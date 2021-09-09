Уважаемые читатели! Сегодня мы публикуем последний из очерков истории г.Дубны, посвященных его 65-летию. От предыдущих он отличается объемом и носит схематичный характер, хотя двадцать двухтысячных лет были насыщены множеством важных событий и явлений. Сделал это автор умышленно, считая, что многие из читателей были очевидцами событий тех лет. Поэтому оценивать все, что происходило тогда, вам легче, ведь многие из вас в это двадцатилетие были и сами творцами дубненской истории. Если кто-то сочтет необходимым поделиться воспоминаниями или высказать свое мнение о ярких городских событиях двухтысячных годов, то редакция будет вам признательна за это и опубликует их на страницах газеты. Так что у вас есть прекрасный шанс поучаствовать в написании современной дубненской истории. Ждем ваших материалов. Продолжение. Начало в №№14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 2001 год явился рубежным в истории Дубны. До 2025 г. город получил статус наукограда и с 2002 г. приступил к выполнению утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным программы своего развития. Первые пять лет ее реализации вывели город на качественно новую траекторию экономических и социальных преобразований. В экономике закрепились наметившиеся стабилизационные процессы. Удалось восстановить и развить городскую инженерную и социальную инфраструктуру, улучшить материальную базу учреждений общего образования, университета «Дубна». Внедрить и придать импульс развития многим высокотехнологичным производствам, рожденным в НПК Дубны, сформировать современную инфраструктуру поддержки малого инновационного предпринимательства, создать положительный имидж городу, сделать его привлекательным для притока инвестиций в экономику. Вместе с тем, в недрах наукоградской программы родился проект, устремленный в будущее, – проект создания Российского центра программирования, ставший ключевым элементом формирования с 2006 г. в городе Особой экономической зоны технико-внедренческого типа. Именно этот проект и определил контуры стратегии развития наукограда на все последующие годы. За последние полтора десятилетия сделано очень много. К 2020 г. в ОЭЗ «Дубна» первые три очереди участка № 1 (Российский центр программирования) и обе очереди участка № 2 (промышленная зона) уже в полном объеме обеспечены подъездными путями, электроэнергией, возможностями водоснабжения и канализования стоков, централизованным отоплением. В рамках проекта произошла реконструкция существующих и строительство новых городских дорог, а созданная в ОЭЗ инженерная инфраструктура создает новые возможности в целом для развития города, нового строительства в нем. Создана и инновационная инфраструктура. Это два инновационно-технологических центра, где компании-резиденты могут получить нужные для старта производственно-офисные площади. Действует процедура свободной таможенной зоны. В ОЭЗ «Дубна» формируется социальная инфраструктура. В соответствии с проектом введены в эксплуатацию два детских дошкольных учреждения, Дворец спорта «Радуга», общежития и учебный корпус №5 университета «Дубна», поликлиника и лечебный корпус в горбольнице. Ведется строительство жилого района для размещения специалистов компаний-резидентов. В 2020 г. было вложено в строительство или реконструкцию объектов ОЭЗ «Дубна» около 19,5 млрд руб. На начало 2021 г. в ОЭЗ зарегистрировано 170 резидентов. Почти 88% из них – компании из других городов и регионов РФ, в том числе с участием иностранного капитала из Германии, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Беларуси, Индии, Китая, Японии. Большинство из них выпускают продукцию, не имеющую как отечественных, так и зарубежных аналогов. В прошедшем году создано 312 новых рабочих мест, а всего за годы существования ОЭЗ - почти 5 тыс. рабочих мест или половина из обозначенного в проекте создания зоны. Инвестиции резидентов в проекты в 2020 г. составили 4,04 млрд руб. (за весь период 30,6 млрд руб.). Произведено продукции на сумму свыше 46 млрд руб. От резидентов поступило налогов в бюджетные и внебюджетные фонды около 6 млрд руб. Неоднократно, согласно национальному рейтингу, дубненская зона признается наиболее эффективной и инвестиционно-привлекательной в России и является динамично развивающейся инновационной площадкой в подмосковном регионе. Реализация проекта придала новые импульсы социально-экономическому развитию города, создала устойчивые основы динамичного продвижения по инновационному пути. Это нашло свое отражение и в утвержденной в 2016 г. «Стратегии развития г.