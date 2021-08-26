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Планируется к сносу Печать
26.08.2021 00:00

Глава Дубны Сергей Куликов провел встречу с жителями дома 21 на ул. Правды.

Этот аварийный жилой дом планируется к сносу – на его месте будет построен новый дом. Расселение жильцов будет происходить в рамках проекта по строительству на ул. Станционной многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного назначения.

После согласования концепции дома на Станционной в региональном министерстве жилищной политики дом на ул. Правды, 21 будет включен в государственную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019-2025 годы».

 

По завершении строительства дома на ул. Станционной по госпрограмме будут выделены средства на приобретение в нем жилых помещений для расселения дома на ул. Правды, 21. Когда жильцы переедут в новые квартиры, аварийный дом будет снесен и на его месте начнется строительство многоквартирного дома с тем же адресом.

После ряда совещаний администрацией городского округа Дубна получено предварительное одобрение Министерства строительного комплекса Московской области о включении дома на ул. Правды, 21 в государственную программу при условии утверждения концепции Министерством жилищной политики. Ведется совместная работа по проработке концепции.

По информации пресс-службы городской администрации
  		 
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