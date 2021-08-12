Продолжение. Начало в №№14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Порожденный перестройкой глубочайший политический и экономический кризис с начала 90-х годов еще больше оказывал свое негативное воздействие на все стороны жизни Дубны, в которой на 1 января 1992 года проживало 67,4 тыс. человек. Сложившаяся советская система управления городом, о которой мы писали в предыдущих очерках, очень быстро разрушалась. ГК КПСС полностью потерял свое влияние на управленческие процессы. Тем не менее, в отличие от некоторых городов страны дубненскому ГК КПСС и органам нового Совета депутатов удавалось находить множество точек взаимопонимания в интересах жителей города для решения сложившихся к тому времени острых проблем. Быстро менялись общественные настроения из-за противоречивых решений руководства КПСС во главе с Горбачевым, разброда и шатаний в нем. В силу чего значительная часть коммунистов уже не связывала себя с продолжавшимися перестроечными процессами и была в растерянности. Некоторые, разуверившись в способности партии что-либо изменить, с апреля 1991 года начали активно выходить из её рядов. Возросло число приостановивших уплату членских взносов. В городском Совете депутатов отдельные депутаты-коммунисты в ряде случаев солидаризировались с либеральной его частью и принимали решения, идущие вразрез с позицией городского комитета партии. Печатный орган ГК КПСС городская газета «Вести Дубны» порой стала занимать откровенно антипартийную и антисоветскую линию. Прекратила свою деятельность городская комсомольская организация, а с ней ушли в историю и пионеры. Серьезный удар по позициям коммунистов был нанесен в июле 1991 года указом только что избранного Президента РСФСР, которым запрещалась деятельность партийных структур на предприятиях, в организациях и учреждениях. После так называемого путча ГКЧП 19-24 августа они вынуждены были уже окончательно её прекратить. В соответствии с указом Б.Н. Ельцина городская организация КПСС была распущена. Коммунистам выданы учетные документы, а все имущество ГК КПСС передано исполкому городского Совета. Наряду с падением авторитета и исчезновением коммунистических структур в городе шел процесс появления на политическом пространстве организаций либерально-демократического толка. В частности, с весны 1991 г. появляется городская организация движения «Демократическая Россия», включавшая в свой состав в основном представителей научной и околонаучной интеллигенции из ОИЯИ и не ставшая массовой. Надо заметить: в Дубне в 90-е годы так и не появилось множество городских организаций политических партий и объединений, рождавшихся в тот период в России. Возникшие же были, да и сегодня остаются, малоактивными. А это свидетельствовало о сложившейся в этот период довольно заметной тенденции внепартийности жителей города. Вместе с тем во всех политических явлениях того времени Дубна была «впереди планеты всей». Заложенная перестроечными идеями сумятица в головах дубненцев приводила тогда к не всегда понятным и предсказуемым действиям людей, которые даже сейчас, через 30 лет, судя по моим многим контактам, сами не могут толком объяснить мотивы своих политических поступков. Так, в марте 1991 г. по итогам проведенного референдума о сохранении СССР, в котором приняли участие 77% избирателей Дубны, лишь 51,6 % высказались за его сохранение. Тогда как в стране 76% поддержали Союз. В то же время по второму вопросу – о введении президентского поста в РСФСР - положительно ответили 76,4% дубненцев (в РСФСР - 71,3 %). На прошедших 12 июня первых выборах Президента РСФСР из 78% принявших в голосовании избирателей (39,9 тыс.) 78% дубненцев отдали свои голоса за Б.Н.