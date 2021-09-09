В Дубне прошла акция в память о погибших в Беслане. Первого сентября 2004 года во время торжественной линейки чеченские боевики захватили здание местной школы и трое суток удерживали в ней заложников. Тогда погибли 314 человек, среди них 186 детей и 19 бойцов спецподразделений, более 780 были ранены.

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мемориальная акция состоялась и в Дубне, рядом с городской администрацией. В память о жертвах терроризма зажгли свечи и почтили минутой молчания всех, кто погиб в Беслане, Буденновске и Первомайском, Буйнакске и Волгодонске, в театральном центре на Дубровке, в результате взрывов в питерском метро и жилых домах в Москве… Вечная им память и мир всем живущим на земле…