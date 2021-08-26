Продолжение. Начало в №№14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32. Трудности реформенного периода не могли не сказаться на духовной жизни города, которая, не взирая ни на что, не останавливалась и давала множество интересных примеров, характеризующих нравственное и духовное богатство дубненцев, их веру в светлые идеалы на фоне захлестнувших страну мерзостей нарождавшегося капитализма. Это был дубненский феномен, ставший возможным благодаря преданности любимому делу, жертвенности во имя его свершения десятков сотен ярких подвижников в дубненском образовании, культуре, спорте. Страдая от безденежья и порой общественного невнимания со стороны развалившегося государства, все эти годы они честно служили своему делу. История еще должна воздать им должное. При всех финансовых сложностях того периода в Дубне не произошло развала дошкольного, общего и дополнительного образования. Здесь сумели сохранить лучшие традиции в них и дать импульс многим появлявшимся тогда в педагогической среде инновациям, способствующим качественному обучению и воспитанию дубненских детей. Школа №6 стала лицеем, начал работать лицей «Дубна» при университете. Школы №3 и №8 были преобразованы в гимназии. Гимназический профиль выбрала и открывшаяся на Большой Волге новая школа №11. Кроме того, получили поддержку появившиеся частные и религиозные образовательные учреждения. Начали действовать одна из первых в России школа для детей-инвалидов «Возможность» и детский дом-приют «Надежда». При наличии проблем с финансированием удавалось обеспечивать текущий ремонт учебных заведений и детсадов, провести капитальный ремонт школ №№2 и 4 и Центра детского творчества, ввести в эксплуатацию пристройку к школе №5. В системе дополнительного образования удалось не только не допустить прекращения деятельности созданных в советское время учреждений, но и придать новые импульсы их развитию, сохранив на прежнем уровне охват ими детей и подростков. А он в нашем городе был одним из высоких в России в советское время. В Дубне не допустили уничтожения системы организации детского отдыха в летнее время. На базе пионерского лагеря ДМЗ «Дружба» был создан муниципальный лагерь отдыха детей «Сосновый бор». В летний период удавалось организовать отдых для 3 тыс. и более детей. Был создан Центр детско-юношеского туризма, который становится организатором походов и путешествий школьников по родному краю и проводит скаутские лагеря, где отдыхали не только дети из Дубны, других городов России, но и некоторых зарубежных государств. По инициативе школы №8 зимой и летом стали проводиться международные компьютерные школы «Диалог», которые действуют и ныне. Жизнь заставляла органы местной власти заниматься сохранением и закреплением педагогического состава городской системы образования. Вводятся муниципальные надбавки к зарплате молодым педагогам. Чтобы сократить отток учителей на работу в Москву из-за низких зарплат, администрация города в 2000 г. ввела систему премирования. Позднее этот опыт Дубны был использован областной властью при введении так называемой системы «губернаторских надбавок». Появляются новые, ставшие традиционными, и формы развития, стимулирования творческих способностей учителей и воспитателей детских садов. Это городские конкурсы « Учитель года» и «Воспитатель года». Через городскую программу муниципального жилищного займа педагогические работники имели возможность улучшать свои жилищные условия. В целом общее образование Дубны показывало хорошие результаты в обучении детей. О чем свидетельствовала довольно высокая динамика (выше областных результатов) поступающих в ВУЗы, оканчивающих школы на «хорошо и отлично», получавших золотые и серебряные медали. Отличалась Дубна и яркими результатами участия наших детей в областных и федеральных олимпиадах. Так, в 2000 г. дубненский 9-классник из лицея «Дубна» А.Гибинский занял первое место на Всероссийской олимпиаде по физике. Его товарищ по команде М.Ражев второе. У 11-классников вторым в России был учащийся этого лицея П.Салтыков и третьим его одноклассник А.Харитонов. Дубна не стояла на месте и в организации профессионального образования. Педагогические коллективы СПТУ №95 (директор Н.И.Березкин) и ГПТУ №67 (директор Н.И.