Ельцина. В республике за него голосовало 57,3%, а в Подмосковье 62,5%. В апреле 1993 года, когда, казалось бы, стали очевидны все социальные издержки действий демократических реформаторов с ним во главе, 67,4 % из почти 69% участвовавших во Всероссийском референдуме жителей Дубны высказались за доверие Ельцину и 61,6% одобрили его социально-экономическую политику. Парадокс!!! В этом же году Дубна одобрила и ельцинскую конституцию. За неё проголосовали 60% участников проведенного 12 декабря референдума при явке почти 70% имевших право голоса. Для сравнения: в России 58,4% высказались за новую конституцию при явке почти 55% избирателей. Только потом, когда в полной мере стал очевиден антинародный курс Ельцина, многие принялись искать виновных в этом. Обвиняли всех, но только не себя. Вот такой оказалась горькой историческая логика. В целом же городу довольно спокойно удалось пережить политические катаклизмы 90-х. Дубненцы, конечно же, в это время выражали свое отношение к происходящему в стране. Но в Дубне уже не было особо массовых митингов и демонстраций, какие проходили в 1988-1990 гг. И политическую активность в основном проявляли незначительные группы либерал-демократов, местный Совет депутатов. Так, во время путча ГКЧП он занял сторону Б.Н.Ельцина. Сдержанно отнесся Совет к трагическим событиям в г.Москве в сентябре-октябре 1993 г., осудив насилие с обеих сторон. Безропотно подчинился последовавшему вслед за этим роспуску в стране Советов. К концу десятилетия политическая энергия дубненцев значительно спала. Исключением, пожалуй, оставалась возродившаяся в январе 1993 г. городская организация КПРФ. Да и то лишь в части проведения протестных митингов, бывших не столь уж многолюдными. При этом в занятой ею позиции «всеобщего отрицания» отсутствовали какие-либо устремления к конструктивному сотрудничеству с городской властью. Правда, всплески «политического энтузиазма» дубненцев в этот период проявлялись в основном во время выборных кампаний. Как правило, они поддерживали политические силы, находившиеся во власти. В то же время удивляли подмосковных политических аналитиков и своими симпатиями к коммунистам. Так, на президентских выборах 1996 г. в первом туре приняли участие 78,7% избирателей. 40% из них поддержали Б.Н.Ельцина, 22,4% голосовали за Г.А.Зюганова. Во втором туре при явке 71% избирателей 62,7% из них голосовали за действующего президента, а 30% отдали свои голоса лидеру КПРФ. В 2000 г. 40,3% избирателей предпочли В.В.Путина, а 30,5% Г.А.Зюганова. В 1995 г. избиратели Дубны поддержали на выборах главу областной администрации А.С.Тяжлова. В двух турах выборов губернатора в 1999 гг. большинство голосов получил в Дубне представитель КПРФ Г.Н. Селезнев, который, в конечном счете, проиграл Б.В.Громову в области. Новые политические обстоятельства изменили и систему городского управления. С декабря 1993 г. руководить городом стал назначенный областной администрации глава городской администрации. Им стал В.Э. Прох. Позднее начинается процесс формирования системы местного самоуправления. В соответствии с Уставом города, а он был признан одним из лучших в стране, появляется должность мэра, которого прямым тайным голосованием стали выбирать жители. Первым мэром был избран В.Э. Прох, должность которого в процессе изменений в подмосковном и федеральном законодательстве стала называться «Глава города». В общей сложности он впоследствии избирался еще три раза и служил городу и его жителям без малого четверть века. Таким же образом формировался представительный орган - Собрание представителей, преобразованный позднее в Городскую Думу, а с 1999 - в Совет депутатов. Исполнительным органом стала мэрия города (потом администрация). Происходившие изменения в системе управления поставили во главу угла необходимость конструктивного взаимодействия между мэром (главой) и представительным органом. И в 1993-1995 гг. оно в целом удавалось благодаря наличию в первом составе Собрания представителей подавляющего числа сторонников В.Э.Проха, что и было залогом реализации многих нужных тогда начинаний новой власти. Новые выборы 1996 г. проходили в обстановке полевения российского общества. И это не могло не сказаться на итогах в г.Дубне. Основным соперником баллотировавшегося на пост мэра В.Э.Проха стал кандидат от коммунистов, бывший первый секретарь ГК КПСС С.И.Копылов, который получил 30% голосов избирателей. Прох, набравший 57% голосов, был избран на новый срок. Однако в депутатский корпус жители города, а в выборах приняли участие более половины имевших право голоса, избрали довольно значительное число коммунистов и их сторонников. Новый представительный орган городской власти, возглавляемый С.И.