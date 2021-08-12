Ежегодно в Вооружённых силах Российской Федерации проводятся комплексные мероприятия по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и членов их семей. Одним из таких мероприятий является месячник безопасности военной службы.

Главными его задачами является сохранение жизни и здоровья военнослужащих, а также членов их семей, изучение и соблюдение ими правил дорожного движения, правил пожарной безопасности, соблюдение правил безопасности на работе и в быту, оказание им психологической поддержки.

В современном мире существует огромное количество опасных факторов, которые способны негативно отразиться на человеке, привести его к потере трудоспособности и даже лишить жизни. Именно с целью до военнослужащих доводится информация о мерах безопасности и правилах поведения на рабочем месте, правила производства всех видов работ, а также правила оказания доврачебной помощи.

Работа по обеспечению безопасности заключается не только в беседах и инструктажах. Начальниками всех степеней проводится целенаправленная работа по проверке рабочих мест, мест проживания военнослужащих. Проводятся проверки соответствия автомобилей (в том числе личных) требованиям безопасности, принимаются зачеты на знание правил дорожного движения и практически отрабатываются действия по оказанию медицинской помощи. С военнослужащими беседуют психологи, юристы проводят проверки соблюдения прав военнослужащих. Решаются проблемные вопросы военнослужащих по личным, финансовым, юридическим трудностям.

Сохранение жизни и здоровья человека - актуальная задача не только для вооруженных сил, но и для гражданских организаций и предприятий, общественности. Ежегодно в только лишь в нашем городе происходят сотни ДТП, аварий на производствах, пожаров, несчастных случаев на воде... Эта печальная статистика может существенно измениться в лучшую сторону, если на предприятиях, в организациях, в школах и университетах будет уделяться больше внимания изучению правил безопасности.

Будьте аккуратны. Берегите себя и своих близких.

Коллектив войсковой части 61883