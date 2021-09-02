Как мы уже рассказывали, продолжаются работы по обустройству памятника ДОТ, что рядом с плотиной ГЭС на улице Жуковского, входившего в свое время в комплекс защитных сооружений при обороне Москвы. Сегодня это одно из немногих памятных мест, куда дубненцы приходят, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, склонить голову перед великим подвигом советского народа и вспомнить своих близких – наших с вами земляков, у каждого из которых своя героическая история… Долгая и героическая история была уготована и самому ДОТу, который в далеком 1975 году было решено поднять из заваленных низин в районе гидросооружений, благоустроить, превратив в небольшой обелиск. Новую жизнь памятник получил несколько лет назад, когда по инициативе дубненца Т.В. Карягина, члена Союза десантников России, вокруг него началось благоустройство. К 75-летию Победы ДОТ был обновлен, рядом с ним установлен информационный стенд, дающий представление о том, какие подразделения во время войны прикрывали от налетов вражеской авиации ВРГС, и даже установлены командиры зенитной группировки по обороне района в период 1941 - 1944 гг. Нынешней осенью реконструкция будет продолжена. По замыслу архитектора В.С. Курнакова, рядом с аллеей из туй, которая была посажена вместе с ветеранами в 2012 году, будет уложена тротуарная плитка, а в конце аллеи - установлены два новых информационных стенда. Как и всякое благое дело, благоустройство вокруг мемориального комплекса началось с молебна, который совершил благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич. Но прежде он обратился к присутствующим: - В очередной раз я убеждаюсь, что Бог человека наделил важным качеством. Называется оно свободная воля. Своей свободной волей человек может либо созидать, либо разрушать. И когда воля у человека ослаблена – остаются только обещания, до дел так и не доходит. Я рад, что познакомился с Тимуром Карягиным, у которого слова на втором месте, а на первом месте – проявление свободной воли, которая направлена на созидание. Самое главное, что этот памятник и надпись на нем имеют непосредственное отношение к истории нашего города, и именно это воспитывает, на мой взгляд, в подрастающем поколении патриотизм. Я благодарю Тимура и всех вас за то, что вы доросли до необходимости, чтобы ваш труд имел благословение Божье. Мы испросим благословения Божьего на жертвенный труд и на то, чтобы воля всех соработников этого дела укреплялась. Надо понимать, что если наше сердце, наш разум, наша воля находятся в единении, то мы целомудренно, целостно продвигаем то благое, что и заповедано Богом. Господь нам сказал, это написано в Евангелии: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Все наши труды, все наши дела – это не во славу нашу, а во славу Божью. Реконструкция, как отметил Тимур Карягин, начнется в ближайшие дни - уже закуплена тротуарная плитка, новые бордюрные камни. Подрядная компания во главе с Владимиром Алексеевичем Андрияновым готова приступить к работе. Параллельно будет продолжено наполнение и изготовление стендов, которые вместят в себя не только информацию о ДОТе, но и о самом сооружении ВРГС в военные и послевоенные годы. Анна Сухая Фото автора