Копыловым, стал занимать довольно часто оппозиционные позиции по отношению к политике, проводимой мэрией и её руководителем. Почти четыре года – 1996-1999, по своей сути стали временем противоборства двух властных ветвей. Многие решения и инициативы мэра блокировались депутатами, что серьезным образом начинало отрицательно влиять на эффективность социальных мероприятий мэрии, их финансирование и реализацию. От этого страдали, конечно, жители Дубны. В сложившихся конфронтационных условиях мэр города и его сторонники в составе Совета депутатов пошли в 1999 г. на беспрецедентный шаг – сложили свои полномочия. Дальнейшая деятельность Совета стала невозможной, было принято решение о проведении досрочных выборов. Они состоялись в декабре 1999 г. и в результате острого противоборства в очередной раз принесли победу В.Э.Проху. В состав же Совета депутатов теперь попало значительное число его сторонников и лиц, нацеленных на осуществление разумного диалога с администрацией города. На фоне динамичных политических процессов 1991-1993 гг. быстрыми темпами ухудшалась социально-экономическая ситуация. Бездумными действиями государственной власти огромный ущерб наносился по всем отраслям хозяйства, предприятиям и организациям, но особо по научно-производственному комплексу, где сосредоточено было 51% всех работающих на тот период в Дубне. Уже в первой половине 1991 г. из-за уменьшения госзаказа упали по сравнению с относительно благополучным 1989 г. объемы производства. На Дубненском машиностроительном заводе - до 70%. На заводе «Тензор» - до 82%. В МКБ «Радуга» они уменьшились на 11%, а в НИИ «Атолл» - на 33%. Значительно снизилась прибыльность предприятий. Во втором полугодии 1992 г. и в 1993 г. «конверсионный маразм» крепчал и привел почти к остановке предприятий. Нужны были время и деньги, чтобы производствам как-то перестроиться и начать выпускать иную, востребованную нарождающимся рынком, продукцию. Но ни того, ни другого не оказалось. К тому же началась и приватизация, еще больше усугубившая и без того сложное положение. Приватизация стартовала в Дубне в марте 1992 г. с приватизации жилого фонда. А уже во второй половине года по «команде сверху» приступили к приватизации торговых предприятий, предприятий быта. На аукционы выставлялись объекты и за не очень большие деньги «с молотка» продавались. И это при отсутствии разработанных перспективных программ развития отраслей, оказывающих услуги. Так город довольно быстро потерял десятилетиями создававшиеся мощные торговые организации – ОРС ОИЯИ и Дубненский торг, многопрофильную службу быта. Хоть и говорили ельцинские экономические вожди о том, что рынок все расставит на свои места, но происходило обратное. Началось акционирование градообразующих предприятий, предприятий транспорта. Рядовые труженики, казалось бы, становились акционерами. Однако на самом деле их голоса роли не играли. Все определяла руководящая верхушка и неизвестные лица «со стороны», сумевшие приобрести пакет акций. Какие-то принадлежавшие предприятиям объекты становились основой создания новых предприятий, а какие-то просто за ненадобностью продавались. Так, на базе бывшего цеха №40 Дубненского машиностроительного завода, где изготавливались детские коляски, была образована производственная компания «Апекс», продолжающая и сейчас заниматься этим производством. На базе энергетических служб завода «Тензор» образовалось акционерное общество «Энергия-Тензор». Несколько иной характер носила приватизация городского автотранспортного предприятия. Вместо него с участием муниципалитета, а также американского бизнеса и работников-акционеров образовалось Российско-американское транспортное агентство, известное дубненцам по аббревиатуре РАТА. В 1993 году серьезный удар приватизация нанесла по действовавшим в Дубне предприятиям строительства и стройиндустрии, входившим в состав первого Строительно-монтажного треста бывшего Министерства среднего машиностроения СССР. В одночасье СМУ №5, завод ЗЖБиДК, МСУ-96, Автобаза №5, участок механизации №7 приняли решение о самостоятельной приватизации. Проведя её, не имея заказчиков, не умея работать в рыночных условиях, они довольно быстро оказались к концу 90-х годов в сложном экономическом положении. Примерно в такую же ситуацию попали и строительные