Живой диалог Несколько десятков вопросов задали сотрудники ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка (является членом Союза машиностроителей России) главе города Сергею Александровичу Куликову в ходе встречи, которая состоялась на прошлой неделе в стенах предприятия. Какие-то из них были озвучены в ходе встречи, часть вопросов была передана главе в письменном виде. Такая практика – непосредственного общения с первыми лицами города – главой и его профильными замами, вот уже несколько лет как прижилась на предприятии. В живом диалоге наступает ясность по ряду вопросов. На те же из них, что требуют более детальной проработки, ответы поступают в письменном виде, дабы не одна проблема, поднятая сотрудниками МКБ, не осталась без внимания. Во встрече с главой традиционно принимает участие весь руководящий состав предприятия во главе с генеральным директором Владимиром Николаевичем Трусовым и председателем первичной профсоюзной организации Максимом Николаевичем Щербаковым. На этот раз в общении приняли участие также депутаты Мособлдумы Марина Владимировна Шевченко, Алексей Владимирович Орлов и заведующий терапевтическим отделением горбольницы Александр Константинович Вейкин, ведь ряд поднятых на встрече тем касались как раз сферы их деятельности. Наиболее значимые не только для сотрудников ГосМКБ «Радуга», но и всех без исключения горожан вопросы и ответы, мы опубликуем в этом и последующих выпусках газеты. Тем не менее, огромный плюс, что эти проблемные темы поднимаются в принципе и что дубненцы их озвучивают из раза в раз и требуют решения. Пожалуй, самыми популярными (судя по числу заданных вопросов) остаются темы городского хозяйства, обманутых дольщиков и строительства жилья. С них и начнем. - Интересует судьба аварийных бараков на ул. Октябрьской: планы городской администрации по этому вопросу и сроки. Когда снесут барак №3, стоящий за счет деревьев, выросших из-под разъехавшегося фундамента дома? - Многоквартирные жилые дома, расположенные на ул. Октябрьская, д д. №№2, 3, 4, 6, 8, аварийными и подлежащим сносу в установленном порядке не признавались. Данные многоквартирные дома на текущий момент включены в список приоритетных объектов для проведения первоочередных мероприятий по проекту Программы реновации Московской области, подразумевающей в том числе расселение жителей потенциально аварийного жилищного фонда. Также в соответствии с Инвестиционным контрактом от 02.06.2003 № ОЭР-16-2003 на строительство группы жилых домов в г. Дубне Московской области инвестор-застройщик обязуется произвести расселение и снос ветхих жилых домов, в том числе жилых домов №№ 2, 3, 4, 6, 8 на ул. Октябрьской. В целях расселения домов на ул. Тверской и ул. Октябрьской Администрацией г.о. Дубна ведется работа по привлечению инвестора, готового взять на себя обязательства обанкротившегося ООО «БЕТИЗ и К» по переселению граждан и строительству многоквартирных жилых домов. В настоящее время группа компаний Ин-Групп (является одним из крупнейших застройщиков в г. Тула и Тульской области, реализовывала проекты по достройке проблемных объектов в Московской области) ведется подготовка концепции расселения граждан из ветхого и аварийного жилья на ул. Тверской и ул. Октябрьской. В случае одобрения концепции в Министерстве жилищной политики МО конкурсным управляющим ООО «БЕТИЗ и К» будет проведена переуступка прав по Инвестиционному контракту, и застройщик сможет приступить к реализации проекта. - Просим сообщить сроки сдачи в эксплуатацию дома №34/1 на улице Тверской. - Сроки сдачи в эксплуатацию указанного дома напрямую зависят от даты подписания договора комплексного развития территории между Министерством жилищной политики МО, администрацией городского округа Люберцы и ГК «Основа», а также утверждения проекта планировки территории в г.о. Люберцы. После подписания ДКРТ и утверждения ППТ будет подписано четырехстороннее соглашение между ГК «Основа», конкурсным управляющим ООО «БЕТИЗ и К», техническим заказчиком (ООО «Ин-Групп») и администрацией городского округа Дубна о достройке многоквартирного дома 34/1 и начнется финансирование достройки. - Как администрация города относится к ситуации с обманутыми дольщиками дома №30/32 на ул. Тверской и возмещением денежных средств Фондом с заниженной оценкой стоимости квадратного метра? По факту в Дубне невозможно приобрести жилую площадь на возмещаемую сумму - ни «вторичку», ни новостройку. - Вопрос оценки стоимости квадратного метра и определения размера выплат не относится к компетенции администрации г.о. Дубна. Все расчеты производит Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в соответствии с утвержденной нормативной документацией. - Когда администрация города вплотную займется вопросом строительства жилых домов в Дубне? Проблема существует уже много лет. Новые дома почти не строятся, нет добросовестных застройщиков, вследствие чего в городе заоблачные цены на квадратный метр первичного и вторичного жилья (доходит до 135 тысяч за кв. метр!). - Вопросами строительства жилых домов администрация города занимается на постоянной основе. В настоящее время в проработке администрации совместно с инвесторами находятся следующие площадки: расселение и застройка ул. Тверской, ул. Октябрьской (инвестор ООО «Ин-Групп»); расселение и застройка ул. Железнодорожной, ул. Вокзальной (инвестор ООО «Строй-Ком»); расселение и застройка ул. Дачной, ул. Интернациональной; развитие территории кварталов С-2, С-6, А-1 – А5 на территории Российского центра программирования; ул. Станционной (ООО «СПК «Вея Строй». - До пандемии планировали построить новый корпус в загородном лагере «Сосновый бор». Ждать ли его в будущем и когда? - В феврале 2020 года в «Сосновый бор» приезжала комиссия в составе представителей проектной организации города Мытищи и администрации города. Решался вопрос о разработке проекта строительства двухэтажного спального корпуса и привязки строения к местности. Был намечен ход проектирования (в устной форме), подвозки материалов, обустройства территории вокруг нового корпуса и благоустройства площадки для отдыха на месте старого бассейна за счет средств одной из организаций города. В связи с пандемией строительство было отложено. В настоящий момент проводятся мероприятия по определению источников финансирования. Подготовила Анна Сухая Фото автора