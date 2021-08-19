Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил молодым ученым и специалистам Подмосковья жилищные сертификаты на социальную ипотеку по региональной программе «Жилище». Торжественное мероприятие состоялось в здании бустера строящегося в ОИЯИ коллайдера NICA. «Есть профессии, которые двигают нашу страну, делают ее сильной. И наука, прикладные исследования, их внедрение имеют определяющий успех в мировой глобальной конкуренции. В Московской области 8 наукоградов из 13 в стране. У нас уже много лет действует система, которая позволяет поддерживать в части жилья врачей, учителей, тех, кто помогает детям, открывает новые научные просторы, подчеркнул губернатор. Наша задача сделать так, чтобы вам комфортно было здесь жить и голова не была забита тем, как обеспечить семью, построить свое будущее. 85 квартир в этом году мы предоставим молодым ученым и уникальным специалистам. Не только выдадим сертификаты, но наши специалисты дальше вас будут сопровождать, потому что важно выбрать правильную квартиру». Андрей Воробьев подчеркнул: «Это не только квартира, но и знак того, что вы нужны нам, нужны Подмосковью, нужны стране». Заявки на участие в социальной ипотеке в 2021 году подали около 200 молодых ученых и специалистов Московской области, сертификаты получат 85 из них. В их числе восемь сотрудников Объединенного института ядерных исследований: Регина Кожина, Георгий Прохоров, Евгений Мардыбан, Илья Жижин, Алексей Тишевский, Илья Васильев, Дмитрий Пугачев и Владислав Лисов. Обладатели жилищных сертификатов выразили признательность главе региона за возможность строить карьеру и заниматься делом своей жизни, не отвлекаясь на жилищный вопрос. «Жилье в Дубне сейчас стоит очень дорого, но какую-то часть можно компенсировать с помощью этой программы. Я оказался в ОИЯИ через университет «Дубна», работаю со 2 курса, с 18 лет в течение 8 лет в Лаборатории теоретической физики. Работать в ОИЯИ это престижно, это возможность общаться с учеными громадной величины. Это очень интересно, и больше нигде нет такой возможности», прокомментировал Евгений Мардыбан, младший научный сотрудник ЛТФ. Регина Кожина, младший научный сотрудник ЛРБ, отметила: «Приобрести жилье самому довольно тяжело, а социальная ипотека избавит от лишних мыслей, позволит сконцентрироваться на построении карьеры, на написании кандидатской диссертации и на науке в целом. Я поступила в университет «Дубна» на кафедру биофизики, и наше обучение проходило на базе Лаборатории радиационной биологии в ОИЯИ. На 2 курсе нас привели в Институт, показали, как проходит жизнь ученых, чем занимается фундаментальная наука. Меня заворожила атмосфера захотелось окунуться в это и расширять научные знания… ОИЯИ отличается от других институтов. Мне довелось проводить совместные эксперименты в других институтах, ОИЯИ – это особенное место. Я благодарна Лаборатории радиационной биологии за то, какие условия она нам предоставляет для проведения научных исследований, и, конечно, людям, которые меня окружают в Лаборатории и в Институте в целом». Помимо ученых из Дубны, жилищные сертификаты получили и молодые специалисты из Химок, из предприятий ракетно-космической промышленности: АО «НПО Энергомаш» им. академика В. П. Глушко и АО «НПО Лавочкина». Всего же за время действия программы в Московской области с 2016 года более 700 молодых ученых и специалистов получили собственное жилье, из них 54 работники ОИЯИ. Во встрече с молодыми учеными приняли участие делегация Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области во главе с министром Екатериной Зиновьевой, глава города Дубны Сергей Куликов, руководители ОИЯИ. www.jinr.ru Фото пресс-службы губернатора Московской области