организации, работавшие в левобережье. Дубна фактически потеряла некогда мощный и эффективно работающий строительный комплекс. Кризис сильно затронул и ОИЯИ, который перестали в полной мере финансировать страны-участницы и прежде всего СССР, а потом и Россия. В 1991 году, чтобы как-то стабилизировать финансовое положение, Институт даже вынужден был продать часть валютных средств, предназначенных для закупки современного научного оборудования за рубежом. В последующие годы его финансовое положение не стало лучше. Многочисленные обращения во властные органы стран-участниц не давали эффекта все 90-е годы. В городе началась затяжная полоса системного кризиса. Прекращали свою деятельность прежние и уже вновь созданные десятки предприятий, становясь банкротами. Из-за политики сокращения армии, особенно военно-строительных частей, отпала необходимость существования в городе Волжского высшего военного строительного командного училища, которое было расформировано в 1993 году. Неизвестно, как бы сложилась судьба оставляемой им материальной базы, если бы не появившаяся идея создания на её основе университета. Тысячи дубненцев испытали социальное унижение от потери рабочих мест и систематических невыплат заработной платы. Их реальные доходы из-за инфляции, подскочивших цен только в 1991 г. снизились до 45%. Выросла безработица. Сокращались доходы в местный бюджет. Глубина экономического кризиса затронула социальную и инженерную инфраструктуру, находившуюся в ведении градообразующих предприятий. Возникла угроза закрытия детских садов, учреждений культуры, в геометрической прогрессии росли задолженности за оказываемые коммунальные услуги. Наступивший шок от проводимых антинародных реформ хоть и был затянувшимся, но постепенно стал преодолеваться. Жизнь продолжалась, надо было искать новые подходы не только борьбы с кризисными явлениями, но дальнейшего социально-экономического и духовного развития в условиях совершенно иной политической и экономической системы. Правда, еще один шок дубненцы испытали, когда наступил экономический кризис в августе-сентябре 1998 г. Сейчас, по прошествии почти 30 десятилетий, можно с уверенностью констатировать - органам городского управления и работавшим тогда, в 90-е, представителям дубненской деловой элиты удалось в основном с честью справиться с возложенной на них тем историческим временем миссией. Время было необычным, и оно требовало от них необычных действий и решений. Новое руководство города, поддержанное областной администрацией, понимавшей тогда значимость для страны города Дубны, и директорским корпусом, пошло на принятие от градообразующих предприятий социальной инфраструктуры – жилых домов, общежитий, дошкольных учреждений, учреждений культуры, спорта, дополнительного образования. В собственность города перешли и все основные фонды Дубненской центральной городской больницы, тогда как другие объекты здравоохранения сохранили свою ведомственную принадлежность. В процессе приватизации передавались от органов городской власти и объекты обслуживающей инженерной инфраструктуры, что и создало основу нарождающейся муниципальной собственности. Именно она становилась основой появления новых предприятий и организаций, где учредителем выступала мэрия Дубны. Это не привело к их растаскиванию и продаже за бесценок, как происходило в других регионах страны и области, к распаду и позволило оказывать населению привычные социальные услуги, сформировать основы муниципального сектора городской экономики. Для управления городом в мэрии создавались структурные подразделения, которые стали заниматься не только оперативными делами, но и формировать основы для дальнейшего развития таких сфер, как экономика и финансы, городское хозяйство, строительство, имущественные отношения, дошкольное и общее образование, культура, физкультура и спорт, торговля, защита прав потребителей, социальная защита, здравоохранение. Успех управления во многом зависел от того кадрового состава, который удалось сформировать В.Э. Проху в то время. И сегодня стоит вспомнить его команду, на которую легла особая ответственность в становлении новой городской социально-экономической системы, принятия в сложных кризисных условиях ответственных решений, сохранения лучших традиций, оставленных с советского времени. Это его заместители – А.