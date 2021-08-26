Если бы мне всего каких-то пять лет назад сказали, что печальное событие, о котором дальше пойдет речь, в нашем городе возможно, я бы не поверила - и это однозначно. Не поверила бы и сейчас, если бы в редакционном распоряжении не оказалась видеозапись, на которой отчетливо видно, как на крыльце Аграрно-технологического техникума «Дубна» (это учебное заведение больше известно нашим читателям именно под таким названием) три представителя сильного пола кувалдой средь бела дня разбивают мемориальную доску, установленную в память о Николае Ивановиче Березкине, который почти три десятка лет проработал в должности директора этого профессионального учебного заведения. Люди эти, как оказалось, вовсе не случайные. Они имеют непосредственное отношение к учебному заведению и проводимой в нем реконструкции. Забегая вперед, скажу, что заявление в ОМВД по г.о. Дубна со стороны семьи Н.И. Березкина подано, проводится проверка, о результатах которой мы сообщим несколько позже. Пока можем говорить исключительно о морально-нравственной стороне вопроса. Мемориальную доску-барельеф открыли в торжественной обстановке в октябре 2016 года, о чем наша газета рассказывала в подробном материале. Тогда, на открытии памятной доски, присутствовали родные Николая Ивановича Березкина, заместитель министра образования Московской области Юрий Картушин, руководитель администрации г. Дубны Александр Усов, благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей Владислав Бобиков, преподаватели и студенты техникума. Это было событие для города, в котором, так было и так есть, чтут память героев, людей труда, людей науки… Демонтировать мемориальную доску, как выяснилось позже, решило руководство техникума, не известив при этом ни администрацию города, ни родственников Н.И. Березкина, ни ветеранские организации Дубны, которые в 2016 году как раз ходатайствовали об открытии этой мемориальной доски. Реакция со стороны Городского совета ветеранов, Дубненского отделения Союза офицеров запаса последовала незамедлительно. В редакцию поступило письмо за подписью председателя Городского совета ветеранов Н.М. Шувиковой, ветеранов военной службы, ветеранов атомной энергетики и промышленности И.М. Василенко, А. А. Дудника, MB. Шелепина, И.Ф. Янчука. Текст этого обращения, направленного также в Правительство Московской области, представитель которого, между прочим, присутствовал на торжественном открытии мемориальной доски в 2016-м, приводим ниже: «…Вы прекрасно понимаете важность сохранения исторической памяти народа страны. Мы справедливо возмущаемся, когда избавляются от памятников воинам-освободителям в некогда «дружеских» странах, когда на Вечном огне недоумки жарят сосиски или справляют нужду. Можно было бы говорить, что у нас такого нет, если бы нечто подобное не произошло у нас в Дубне 13 августа сего года в Московском областном аграрно-технологическом техникуме, который находится на территории нашего города. Работники этого учебного заведения с помощью кувалды уничтожили памятную доску-барельеф Березкину Н.И., который работал директором более 30 лет. Памятный объект был вполне официально установлен и в торжественной обстановке открыт 4,5 года назад. Новое руководство техникума решило избавиться от него столь варварским способом. Мы, ветераны, задаёмся естественным вопросом: может ли руководитель, принявший подобное решение, выполнять программу Президента РФ по патриотическому воспитанию граждан страны? Для нас ответ очевиден - нет!» Позже в Совете ветеранов состоялась встреча актива ветеранских организаций Дубны, на которую приехала и новый директор учебного заведения. Как пояснил руководитель Дубненского отделения Союза офицеров запаса Иван Михайлович Василенко, непосредственно присутствовавший на этой встрече и являвшийся некогда одним из инициаторов открытия мемориальной доски-барельефа, ни извинений, ни сожаления о случившемся директор техникума так и не произнесла. На вопрос родственников Николая Ивановича Березкина, почему о демонтаже, а точнее, об уничтожении доски (выполненной, стоит напомнить читателям, известным художником-скульптором Самвелом Сардаряном – членом Союза художников России и Международной федерации художников, академиком Академии международного творчества, лауреатом премии Георгия Жукова) не были извещены родные, внятно ответить не смогла. И уж если учебное заведение вдруг перестало чтить память своего директора и решило избавиться от установленного в его честь барельефа, наверняка его забрали бы родственники Николая Ивановича – человека и руководителя с большой буквы, награжденного медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и значком «Отличник профессионально-технического образования Российской Федерации», лауреата премии губернатора Московской области, Заслуженного учителя Российской Федерации и Заслуженного работника образования Московской области… …По ходу пьесы у директора учебного заведения появилась версия, что памятная доска (выполненная, между прочим, из особо прочной и ценной породы гранита) дала трещину, вот ее и пришлось демонтировать. Демонтажа на видео, к слову, мы не увидели. Доску варварски уничтожили, разбив кувалдой гранитное изваяние… То, что не могут остаться безнаказанными подобные действия, мы все - и ветеранское движение города, и коллектив газеты «Встреча», членом общественного совета которой Николай Иванович Березкин являлся до последних дней своей жизни, и тысячи наших горожан - твердо убеждены. И надеемся получить справедливый отклик на это постыдное как со стороны директорской этики, так и банальных человеческих ценностей событие от Правительства Московской области, в чьем ведении находится учебное заведение и куда направлено официальное письмо от дубненских ветеранов. Анна Сухая