Дубны на период с 2017 по 2026 год», которая призвана содействовать созданию новых высокотехнологичных проектов в научно-производственном комплексе, сформировать лучшие условия для жизни, учебы и работы горожан. В структуре производства в Дубне за последние 20 лет увеличивалась доля научно-производственного комплекса, достигнув свыше 75%. Общий объем производства в нем в текущих ценах увеличился больше чем в 25 раз, а в сопоставимых ценах - в 5 раз. В эти годы наблюдалась устойчивая динамика развития научных организаций и учреждений, промышленных предприятий города, которые показывают высокую конкурентоспособность на российском и зарубежном рынках высокотехнологичной и наукоемкой продукции, успешно завоевывая отдельные его секторы. Получает развитие малый бизнес, особенно в инновационной сфере. По итогам 2020 года в Дубне зарегистрировано 3639 субъектов предпринимательства (микро – 3441, малые – 186, средние – 12, самозанятые – 1048 чел.) Здесь работает почти 10,2 тыс. чел. Прирост только в 2020 г. составил 11,15 %, а в некоторые годы темпы иногда были и выше. Возрастала доля оборота малых предприятий в общем обороте организаций города. Дубна вошла в десятку лидеров в Московской области по созданию благоприятного предпринимательского климата. На 10 тыс. жителей на начало 2020 г. приходилось 490,5 единиц предпринимательских субъектов. Поступательно происходил рост общего объема инвестиций в основной капитал. Так, в 2019 г. в расчете на одного жителя объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил свыше 73,7 тыс. руб. Из года в год увеличивалось число реализуемых инвестиционных проектов. В 2020 г. их было уже более 50. На новый уровень в организации и проведении научно-исследовательских работ вышел Объединенный институт ядерных исследований. Его ученые наряду со своими коллегами из других научных центров России и стран Европы приняли самое активное участие в работах по созданию в ЦЕРНе Большого адронного коллайдера. В Институте происходила и происходит активная модернизация и обновление научно-инновационной инфраструктуры, ведется разработка новых исследовательских комплексов, что создает хорошие перспективы для его развития и расширения сотрудничества в этих научных направлениях. Новые исследовательские возможности для ученых России и других стран откроет сооружение в ОИЯИ нового ускорительного комплекса, включающего бустерный накопитель и ионный коллайдер NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility). В эти годы самостоятельно и в содружестве с американскими учеными дубненцами были открыты новые элементы Периодической системы Д.И.Менделеева – 113 и 115 (2004 г.), 117 (2009 г.), 118 (2006 г.). Двум элементам присвоены наименования в честь дубненских ученых. 114 элемент стал с 2012 г. носить имя Г.Н.Флерова – флеровий, а 118 с 2016 г. носит имя Ю.Ц.Оганесяна – оганесон. Несмотря на различные экономические и организационные проблемы, с которыми пришлось встретиться в начале XXI века Дубне, в городе продолжало интенсивно вестись строительство. Только в последние десять лет построено свыше 250 объектов промышленного и социального назначения. Важнейшим инфраструктурным объектом стал введенный в эксплуатацию в ноябре 2018 г. мост через реку Волгу, что коренным образом повлияет на многие социальные и внутренние миграционные процессы, определит перспективы развития Дубны на ближайшие десятилетия. В 2000-х годах в Дубне повышался уровень и качество жизни населения, успешно решались многие социальные проблемы. Происходил рост реальных доходов горожан, особенно работающих в таких отраслях, как наука, промышленность, образование, здравоохранение. По данным статистики, среднемесячная начисленная заработная плата в крупных и средних предприятиях и некоммерческих организациях Дубны выросла в 2019 г. на 9% и составила около 60,6 тыс. руб. В муниципальных учреждениях темпы прироста были ещё выше. Шло снижение числа безработных. Целенаправленно осуществлялись меры социальной защиты граждан. Активно шло жилищное строительство. За двадцатилетний период выросли кварталы домов на Черной речке, на Большой Волге на проспекте Боголюбова, на левом берегу - на ул. Тверской. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, на начало 2020 г. составила почти 24 кв. м., а жилой фонд достиг к 2016 г. более 1,7 млн.кв.м. Появились новые районы индивидуального жилищного строительства. Улучшалась материальная база и инфраструктура в жилищно-коммунальном хозяйстве, что обеспечило традиционное для Дубны надежное тепло- водо- газо- электроснабжение населения и позитивно повлияло на создание комфортных условий жизни. Значительно повысилось качество городских дорог. Последовательно шла реконструкция тротуаров, придомовых территорий и дворов. Велось благоустройство старых парков и скверов, создавались новые. Было обеспечено регулярное движение городского пассажирского транспорта. Дубна стала одним из самых телефонизированных и значительно обеспеченных интернетом городом в России, который прочно вошел в жизнь его жителей и активно используется и для их безопасного проживания. Многое сделано для юного поколения дубненцев. Все дети от 3 до 7 лет имеют возможность посещать 24 муниципальных учреждения дошкольного образования. В них созданы все условия для сохранения здоровья и творческого развития. Ряд ДОУ признавались ведущими образовательными учреждениями в России. На протяжении последних двух десятилетий в дубненских детских садах самая низкая заболеваемость среди дошкольных учреждений Подмосковья. Позитивные результаты показывала и система общего образования Дубны. По показателям образовательного результата и уровня организации образовательного процесса она уже многие годы находится в самом высоком кластере в Подмосковье. Совершенствование школьной инфраструктуры осталось одним из приоритетных направлений в деятельности органов местного самоуправления. За последние 15 лет почти все школы подверглись капитальному ремонту. Основными видами благоустройства обеспечены все учреждения. 100% обучающихся занимаются в первую смену. В Дубне почти 20 лет успешно функционирует городская единая информационно-образовательная сеть. Муниципальная система общего образования наукограда все последние 20 лет демонстрирует достаточно высокий уровень качества образования. Средний показатель качества знаний дубненских учащихся выше, чем в регионе, и находится в пределах от 50% до 62%. По итогам учебного года, как правило, более 12% выпускников 11 классов получают аттестат особого образца и золотые медали. Около половины оканчивают школу на «4» и «5». Высокие результаты в обучении и воспитании детей традиционно показывали лицеи №6 и «Дубна», гимназия №11, школа №1, которые неоднократно признавались в числе лучших образовательных учреждений в подмосковном регионе и России. Укомплектованность педагогическими кадрами, численность которых полторы тысячи человек, составляет -100%. 87,5 % педагогических работников по результатам аттестации имеют первую или высшую квалификационную категорию. 83% детей от 5 до 18 лет имеют возможность развивать свои творческие способности в разнообразных, сохранившихся с советских времен и появившихся позже, учреждениях дополнительного образования. В детской музыкальной школе, двух детских школах искусств, где имеются хоровые, хореографические и изобразительные отделения, в трех спортивных школах, хоровой школе мальчиков и юношей, центре «Дружба», где занимаются юные любители техники, в центре детского творчества и детских клубах по месту жительства. Динамично развивался университет «Дубна», ставший одним из инновационных центров образования и научных исследований не только в подмосковном регионе, но и в России. На протяжении последнего десятилетия по итогам проводимых рейтингов он неоднократно входил в число 100 лучших вузов страны. Сумев создать и сохранить в 90-е годы муниципальную систему здравоохранения, органы местного самоуправления Дубны в 2000 годы много сделали для её совершенствования и повышения качества медицинских услуг. В крупнейшем муниципальном учреждении - городской больнице, была проведена масштабная реконструкция и модернизация всего больничного комплекса. Родильное отделение стало одним из лучших в стране. В микрорайоне Большой Волги открылись взрослая и детская поликлиники. В городской больнице шло строительство хирургического корпуса, который с 2020 г. стал принимать пациентов, что позволило повысить качество и доступность хирургической медицинской помощи, а также на высвободившихся площадях создать новые направления стационарного лечения. Успешно проходило оснащение муниципальных лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием. При поддержке муниципалитета расширили свою деятельность различные внебюджетные лечебные центры, что увеличило спектр востребованных медицинских услуг, создало более благоприятные условия для их получения непосредственно в городе. Мероприятия по улучшению деятельности системы здравоохранения в целом позитивно повлияли и на демографическую ситуацию. В сфере культуры, опираясь на сложившиеся десятилетиями традиции, в том числе и 90-х годов, благодаря инициативе её работников удалось сохранить практически все учреждения и творческие коллективы, внедрить новые современные формы организации досуга и просвещения дубненцев, развития их творческих способностей, эстетического воспитания детей и юношества. В 7 учреждениях культуры и искусства города работают свыше 130 творческих коллективов разных жанров, в которых ежегодно занимаются более 5000 человек. Многие из коллективов получили широкое признание не только в регионе, но и в России и за её пределами, прочно войдя своей разносторонней деятельностью в жизнь горожан. Ежегодно учреждениями культуры проводится более 1 тыс. мероприятий, которые посещают свыше 200 тысяч зрителей. Библиотеки города в последние годы переформатированы в полноценные культурно-просветительские центры. Здесь созданы центры культуры и досуга, в которых ведется активная работа по реализации культурно-просветительских проектов и организации творческих об ъединений и клубов по интересам для детей и людей пожилого возраста. В библиотеках завершено введение единого электронного читательского билета. Все подключены к сети Интернет, что позволяет жителям получить доступ к электронным ресурсам Национальной электронной и Президентской библиотекам. Традиционно в Дубне получают свое развитие физкультура и спорт, которыми охвачено в 2020 г. уже свыше 40% дубненцев, тогда как 20 лет назад спортом занимались лишь 16%. За этот период по многим видам воспитаны спортсмены национального и международного уровня. Значительны успехи дубненских мастеров волейбола, легкой атлетики, настольного тенниса, водных лыж, плаванья, футбола, велосипедистов, лыжников, самбистов, показывающих высокие результаты на первенствах мира, Европы и России. В городе ежегодно успешно проводится более 1000 спортивных мероприятий различного уровня, собирающих ведущих спортсменов страны, других государств и большое количество зрителей. Яркими и незабываемыми спортивными событиями этих лет стало проведение соревнований по водным лыжам на Кубок мира и Чемпионат мира. Серьезные изменения претерпела и материальная база для занятий спортом. В городе появились современные спортивные площадки, два дворца спорта - «Радуга» и «Олимп» с бассейнами, крытый каток «Снеговик», лыжные базы. Реконструированы стадионы в левобережье и институтской части города. *** И в заключение нашего цикла очерков - о людях, делавших дубненскую историю, без которых она немыслима. Яркий след в истории Дубны оставили такие преданные ей и ее жителям руководители городского управления, как Н.Г.Беличенко, Г.Д.Буланов, А.Н.Безобразов, Н.П.Викторова, С.И.Копылов, Ю.С.Кузнецов, Г.И. Крутенко, В.Ф.Охрименко, В.Э.Прох, А.А.Рац, Г.Л.Рехтин, П.С. Сергеев, А.Г. Скворцов и многие другие работники органов городского управления. Как крупнейший в мире научный центр город исторически формировался и получал свое развитие при непосредственном участии таких выдающихся и известных отечественных ученых как А.М. Балдин, Д.И. Блохинцев, Н.Н. Боголюбов, Н.Н. Говорун, В.П.Джелепов, В.И. Векслер, В.Г.Кадышевский, М.А. Марков, В.А. Матвеев, М.Г. Мещеряков, Ю.Ц. Оганесян, В.С.Петровский, Б.М.Понтекорво, А.Н.Сисакян, Г.Н. Флеров, И.