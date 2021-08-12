Родителям детей в возрасте от 6 до 18 лет следует подать заявление на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей. Выплаты начали уже поступать на карты родителей, подавших заявление через сайт госуслуг или лично в Пенсионный фонд РФ.

Согласно Указу Президента Владимира Путина, выплата начисляется на каждого ребенка школьного возраста. При этом подавать отдельное заявление на каждого ребенка не нужно. Можно указать обоих детей в одном заявлении.

Заявление можно направить вплоть до 1 ноября 2021 года. То есть, даже если родитель подаст заявление 31 октября, он получит выплату.

Куда обращаться за единовременной выплатой? Дистанционно на портал Госуслуги или в клиентскую службу ПФР. Если вы подаете заявление через интернет, никаких дополнительных документов не требуется. Если вы подаете заявление в отделении Пенсионного фонда, нужны:

- паспорт;

- свидетельство о рождении ребёнка;

- СНИЛС родителя и ребёнка.

Заявление рассматривается 5 рабочих дней. Выплату получают семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет должно наступить до 1 сентября 2021 года, а 18 лет - не раньше даты выхода указа. То есть, выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года включительно. А также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение по общеобразовательным программам.

Если ребёнку исполнилось 6 лет, но он ещё не идет в школу, пособие ему тем не менее полагается. Оно назначается детям школьного возраста вне зависимости от факта обучения в школе. Если ребенок в 6 лет еще не ходит в школу - семья получит деньги, если, например, 17-летний подросток уже закончил школу и поступил в колледж или университет, родители также смогут получить деньги на этого ребенка.

Выплату можно получить только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата - единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы МИР.

Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.