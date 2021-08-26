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Иммунитет против COVID-19 Печать
26.08.2021 00:00

Оперативный штаб ОИЯИ огласил статистику по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Институте: общее количество персонала, получившее иммунитет, составляет не менее 4000 человек или около 75 % от общего числа сотрудников.

К середине августа первичную вакцинацию в МСЧ-9, Дубненской городской больнице, а также в других городах (Талдом, Кимры, Москва) и странах прошли не менее 3750 сотрудников ОИЯИ. Кроме того, число переболевших с официально подтвержденным в МСЧ-9 диагнозом COVID-19 составило в 2020 году 206, а в 2021 году уже 150 сотрудников.

Таким образом, общая численность имеющих иммунный ответ к инфекции составляет не менее 4000 сотрудников Института.

Вместе с тем в Дубне ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной: за прошедший месяц зарегистрированы 312 новых случаев заболевания COVID-19.

Активная прививочная кампания в ОИЯИ продолжается: для сотрудников доступны все зарегистрированные в России вакцины - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Привиться можно как в медсанчасти № 9, так и в медпунктах на обеих площадках Института. Начата ревакцинация - повторная вакцинация привитых более полугода назад.
  		 
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