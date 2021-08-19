Продолжение. Начало в №№14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31. 90-е годы стали периодом, когда некогда игравшие значительную роль в развитии Дубны предприятия и организации - ОИЯИ, ДМЗ, МКБ «Радуга», завод «Тензор», НИИ «Атолл» - её теряют. Снижается число работающих, и они теряют ключевые позиции в управлении социальной и инженерной инфраструктурой, а следовательно, и свое воздействие на социальные процессы в городе. Фактически перестают строить жилье. В отличие от советского периода уменьшается их влияние на деятельность властных городских структур. Те же, в свою очередь, не имеют реальных инструментов воздействия на решение в них кадровых вопросов. И все это происходило в непредсказуемых кризисных условиях, приведших к коренной ломке их профильной деятельности, сложившейся системы управления. Новое время требовало от их руководителей иных подходов, энергии и настойчивости в восстановлении и сохранении утраченных позиций, поиске иных сфер приложения в соответствии со складывавшейся рыночной средой, позициями государства. В целом это удавалось делать, но не во всем и не всем. ОИЯИ встречал свое 35-летие, в 1991 г., с одной стороны, накопленным богатейшим опытом научно-исследовательской деятельности, сделавшим его уникальным международным центром. С другой стороны, в обстановке напряженности, граничащей с отчаянием от недостатка средств на выполнение основных научных работ, на создание и реконструкцию исследовательских установок и оборудования. Да и просто на выплату ставшей вдруг нищенской заработной платы сотрудникам. Что бы выживать, шли на сокращение многих ранее запланированных научных тем, порой даже перспективных. Чтобы экономить средства оплаты за электроэнергию, уменьшали время работы ускорителей. Шли на вхождение и создание международных коллабораций, боролись за получение иностранных грантов. Кое-кто из ученых института уезжал в зарубежные научные центры и университеты для проведения работ и чтения лекций. Дирекцией ОИЯИ, в частности, его директором В.Г. Кадышевским и вице-директором А.Н.Сисакяном, при поддержке городской власти были предприняты огромные политические и дипломатические усилия для его сохранения, участниками которого стали 18 государств мира. В череде многих научно-дипломатических результатов того времени, позволивших не допустить распада Института, особое место занимает заключенное им в 1991 г. соглашение с Министерством исследований и технологий Федеративной Республики Германия «О сотрудничестве в исследовании и использовании установок ОИЯИ». Важным стало создание в 1992 г. с ЦЕРН коллаборации ATLAS, что позволило начать изготавливать в институте детекторы элементарных частиц для Большого линейного коллайдера (LNS). Годом позже было заключено соглашение о сотрудничестве с Академией наук Венгрии. Серьезным шагом стало подписание в 1995 г. «Соглашения между правительством Российской Федерации и Объединенным институтом ядерных исследований о местопребывании и условиях его деятельности в РФ», которое было в декабре 1999 г. ратифицировано Советом Федерации РФ и потом подписано Президентом России. В нем заложено довольно много положений, создававших самые благоприятные условия для деятельности международного научного центра. К примеру, он освобождался от уплаты налогов в российскую казну на землю и налога на имущество. При всех имевшихся финансовых затруднениях удалось не допустить значительных сокращений персонала ОИЯИ, сохранить его научный и инженерный потенциал. Всего в Институте на январь 1996 г. продолжало работать более 6 тыс. чел. (вместе с сотрудниками хозрасчетных структур). Как и 80-е годы, занимались научными исследованиями 1 тыс. научных сотрудников. В их числе более 200 докторов и 640 кандидатов наук, 6 академиков и 7 членов-корреспондентов академий наук. Невзирая на политические перипетии того времени и экономические трудности, дубненские ученые продолжали работать, отдавая свои силы и интеллект служению науке. В 1993 г. в Институте были введены действие циклотрон У-400М, что позволило приступить к более масштабным работам по синтезу трансурановых элементов. В Дубне в 90-е гг. самостоятельно и в содружестве с учеными других стран синтезировали 110,111, 112, 114 элементы и заложили хорошие основы для дальнейших работ в этом направлении уже в 2000 гг. В 1994 г. начал работать на науку сверхпроводящий ускоритель релятивистских ядер нуклотрон. Важные научные результаты получены и с помощью ИБР-30 и ИБР-2, синхроциклотрона. Интересные работы были проведены совместно с коллегами российских научных центров, стран участниц. Плодотворным было сотрудничество с учеными