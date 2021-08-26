Пациенты, у которых выявлены острые сердечно-сосудистые заболевания, смогут получать бесплатные лекарственные средства в течение двух лет. Соответствующее постановление №1254 от 24.07.2021 г. подписал премьер-министр России М.В. Мишустин.

Льготное обеспечение распространяется на тех, кто встал под наблюдение в поликлинике с 1 января 2021 года.

Программа по профилактике осложнений после острых нарушений сердечно-сосудистой системы реализуется в нашей стране с 2020 года. Теперь пациенты, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда, кому были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, будут получать бесплатные лекарства два года.

В целом по России на диспансерном наблюдении находятся более полумиллиона пациентов такого профиля. Многие из них переболели коронавирусом, им требуется дополнительное лечение и реабилитация. Напомним, что в поликлиниках Дубненской городской больницы с января по июль включительно выписано 1237 рецептов для этой категории граждан.