Совет директоров

Президиум Совета директоров градообразующих предприятий, который проходил в ОЭЗ «Дубна», обсудил два важных для наукограда вопроса – строительство жилья, а также создание сосудистого центра на базе горбольницы в левобережной части.

Заседание президиума Совета прошло в очном формате, возглавил его председатель Совета директоров градообразующих предприятий, генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Владимир Трусов. Также в работе приняли участие глава Дубны Сергей Куликов, директор Объединенного института ядерных исследований академик Григорий Трубников, советник директора ОИЯИ и председатель Общественной палаты г. Дубны Виктор Катрасев, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, советник генерального директора АО «ГосМКБ «Радуга» Валерий Прох, директор Некоммерческого партнерства «Дубна» Александр Рац и главврач Дубненской городской больницы Алексей Осипов.

Особая экономическая зона «Дубна» является драйвером экономического развития наукограда, многие крупные проекты реализованы здесь именно потому, что на его территории находится одна из лучших российских ОЭЗ, которая участвует в большинстве социальных акций и мероприятий, проводимых проводятся в городе. В том числе это касается строительства жилья и здравоохранения, вопросов, которые среди других обсуждались на президиуме.

Проблема обеспечения жильем специалистов компаний-резидентов всегда стояла остро. Хотя в рамках проекта ОЭЗ уже построены гостиница «Резидент-отель», в которой работники компаний имеют возможность льготного размещения, два общежития в районе Александровки для проживания приглашенных молодых высококвалифицированных специалистов, есть муниципальный жилой фонд для временного проживания, жилья по-прежнему недостаточно.

- Наша зона постоянно пополняется новыми резидентами, которых привлекают созданные её Управляющей компанией благоприятные условия для работы, льготы и преференции для инвесторов, достойная заработная плата, да и сам подмосковный наукоград - уютный, чистый, безопасный для жизни, - говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Поэтому не только стартапы, но и крупные успешные предприятия, оценив все эти факты, получают статус резидента, пройдя Экспертный совет областного министерства инвестиций, промышленности и науки, и переводят свои мощности и уникальные проекты на площадки ОЭЗ в Дубне. Сегодня «Дубна» самая крупная по числу резидентов ОЭЗ в России, здесь реализуют проекты 170 компаний, а по планам к 2030 году их должно быть не менее 270. Это значит, что думать о решении жилищных вопросов надо постоянно.

В ходе обсуждения президиум поддержал вариант строительства служебного жилья с использованием ресурсов резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Промтех-Дубна», ОИЯИ и ГосМКБ «Радуга». Ответственному секретарю Совета градообразующих предприятий Виктору Катрасеву поручено сформировать рабочую группу по координации строительства в интересах предприятий научно-производственного комплекса и бюджетной сферы города. Также подтверждено, что в целях привлечения в город инвесторов-застройщиков жилья и объектов социально-культурного назначения в наукограде совместно с ОЭЗ «Дубна» и предприятиями НПК будет организован День открытых дверей.

В наукограде всегда особое внимание уделяют вопросам здравоохранения. На президиуме подтвердили важность создания на базе старого хирургического корпуса горбольницы сосудистого отделения, где намерены оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с инфарктом, инсультом и другими сосудистыми нарушениями. Главврачу горбольницы рекомендовано провести ремонтные работы и подготовить помещение к открытию отделения.

Также на президиуме обсудили основные моменты работы двух групп - по стратегии социально-экономического развития города и кадрам, другие приоритетные для Дубны вопросы.

По информации ОЭЗ «Дубна»