Федюрко) стремились к обновлению подготовки кадров с учетом изменившихся экономических условий. И стоит заметить, что это им сделать удалось. В СПТУ №95 сумели организовать по образовательной программе Евросоюза подготовку специалистов для фермерских хозяйств, получавших довольно обширные трудовые навыки и профессиональные знания, которые были применимы и для дубненских юношей и девушек. Выпускники оказались востребованы (и сейчас тоже) и в городской экономике. В ГПТУ при сохранении подготовки специалистов прежнего рабочего профиля расширили спектр специальностей с учетом городской коньюктуры на рынке труда. Данные новации позволили сохранить эти два передовых в Подмосковье учебных заведения начального профессионального образования. К сожалению, в современных условиях традиции их успешной деятельности оказались разрушены усилиями региональных чиновников от образования. Новыми элементами профессионального образования стали в те годы университет «Дубна» и Образовательный центр «Дубна». Их появление и успешная деятельность позволили уже к середине 90-х годов сформировать в таком небольшом городе как наш, единое образовательное пространство, позволявшее дубненцам, особенно молодежи, иметь возможности получать разноуровневое образование различного профиля. Этим мог похвастаться в стране не всякий муниципалитет. В сфере культуры и спорта ситуация сложилась довольно критическая, которую можно было определить как «выживание». И это даже несмотря на то, что муниципальная власть сумела не допустить развала этой сферы, взяв у градообразующих предприятий практически все учреждения в свою собственность. Однако, средств на содержание объектов выделялось из бюджета очень мало, иногда только на заработную плату персоналу. Порой, чтобы иметь какие-то средства, учреждения культуры и спорта сдавали в аренду свои помещения для организации торговых ярмарок. Помогали им и благотворители - ОИЯИ, МКБ «Радуга» и представители нарождавшегося предпринимательского сообщества. Тем не менее, набор детей в коллективы и спортивные секции не сокращался, а мэрия и руководство всячески поддерживали инициативы по созданию новых коллективов и открытию новых направлений в сфере творчества, физкультуры и спорта. Так, в городе начал активно работать свой симфонический оркестр, открылись хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна», хоровая школа «Рапсодия», два новых хореографических коллектива, самодеятельный театр. В левобережье открылась ДЮСШ «Полиатлон» (ныне «Волна»), Дворец культуры «Октябрь» постепенно становился ведущим муниципальным центром культуры. При всех неблагоприятных обстоятельствах культурная жизнь, как ни странно, не затихала. Некоторый спад был, но только до 1995 года. Правда, редко стали в городе выступать известные артисты и деятели культуры. Пропал интерес у горожан к кино. Тем не менее, на конец десятилетия в городе действовало уже 39 самодеятельных коллективов, в которых занималось свыше 1 тыс. человек. Это меньше чем в советские годы. Конечно, ушли в историю многотысячные смотры художественной самодеятельности, но сохранились другие традиционные формы работы, наряду с которыми стали проводиться различные шоу, конкурсы, превращавшиеся в яркие действа и привлекавшие зрителей разных возрастов. Впервые в 1995 г. был масштабно проведен День города, ставший ежегодным. В практику деятельности учреждений культуры стало входить проведение и совершенно новых фестивалей, делавших Дубну центром активной культурной жизни в Московской области и России. Их организаторами выступали творческие коллективы города. Так музыкальная школа №1 стала инициатором проведения в городе Международного конкурса скрипачей им. А.И.Ямпольского. Эстетический центр «Дубна» (бывшая Хоровая студия «Дубна») вместе со своими коллегами организовывали «Певческие ассамблеи». Хоровая школа «Рапсодия» стала ежегодно проводить фестиваль «Весенние соловушки». А хоровая школа мальчиков и юношей фестиваль «Звонче жаворонка пение». Симфонический оркестр организовал музыкальный фестиваль «Звучание души», часто выступал с просветительскими концертами в учебных заведениях города. Новые времена повлияли на географию гастрольных поездок дубненских хоровых и танцевальных коллективов. Теперь посланцев Дубны знали не только в Восточной Европе, но и в других европейских странах и в США. Как правило, многие поездки включали в себя участие в престижных международных музыкальных и хореографических конкурсах. Их победителями и призерами становились не раз хор «Виртуозы» (рук. А.Ионова), хор «Бельканто» (рук. Д.Минаева), концертные хоры Хоровой школы мальчиков и юношей (рук. О.