Германии, Франции, США, Италии, Дании, Швеции, Щвейцарии, Японии и других стран. Отношения с ними вышли на более высокий уровень и динамично развивались. Многие их представители стали полноправными участниками Ученого совета ОИЯИ и других научно-координационных органов. Особо стоит отметить активные и продуктивные связи с Европейской организации ядерных исследований (CERN), где при участии научных и инженерных работников ОИЯИ шли работы по созданию Большого линейного коллайдера, вступившего в эксплуатацию уже в 2008 г. Был взят курс на омоложение работников, чему в немалой степени способствовал новый стратегический курс на превращение Объединенного института в международный центр, где фундаментальная наука интегрируется с образованием. В соответствии с ним в 1991 г. появилось новое структурное подразделение - Учебно-научный Центр ОИЯИ, и отрылся в Дубне Международный университет «Дубна». И очень важное замечание касается социальной сферы. ОИЯИ помимо научно-исследовательских основных фондов сумел сохранить за собой практически всю социальную и инженерную инфраструктуру. Приступил к началу строительства жилья для своих сотрудников. Резюмируя, можно сказать, что в 2000 годы Институт входил обновленным с учетом новых реалий и имея выверенные ориентиры в своем дальнейшем существовании как мирового научного центра. Разом навалившиеся проблемы решало и руководство крупных промышленных предприятий. Оно вело активный поиск новых сфер производственной деятельности, выпуска новых изделий, изыскивало каналы выхода на внешние рынки, устанавливало новые выгодные партнерские связи. При этом каждое предприятие искало и выбирало свой собственный путь, поскольку надеяться на помощь ослабевшего государства было нереально. Так в МКБ «Радуга», так же, как в ОИЯИ, не допустили распада творческого коллектива в годы постсоветских реформ, сумели не растерять профессиональные традиции, интеллектуальный и кадровый потенциал. Был сохранен и расширен профиль его деятельности, созданы новые образцы высокоточных стратегических крылатых ракет авиационного базирования и ракет класса «воздух-земля», «море-море» для фронтовой авиации и военных кораблей, в том числе для экспортных поставок, что обеспечило выход предприятия из кризиса. Интересными разработками этого десятилетия были ракеты Х-65, Х-90, Х-58А, Х-101, Х-555, ракетный комплекс «Бурлак». Новым направлением деятельности стали работы над ветроэнергетическими установками. В сложный реформаторский период здесь было осуществлено техническое перевооружение и оптимизация производственной и испытательной базы, обеспечивающей успешное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию нового высокоточного оружия и модернизации существующих, проведение практически полного спектра его наземных испытаний. За успешную разработку комплексов вооружения предприятию в 2000 г. была присуждена Национальная премия «Золотая идея» в номинации «За вклад в области разработки экспортно-ориентированной продукции военного назначения». Оценкой труда коллектива в 90-е годы стало объявление МКБ «Радуга» в 2001 г. Президентом РФ В.В. Путиным благодарности. Со многими проблемами пришлось встретиться коллективу завода «Тензор», но здесь сумели довольно активно провести системные преобразования, продолжить выпуск уже сложившейся номенклатуры продукции для атомной энергетики, преобразовать отдельные подразделения в новые предприятия, в том числе и с участием иностранного капитала. Был освоен выпуск новых потребительских товаров. Самое же главное - завод стал одним их основных в стране разработчиков и производителей периметровых систем охранной сигнализации и систем пожаротушения на АЭС, благодаря чему обеспечивал себя заказами и сумел выправить свое экономическое положение. В худшем положении оказался Дубненский машиностроительный завод. Он практически лишился заказов со стороны государства на ранее выпускавшиеся изделия. Попытки начать производство самолетов для гражданских нужд – СУ-26 и СУ-29, «Шмель» и гидросамолета «Дубна-2» - нужных результатов не дали. Появлявшиеся эпизодические заказы проблем с обеспечением необходимых средств для поддержки производства и сохранения коллектива не решали. Предприятие потрясали копившиеся долги, в том числе по заработной плате. А вместе с ними и митинги его работников. Шло их сокращение, а параллельно и избавление от ненужных основных фондов. К концу 90-х ДМЗ вошел в стадию банкротства. Сложная кризисная обстановка сильно ударила и по НИИ «Атолл». Средств не хватало. Начался исход специалистов, которые месяцами не получали зарплату. Временами институт просто не работал, так как за долги отключалась электроэнергия. Но, не смотря на это, коллективу все-таки удалось в 90-е гг. выполнить стоявшую перед ним задачу – обеспечить морские