М. Франк, Ф.Л. Шапиро, А.А. Логунов, Д.В. Ширков. Они не только умели организовать деятельности больших коллективов, но и сформировали научные школы, воспитали множество последователей, которые продолжают их дело. Здесь плодотворно работали и внесли свой научный вклад и видные ученые многих стран мира: Г. Неводничанский, Л. Инфельд, М. Даныш, Г.Хрынкевич (Польша), В. Вотруба, И.Звара (Чехословакия), Г. Наджаков и И.Тодоров (Болгария), Щ. Цицейка и Х. Хулубей (Румыния), Л. Яноши (Венгрия), А. Тавхелидзе (Грузия), Г.Герц и Г. Позе (Германия), Н.Содном (Монголия), Нгуен Ван Хьеу (Вьетнам), Ван Ган Чан и Дин Дацао (КНР). Значимый вклад в развитие города внесли руководители градобразующих предприятий: С.И.Белиловский, Ю.И.Шукст, Н.П.Федоров и Г.А.Савельев (ДМЗ), П.А.Журавлев (завод «Тензор»), А.Я.Березняк, И.С. Селезнев и В.Н.Трусов (ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка), В.С.Петровский, В.И.Турубаров (НИИ «Атолл»), Н.И.Оноприенко, И.В.Куликов и И.И.Радионов (ВРГС), В.Н.Сергиенко, В.Л.Карповский и Ю.Н.Денисов (ОИЯИ); организаторы строительства: А.П.Лепилов, В.И.Анисков, М.М.Царевский, Г.Е. Павский, А.И. Родинков, А.П. Тюленев, М.М. Гуревич, Г.Ф. Гребенюк, С.И.Бескровный, С.Д.Площик, В.М. Малов, М.Г.Генкин, Н.А.Буряченко, П.Г. Усеня, Л.К. Журавлева, Н.Т. Карташов, А.К.Зуев, С.А.Бабаев. История дубненского дошкольного, общего и профессионального образования не мыслима без таких его подвижников как: Н.А.Ноздрина, Г.Ф.Маныч, Ф.С. Беличенко, Н.А.Смирнова, супруги Никоненко, С.К.Жиганов, В.Н. Штейн, А.А. Нестерина, Ю.К.Сюзова, А.Г.Амосов, В.И. Королева, А.В. Харькова, Л.С. Иванова, Н.В. Неганова, Э.Э. Лийвак, Т.К.Виноградова, М.С. Жохов,Ю.Ф. Иванова, Н.Г.Кренделева, Ю.П. Курлапов, А.И. Руденко, супруги Шпагины, Т.В.Иванова, Д.Н.Белл, Е.П. Мамаева, Г.Д.Луппов, Н.Я. Ростункова, Л.Л. Селиванова, З.С.Иванова, Л.И.Стефановская, И.Т.Вертелкин, Н.И. Судоргин, Н.И. Федюрко, Н.И. Березкин, А.М. Соколов, М.Н.Омельяненко, Ю.Н. Лобанов, Т.В. Тетерева, О.Л. Кузнецов, Е.Н.Черемисина и многих других. Значимый вклад в развитие дубненской культуры внесли Б.Т.Бигбова, Т.В.Волкова, О.З. Грачев, О.Н.Ионова, Д.Д.Крюков, С.В. Кучеренко, Д.Н. Минаева, О.И. Миронова, Ю.В.Полубояринов, И.В. Попова, Г.Ф.Сергеева, Ю.И.Сосин, супруги Ставинские, М.Р.Чудомеева, А.Д.Фоменко, Л.К.Шмагина, И.Б. Яцкова и другие. Становление и развитие спорта в Дубне связано с активной деятельностью И.С. Бершанского, А.М. Вайнштейна, И.В. Гузанова, В.В. Ермолаева, А.Д.Злобина, В.А.Кислова, Г.А. Минаева, Ю.В.Маслобоева, братьев Нехаевских, супругов Рудковских, Е.Д.Чайниковой, В.З.Червякова, А.Г.Юденкова, Л.Н.Якутина и других. Система здравоохранения формировалась и развивалась при активном участии С.Д.Кингсепа, Л.Ф.Панкратовой, О.С.Тарасовой (Больница водников), Г.И.Шутовой, М.И.Калинина, Л.А.Цикуновой, О.А.Логиновой, Л.П.Тулаевой, И.Б. Куц В.С.Дмитриева, А.В.Осипова (Городская больница), М.Д.Тепловой, Г.П.Селивановой, Ю.А.Попкова, А.Ф.Кузнецова, В.П.Яковлева (МСЧ №9), Н.Н.Новиковой и С.М.Рябова, многих других ярких представителях медицинского сообщества. Большой вклад внесли в развитие: городского хозяйства - Г.Г. Баша, С.Ф. Дзюба, С.Е. Вейц-ман, В.А. Елисеев, В.Ф. Королев, В.И.Кравченко, А.В.Куликов, А.Я. Курицын, Ф.И. Маркелов, Ю.Г. Сницар, Н.Н. Степанов, В.В.Ульяновский, В.И.Федоров; транспорта и связи – В.П.Смир-нов, Н.Т.Павлухин, Г.М.Строгов, И.К. Кошелев, М.И.Молчанов, И.Н. Коряко, П.Б. Рычков, А.П. Дука; торговли, общественного питания и быта - А.А. Астафьев, И.Г. Шкилько, Б.П. Плехов, С.С. Роженцев, Б.Д. Морохов, И.Ф. Ермаков, И.А.Чернов, А.Н. Попроцкий, П.А. Деревянко, Р.М.Митяхина, В.А.Новиков, М.В.Брежнев, З.В.Кобзева, Т.А.Глазова. Город Дубна во все периоды своей истории являлась притягательным местом для видных политиков, ученых, деятелей культуры, спорта, космонавтов, что особо подчеркивало его место и значимость для нашей страны и мирового сообщества. Свое 65-летие наш город встретил, имея в своем историческом багаже богатый опыт преобразований, происходивших весь этот период. И хочется, чтобы прошедший юбилей стал стартовой площадкой для дальнейшего успешного развития Дубны во имя благополучия всех его жителей. Н.Прислонов, историк-краевед

Фото из архива автора