Миронова), «Подснежник» (рук.Т.Волкова), «Рапсодия» ( Г. Качкалова), балетная студия «Фантазия» ( А.Меркулова) и другие. В условиях всеобщего культурного развала в стране Дубне удалось сохранить сеть сложившихся в прежние годы библиотек, а также создать новые, которые при всех трудностях проводили активную работу по пропаганде книги, литературного богатства России, обновляли и пополняли фонды новой литературой и периодическими изданиями. Создаются творческие поэтические объединения, сумевшие издать насколько сборников дубненских самодеятельных поэтов. В печати появляются первые рассказы и эссе В. В. Лихачева, признанного сейчас российского писателя. Издаются получившие признание в городском сообществе сборники стихов Л.Н.Якутина. Культурные связи становятся ключевыми и в побратимских отношениях г.Дубны с американским городом Ла Кросс. Так, в 1991 г. поистине триумфальным стали гастроли в Америке трио преподавателей из музыкальной школы №1 И.Н.Захаровой, И.А.Оганесян Б.Б. Луговир. В 1998 г. заметный след в культурной жизни города-побратима и других американских городов оставили концерты детской Хоровой студии «Дубна». А годом раньше американские зрители тепло встречали руководителя дубненского симфонического оркестра И.М.Ставинского, выступившего в качестве дирижера с несколькими оркестрами в штате Висконсин. Вообще в то десятилетие побратимские связи с Ла Кроссом переживали свой расцвет. Шел постоянный обмен делегациями – школьников, студентов, педагогов, медицинских работников, предпринимателей, ветеранов Второй мировой войны и др. Событиями в городской жизни становилось проведение «Недели Дубны» в Ла Кроссе и соответственно «Недели Ла Кросса в Дубне». В трудный для России 1993 год жители города-побратима пришли на помощь дубненцам, дважды собрав гуманитарную помощь для малообеспеченных граждан. Во всем этом был огромный труд «Ассоциации побратимства Дубна-Ла Кросс», которую в те годы возглавлял прекрасный педагог и человек Д.Н.Белл. Успешно шла реализация в г.Дубне программы сотрудничества в здравоохранении. Стоит заметить, что дубненские медики многое взяли на вооружение у своих американских коллег. Этот опыт сотрудничества получил высокую оценку со стороны американской ассоциации городов побратимов, в Конгрессе США, ведущей американской газеты «Нью Йорк таймс». Опыт дружбы с Ла Кроссом имел огромное значение и в налаживании с 1996 г. побратимских отношений нашего города с израильским городом Гиват-Шмуэль и установлении первых дружеских контактов в 1999 г. с польским городом Голдап. Мэры г.Дубны и г. Гиват-Шмуэль.1998 г. Израиль. Новым явлением в духовной жизни города явился возросший интерес дубненцев к истории города и людям, делавшим её. Начали работать муниципальный музей археологии и краеведения, организатором которого стал Е.Ю.Крымов, и музей истории и науки ОИЯИ. В ДК «Октябрь» удалось сохранить музей истории ДМЗ и МКБ «Радуга». В 1996 г. было учреждено звание «Почетный гражданин города». Им в 90-е годы были удостоены как первопроходцы, создававшие город Дубну, так и герои Отечества, люди, внесшие огромный вклад в его развитие. По инициативе ветеранов войны в 1995 г. к 50-летию Победы издается городская «Книга Памяти». В ней увековечили имена земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Для познания истории города большое значение имел выход в 1999 г. книги бывшего директора Дубненского машиностроительного завода Г.А.Савельева «От гидросамолетов до суперсовременных ракет», посвященной производственной истории предприятия. Многое было сделано для увековечивания памяти выдающихся ученых, создававших ОИЯИ. По инициативе Института в Дубне появились проспект Н.Н. Боголюбова, улицы Г.Н.Флерова и Б.М. Понтекорво, установлены памятники Д.И. Блохинцеву и Г.Н. Флерову. Мемориальные памятные доски открылись в лабораториях, где работали И.М. Франк, Ф.Л. Шапиро. В 1992 г. учреждаются премии Г.Н. Флерова, И.М. Франка и Б.М. Понтекорво. Данью памяти всем дубненцам, исполнявшим интернациональный долг, стало открытие в 2000 г. на набережной р.