границы страны надежной защитой. Местная власть не устранялась от возникших проблем «оборонки». В то время была разработана и реализована городская Целевая программа реструктуризации и конверсии предприятий оборонной промышленности. Она существенно повлияла на сохранение основных фондов градообразующих предприятий, их финансовую стабилизацию, создание новых рабочих мест. В рамках ее производственные площади предприятий передавались для осуществления инвестиционных проектов по созданию новых производств, в том числе с участием иностранных и российских инвесторов. Осуществление в городе программы строительства жилья не только сохранило строительный комплекс, закрепило в этом секторе экономики квалифицированных специалистов, но и позволило частично решать жилищные проблемы горожан. Да, это не были советские масштабы, цифры более скромные, тем не менее при массовой бедности горожан, при слабости только что возникшего на руинах советского прошлого строительного бизнеса они выглядят нормально. Так, за все 90-е годы в г. Дубне построили 2481 квартиру. Для сравнения: за предыдущее десятилетие - 6,3 тыс. квартир. Основная жилищная застройка велась в микрорайоне Большой Волги – 1315 квартир, тогда как в институтской части было возведено лишь 269 квартир. Началось строительство индивидуального жилья. Для этого определили территорию невдалеке от плотины, назвав появлявшийся поселок по названию американского города-побратима «Ла Кросс». Особое внимание было уделено решению жилищных проблем работников муниципальной сферы – высококвалифицированных специалистов, работников образования, здравоохранения, культуры и т.д. И здесь Дубна нашла свой собственный путь: с 1995 г. начала реализовываться программа строительства жилья в рамках муниципального жилищного займа, ставшая неким вариантом муниципальной ипотеки, чего в других муниципалитетах страны еще не было. Уже в 1996-2000 гг. из всех построенных 183,4 тыс. м2 жилья 24% приходились на жилые площади, введенные по этой программе. В 90-е годы возводились и объекты социально-бытового назначения. Многие из них появлялись после реконструкции и перестройки приватизированных площадей. Особенно это касалось торговых фирм и предприятий общепита, но, тем не менее, власти удавалось всячески изощряться, чтобы находить средства для возведения крайне необходимых учреждений образования и культуры. Так, в 1994 г. был достроен главный корпус для создаваемого университета, и все 90-е годы здесь не останавливались строительные работы. В 1995 г. вступила в строй АТС на 10 тыс. номеров. В 1995-2000 гг. удалось поэтапно ввести в эксплуатацию практически весь запроектированный комплекс гимназии №11. В 1999 г. было построено помещение для хоровой школы мальчиков и юношей. В 2000 году в городской больнице сдали в эксплуатацию родильное отделение, отвечавшее всем современным требованиям. Удалось в то время не допустить развала системы жилищно-коммунального хозяйства, которая стала муниципальной. Здесь шла реконструкция и модернизация котельных, сетей тепло и водоснабжения, основных фондов ЖКУ, Горэлектросети, ПТО городского хозяйства. Удалось обеспечивать ремонт жилья. Были созданы городские предприятия, занимавшиеся благоустройством, ремонтом и содержанием автодорог. В Дубне, в одном из первых муниципальных образований России, началась активная работа по формированию и реализации программы энергосбережения. Стабилизировалось транспортное обеспечение. В лучшую сторону стал меняться и внешний облик города, чему способствовало ежегодное проведение конкурсов на звание «Лучший двор». У Дубны появились свое телевидение, кабельные телесети. В 90-е начался активный процесс создания муниципального здравоохранения, которое при дефиците средств и материальных возможностей, энергии и преданности своему делу медперсонала сумело оказывать широкий спектр медицинских услуг непосредственно в городе. Успешно решались и проблемы обеспечения льготных категорий граждан бесплатными лекарствами. Начался поиск альтернативных бюджетному форм организации здравоохранения. К концу десятилетия происходит рост рождаемости и снижается смертность населения. Трудности реформенной постсоветской жизни заставили власти серьезно заниматься формированием городской системы социальной защиты, через которую в одном из немногих муниципалитетов области, в полном объеме со второй половины 90-х годов стали реализовываться социальные гарантии, обозначенные в принятом в 1996 г. законе «О ветеранах», оказывались услуги другим категориям населения. Начали успешно действовать социальные учреждения для детей-инвалидов, граждан пожилого возраста. Был образован в числе первых в стране хоспис на дому. Мэрией принимались действенные меры по своевременной выплате работникам бюджетной сферы заработной платы и её повышению. К концу 2000 г. у муниципалитета уже не было задолженности по зарплате перед этой категорией. Более того, она выросла в 1,5 раза. Активно шла работа по ликвидации долгов государства по детским пособиям, возврату средств пострадавшим от мошеннических действий «финансовых пирамид». 