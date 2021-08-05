В Хоровой школе мальчиков и юношей «Дубна» в дни празднования 65-летнего юбилея нашего наукограда по сложившейся традиции чествовали горожан. Всех тех, кто внес весомый вклад в развитие города, сохранение лучших городских традиций, достиг высоких результатов в экономической, образовательной, спортивной, управленческой, общественной деятельности.

Глава города Сергей Куликов, поздравляя присутствующих в зале почетных горожан, членов Общественной палаты, депутатского корпуса города, руководителей градообразующих предприятий, вспомнил отцов-основателей Дубны, которые заложили надежный фундамент будущего наукограда, его традиции. И сегодня, как отметил глава, наши земляки продолжают эти славные традиции - своим трудом, своими достижениями прославляют город, делают его все более комфортным и привлекательным.

Но прежде, чем вручить первые награды горожанам, с большого экрана прозвучало видеопоздравление, адресованное жителям Дубны, от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он отметил, что 65 лет по меркам истории - это всего лишь миг – два-три поколения. Но когда это поколение самых талантливых в мире ученых, когда они верят в прогресс, силу знаний, то получается создать центр научной мысли, который всегда на шаг впереди. «Наукоград – это про будущее, про поиски и открытия, смелые цели и командную работу», - подытожил губернатор и пожелал юбиляру и всем горожанам новых ярких целей и успеха в их достижении.

Под аплодисменты гостей вечера глава Дубны С. А. Куликов вручил заслуженные награды дубненцам. Так, почетное звание «Почетный гражданин города Дубны Московской области» присвоено В.А. Матвееву, академику Российской академии наук, научному руководителю Объединенного института ядерных исследований и О.Л. Кузнецову, академику Российской академии естественных наук, президенту Государственного университета «Дубна».

Почетным знаком «За заслуги перед Дубной» награждены Г.В.Трубников, академик Российской академии наук, директор Объединенного института ядерных исследований и А.П.Утриванов, заместитель генерального директора АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», депутат Совета депутатов города.

В преддверии дня города несколько горожан были представлены к правительственным наградам. Их нашим землякам за их неоценимый вклад в развитие и процветание родного города вместе с главой города вручила депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина. Медалью Министерства образования и науки РФ «За безупречный труд и отличие» III степени награждены Р.Ледницки – доктор физико-математических наук, директор Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ и Ю.Ц.Оганесян – академик Российской академии наук, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ.

Знаком Московской областной Думы «За верность Подмосковью» награждены А.И.Руденко – директор школы №1, депутат городского Совета депутатов. Знака Московской областной Думы «За труды» удостоены В.М.Французов, гендиректор предприятия «АПЕКС» и В.В. Катрасев, советник директора по вопросам бюджетного планирования ОИЯИ, председатель Общественной палаты Дубны.

Почетной грамотой Мособлдумы награждены А.Л.Лисовский, гендиректор предприятия «КРИПТЕН», А.В.Тамонов, руководитель Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ, председатель городского Совета депутатов и Н.В.Чванова, тренер СШ «Дубна».

Благодарственными письмами Мособлдумы отмечены В.А.Потапенко - заместитель главы администрации г.о., А.А.Степаненко - заместитель главы администрации и Н.Г. Маркова, тренер СШ «Дубна».

Грамотой и медалью «За любовь и верность» награждена семья Сидоренко – Борис Сергеевич и Эмилия Алексеевна. Борис Сергеевич - заслуженный работник здравоохранения Московской области, врач-хирург. Имеет почетные грамоты за профессиональные успехи и весомый вклад в развитие здравоохранения. Без малого четыре десятилетия его трудовая биография связана с Дубной. Награжден медалью «За заслуги перед Дубной». На протяжении 27 лет руководил хирургическим отделением Дубненской городской больницы, 11 лет заведует эндоскопическим отделением. Эмилия Александровна также работала врачом в Дубненской городской больнице, в настоящее время на пенсии. Двое сыновей продолжили семейную династию и стали врачами-хирургами. Сергей возглавляет Кимрскую городскую больницу, является депутатом Совета депутатов Дубны; Алексей работает врачом-хирургом ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского.

Поздравления в адрес награжденных, а также всех горожан в этот вечер звучали из уст председателя Совета директоров градообразующих предприятий Дубны генерального директора ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Владимира Николаевича Трусова, директора ОИЯИ Григория Владимировича Трубникова, председателя Совета депутатов Дубны Андрея Владимировича Тамонова, благочинного церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерея Павла Мурзича. Поздравить наш наукоград с юбилеем приехали руководители соседних муниципалитетов – Талдомского городского округа Юрий Васильевич Крупенин и Дмитровского - Владимир Викторович Широков.

Прекрасным подарком всем присутствующим стало выступление лауреатов международных конкурсов Константина Волостнова (орган) и Марии Юдиной (арфа). Их дуэт придал вечеру особенную торжественность и в то же время изысканную лиричность и подарил ощущение особенного праздника…

Анна Сухая

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