Оперативный штаб ОИЯИ огласил статистику по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Институте: общее количество персонала, получившее иммунитет, составляет не менее 4000 человек или около 75 % от общего числа сотрудников.

К середине августа первичную вакцинацию в МСЧ-9, Дубненской городской больнице, а также в других городах (Талдом, Кимры, Москва) и странах прошли не менее 3750 сотрудников ОИЯИ. Кроме того, число переболевших с официально подтвержденным в МСЧ-9 диагнозом COVID-19 составило в 2020 году 206, а в 2021 году уже 150 сотрудников.

Таким образом, общая численность имеющих иммунный ответ к инфекции составляет не менее 4000 сотрудников Института.

Вместе с тем в Дубне ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной: за прошедший месяц зарегистрированы 312 новых случаев заболевания COVID-19.

Активная прививочная кампания в ОИЯИ продолжается: для сотрудников доступны все зарегистрированные в России вакцины - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Привиться можно как в медсанчасти № 9, так и в медпунктах на обеих площадках Института. Начата ревакцинация - повторная вакцинация привитых более полугода назад.