90-е годы стали периодом становления нового сектора в городской экономике – предпринимательского. Он начинал проникать практически во все сферы жизни. Особенно в сферу торговли. Появились десятки новых магазинов, рынки, где трудились сотни индивидуальных предпринимателей. Именно в эти годы начинают успешно работать такие предприятия как « Сервис-Экспорт», «Экомебель», «Воля», ООО ПО Апатэк-Дубна», ООО «ТЦ «Радон», ООО «Компания Контакт», ООО «Игра», ООО «Полипак», ООО «Строймаш», Образовательный центр «Дубна», НПО «Криптен», ОАО «Инпрус», новые банковские структуры и многие другие. Но город Дубна имел свою особенность. Здесь довольно значительной была доля бизнеса, связанного с выпуском наукоемкой продукции. В числе таких заметных компаний, вошедших в научно-производственный комплекс, стоит отметить образованный в 1991 г. НПЦ «Аспект», а также начавшие работать НПЦ «Оптическая связь», ООО НПФ «Микротехнология», ОАО «Институт физико-технических проблем» и Научно-исследовательский институт прикладной акустики. Начался процесс консолидации предпринимательского сообщества, в чем большую роль играла образованная в 1995 г. Торгово-промышленная палата. Начинается системное обучение предпринимательству, в том числе и через стажировки в США и Западной Европе. Активизирующее влияние на развитие бизнеса оказывала и позиция местной власти, содействующая быстрому прохождению процедур регистрации бизнеса в Дубне. Высвобождавшиеся муниципальные помещения и земля предоставлялись в аренду или продавались для организации на них каких либо производств и предоставления услуг, особенно инновационного характера. Все это не могло не сказаться на результатах. К концу десятилетия в малом и среднем бизнесе работало уже свыше 6 тыс. человек. Он стал одним из основных плательщиков налогов и вносил свой вклад в рост показателей городской экономики. Позитивно влиял на снижение уровня безработицы, которая стала одной из самых низких в области. Но не всегда стремление власти развивать предпринимательство находило понимание у населения. Так с целью привлечения в город инвестиций и формирования деловой среды в 1992 году мэрия предприняла попытку открытия в Дубне Международного бизнес-центра, однако жители институтской части выступили против его строительства. Возникшее между ними и властью противоборство пришлось разрешать через проведение городского референдума, завершившегося не в пользу намерений власти, что свидетельствовало о действенности имевшихся в то время демократических инструментов влияния на принимаемые ею решения. Возможно ли это сегодня? Большой вопрос. Характеризуя социально-экономическую жизнь того периода, следует отметить, что основные элементы новой экономической структуры в основном сформировались в городе к концу 90-х годов. Что было важно - ядром ее остался научно производственный комплекс, который в некоторых российских городах был утрачен. Наука и научное обслуживание осталось приоритетной отраслью городской экономики. Получили развитие новые отрасли промышленного производства и виды деятельности, ранее не представленные в городе – мебельная, пищевая, полиграфическая, производство систем спектрометрического контроля радиоактивных материалов, комплектующих для автомобильной промышленности, закаленного стекла, сантехнического оборудования, фильтрационной техники, охранных систем, медицинской техники, изделий из композиционных материалов и ряд другой продукции. Стабилизирующим элементом экономики города стал малый и средний бизнес, концентрировавший свою деятельность и в наукоемких производствах. Весомое место в экономике стал занимать и муниципальный сектор, что способствовало её стабилизации. Трудности реформенного периода не могли не сказаться на духовной жизни города, которая, невзирая ни на что, не останавливалась и давала множество интересных примеров, характеризующих нравственное и духовное богатство дубненцев, их веру в светлые идеалы на фоне захлестнувших страну мерзостей нарождавшегося капитализма. Это был дубненский феномен, ставший возможным благодаря преданности любимому делу, жертвенности во имя его свершения десятков сотен ярких подвижников в дубненском образовании, культуре, спорте. Страдая от безденежья и порой общественного невнимания со стороны развалившегося государства, все эти годы они честно служили своему делу. История еще должна воздать им должное. Н.Н. Прислонов, историк-краевед Фото из фонда автора и открытых источников