэлектроники и автоматики. С 1968 г. по 1970 г. служил в рядах Советской армии. Работая техником, старшим техником, инженером научно-экспериментального отдела ускорительных систем, начальником отдела обслуживания ОНМУ, Виктор Васильевич внёс значительный вклад в создание физических установок и оборудования, в обеспечение административно-хозяйственного обслуживания отдела. В 1988 г. был переведён на должность начальника автохозяйства ОИЯИ. Был членом КПСС и активно работал в выборных партийных органах ОИЯИ. В 1993 - 1999 гг. работал заместителем, первым заместителем административного директора ОИЯИ. С 1999 г. по 2013 г. являлся помощником директора ОИЯИ по экономическим и финансовым вопросам, руководителем финансово-экономического управления. С марта 2000 г. трижды избирался депутатом городского Совета депутатов. С июля 2001 г. по март 2013 г. являлся председателем этого представительного органа муниципальной власти. При его непосредственном участии сформировалось эффективное взаимодействие представительной и исполнительной органов власти города, что обеспечило динамичное развитие научно-производственного комплекса, малого и среднего бизнеса в городе, высокие темпы экономического роста и муниципального бюджета и создало условия для присвоения городу Дубне статуса наукограда Российской Федерации, размещения здесь технико-внедренческой особой экономической зоны. Как председатель Совета он принимал активное участие в законотворческой деятельности, являясь одним из авторов и разработчиков многих нормативных правовых актов города Дубны, имеющих большое значение для обеспечения его управления и нормального функционирования экономической и социальной сфер. Он являлся одним из авторов законодательной инициативы в Московскую областную Думу по проекту ныне действующего закона Московской области «О наукоградах Российской Федерации в Московской области». Виктора Васильевича всегда отличала высокая гражданская ответственность за принимаемые Советом решения, внимание, чуткость к избирателям - жителям города Дубны, их проблемам. С 2017 г. - председатель Общественной палаты г. Дубны. Награждён: наградами Российской Федерации - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.; наградами других государств - медалью Дружбы (КНДР); знаком отличия Московской области «За заслуги перед Московской областью», почётным знаком «За заслуги перед Дубной». Подлесный Михаил Владимирович Родился 31 октября 1961 г. в г. Дубне. В 1985 г. окончил Московский институт электронной техники по специальности «Электронные вычислительные машины». Начал работать в 1985 г. инженером на заводе «Тензор». В 1983 - 1991 гг. секретарь комитета ВЛКСМ предприятия. С 1991 г. и по 2016 г. - предприниматель. С 2016 г. работает в ОАО «Приборный завод «Тензор» директором по персоналу и коммуникациям. С 2003 г. по 2014 г. Михаил Владимирович активно работал в составе городского Совета депутатов. Неоднократно избирался заместителем председателя Совета, а с февраля 2013 г. по октябрь 2014 г. был его председателем. Как депутат много внимания уделял вопросам формирования нормативно-правовых основ муниципального управления, работе с молодёжью, развитию физкультуры и спорта, особенно детского. Награждён наградами Московской областной Думы: знаками «За содействие закону», «За вклад в развитие законодательства», «За верность Подмосковью». Лауреат областной премии в области спорта, физической культуры и туризма. Куликов Сергей Александрович Родился 6 июня 1977 года в г. Скопине Рязанской области. В 2000 г. окончил Тульский государственный университет по специальности «Физик». Доктор физико-математических наук. В 2006 г. прошёл обучение по президентской программе переподготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. В 2006 - 2007 гг. слушатель школы кадрового резерва Администрации г. Дубны. В 2007 г. обучался в Германии в Академии менеджмента Саксонии, а в 2012 г. в учебном заведении «US Market and Global Innovation access» (США, Кремниевая долина). Свою трудовую деятельность Сергей Александрович начал в 2000 г. в Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка ОИЯИ, где прошёл путь от стажёра-исследователя до начальника научно-экспериментального отдела. Соавтор более 70 научных публикаций, двух патентов и авторского свидетельства на открытие. Его плодотворная научно-исследовательская деятельность в 2003, 2004 и 2006 гг. отмечалась премиями ОИЯИ. В 2006 г. стал победителем областного конкурса «Научно-техническое творчество молодёжи - экономике Московской области». В 2010 г. победил в IX конкурсе «Русские инновации» и открытом конкурсе молодёжных инновационных проектов государств - участников СНГ, в 2011 г. - во всероссийском конкурсе по поддержке высокотехнологичных инновационных молодёжных проектов. С 2009 г. по сентябрь 2020 г. являлся депутатом двух созывов Совета депутатов городского округа Дубна. С 2014 г. избирался председателем Совета. С сентября 2020 г. временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна. С 30 октября глава городского округа. Входил в состав научно-технического совета Московской области. Награждён наградами губернатора Московской области и Московской областной Думы. Материал подготовлен историком-краеведом Н.Н. Прислоновым