А. Рац, М.В. Иванков, О.Г. Успенский, С.Ф. Дзюба, А.А. Мавлянов, Н.Д. Клименко, А.К. Зуев, Г.Н. Смирнов, Ю.Н. Комендантов, В.Н. Бобров, О.Н. Карягина. Руководители отдельных структурных подразделений – С.И. Каримов, В.А. Цапцын, Е.Б. Рябов, Н.А. Смирнова, Э.Э. Лийвак, Е.А. Игнатенко, Е.Д. Чайникова, Г.Ф. Сергеева, С.М. Рябов, Е.А. Штейн, В.П. Кашатова и другие. Предметом особого внимания местной власти стало сохранение интеллектуального потенциала города науки, научно-исследовательской базы и исследовательской среды, чему способствовала разработка и реализация программы «Технополис Дубна». По замыслу ее авторов, она давала возможность, используя богатый интеллектуальный потенциал, огромный опыт и традиции научно-технических исследований, формировать совершенно новый тип городской экономики – инновационный. В рамках ее проходила реструктуризация государственных предприятий и их конверсия. Шел активный процесс создания на их базе предприятий малого и среднего бизнеса, которые к 2000 году стали давать в городской бюджет почти половину доходов. Несмотря на то, что предлагаемый проект не был утвержден органами государственной власти РФ, его реализация в 90-е годы имеющимися муниципальными и областными ресурсами позволила дать хороший импульс развития высокотехнологичным наукоемким производствам, созданию инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего бизнеса, реализовать образовательные программы. В частности, в рамках данного проекта в 1994 году в Дубне был открыт Международный университет природы, общества и человека «Дубна», который, как показало время, стал наиболее ярким проектом, реализованным в те непростые годы. Опыт реализации программы «Технополис Дубна» позволил в 2000 г. вплотную приступить к разработке программы развития Дубны как наукограда. Стоит заметить, что в своих устремлениях сохранить научно-производственный комплекс дубненцы находили единомышленников и в других муниципалитетах области, страны. Так возникло движение наукоградов. Дубна стала одним из активных инициаторов и учредителей «Союза наукоградов России». Все 90-е годы задавала тон в нем, отрабатывая на практике многие инновационные идеи, рождавшиеся как в самом городе, так и у друзей по союзу. Не удивительно, что наш город вторым после г.Обнинска получил статус наукограда. По сути своей город Дубна явился удачной экспериментальной площадкой нарождавшихся подходов к инновационному пути развития отдельного муниципального образования. К сожалению, в нынешних условиях подзабытому за чередой всяческих управленческих оптимизаций, проводимых органами государственной власти, сумевших подмять под себя местное самоуправление. Выбранный тогда Дубной стратегический путь управления отличался от некоторых других городов взвешенностью, стремлением в реформаторском запале не потерять накопленный опыт, сохранить достигнутый до 1991 г. уровень социальных стандартов. Строился новый мир, но не через разрушение, а через созидание. Так в системе городского хозяйства появились две муниципальные компании – ЖКУ-1 и ЖКУ-2, образованные на базе ЖКУ ОИЯИ и коммунальных структур ДМЗ. Сохранились все школы, детские клубы по месту жительства, учреждения дополнительного образования. На основе проекта «Народный телефон» получила развитие телефонизация, что сделало город во второй половине 90-х гг. одним из самых телефонизированных в России. Продолжались мероприятия по его благоустройству, за что Дубна в 1998 г. получила звание «Самый благоустроенный город России». После длительного перерыва с 2000 г. начался ремонт дорог, тротуаров. Появились пешеходные дорожки, мощеные на европейский манер – тротуарной плиткой, которые в нынешнее время почему-то стали уничтожать, возвращаясь к асфальтовым покрытиям. Началась замена автобусных павильонов. Если во многих регионах страны в малых и средних городах практически остановилось строительство жилья, то при активном участии органов местной власти в Дубне оно продолжалось. Да, теперь квартиры были платными, но других-то вариантов уже в стране не было. И у дубненцев все-таки появилась перспектива улучшить свои жилищные условия. Продолжение следует Н.Н. Прислонов, историк-краевед Фото из фонда автора и открытых источников