Волги памятной ротонды, ставшей притягательным местом для дубненцев и гостей города. Важнейшим элементом духовной жизни становится городское информационное пространство. До января 1990 г. в Дубне выходила лишь одна газета – еженедельник ОИЯИ «Дубна: наука, содружество, прогресс». В январе 1990 г. начинает издаваться городская газета «Вести Дубны». В январе 1991 г. Совет депутатов учреждает вторую городскую - «Площадь Мира». Её редакция позднее учредила еще одно издание – еженедельник «Компаньон». В 1996 г. часть редакционного коллектива газеты «Вести Дубны» уходит из неё и образует еще одно новое издание - еженедельник «Встреча». Таким образом, к началу 2000 годов в Дубне издается уже четыре периодических издания. Уникальным явлением стала и пятая - детская газета «Живая шляпа». С февраля 1991 г. начинает работать городское телевидение, которое очень быстро становится популярным средством массовой информации у горожан. В 1996 г. создается редакция телевещания «Студия 7», предшественник нынешнего телеканала «Дубна». С 1995 года быстро формируется сеть городского интернета, по темпам развития которого со второй половины 90-е гг. Дубна стала занимать лидирующее положение в России. В духовной сфере прочные позиции стала завоевывать православная духовная культура, все больше становясь неотъемлемой частью городской жизни. Число верующих горожан значительно возрастает. До четырех увеличивается число приходов. Строятся Храм Смоленской иконы Божьей матери и церковь Блаженной Ксении Петербургской в левобережье. Начинаются службы в Храме Великомученика Пантелеймона на Большой Волге. В 2000 г. по инициативе предпринимателя, генерального директора компании «Экомебель» Николая Ивановича Захарова на Большой Волге был заложен еще один храм – Храм Иоанна Предтечи. Начинают действовать иконописная мастерская и православная гимназия. По инициативе приходов стало широко праздноваться Рождество, отмечаться Крещение, проводиться православные чтения и другие мероприятия, собиравшие большое число дубненцев. Если ситуация в сфере культуры была относительно благополучной, то более тяжелые испытания пережили физкультура и спорт. Здесь начали распадаться коллективы физкультуры, что привело к снижению числа занимающихся спортом. Уменьшилось число посещающих спортивные секции. Не было средств на приобретение инвентаря для занятий, на выезды команд на соревнования в другие города. Не хватало тренеров и учителей физкультуры в школах, которые из-за низкой зарплаты уходили работать в другие сферы или уезжали в Москву. Перестал культивироваться хоккей, чуть не прекратились занятия по футболу. Из-за безденежья приостановила свою работу воднолыжная школа. Помещения спортивных учреждений не всегда отапливались. Спортсооружения ветшали. При всем при этом, благодаря подвижничеству энтузиастов, тренеров и самих спортсменов, трудности преодолевались. В левобережье по инициативе В.З. Червякова открылась ДЮСШ «Полиатлон». С 1996 г. начала работать воднолыжная школа братьев Нехаевских. Не закрылись ДЮСШ, плавательные бассейны «Архимед» и «Карасик», проводились соревнования и не только городские, но и областные и российские. В частности, в 1992 г. Дубна принимала I Чемпионат России по водным лыжам. С 1995 г. в городе стал проводиться лыжный марафон «Николов перевоз», а с 1999 г. -соревнования по борьбе самбо на приз мэра Дубны. В 2000 г. впервые в нашем городе прошел теннисный турнир памяти братьев Джелеповых, в котором принимали участие известные ученые, артисты, космонавты страны. В городской календарь спортивных соревнований вошли соревнования по полиатлону, спартакиада среди воспитанников детских дошкольных учреждений, спартакиада инвалидов. Стали проводиться массовые спортивные праздники. Дубненские воднолыжники продолжили традиции 70-80 гг., показывая высокие результаты на чемпионатах мира, Европы, России. Имя их признанного лидера, заслуженного мастера спорта СССР Н.Румянцевой, ставшей в 1993 г. абсолютной чемпионкой планеты, в 1994 г. было увековечено в зале славы Международной федерации воднолыжного спорта. И ей была вручена награда – «Золотая лыжа». Никто до этого из отечественных спортсменов этой оценки не удостаивался. В тяжелой атлетике российский чемпионский титул в этом же году завоевал Н.Богачук. В шахматах с 1996 года начинается спортивное восхождение нашего земляка, ныне заслуженного мастера спорта России В.Малахова. Чемпионом страны 2000 года авиамодельном спорте стал воспитанник КЮТ «Дружба» И.Пономарев. Высокие результаты показывали дубненцы и в настольном теннисе. Да, 90-е годы испытали Дубну на прочность, принеся множество социально-экономических потерь, в том числе и безвозвратных, но они дали городу и опыт позитивных преобразований, создавших условия для развития в 2000-е годы его территории на основе инновационных подходов. Продолжение следует Н.Н. Прислонов, историк-краевед Фото из фонда автора и открытых источников