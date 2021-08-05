Во время одной из встреч со школьниками я задал им вопрос: «Кем ты хочешь быть?». Ответы были разные: менеджером, блогером, продавцом, летчиком, врачом, программистом… А кто построил дома, квартиры, дороги, детские сады, школы, институты, предприятия, аэродромы, космодромы? Кто создает оборонные объекты? Да, прозвучало слово – строители, но желающих стать ими не нашлось… Конечно, одной из причин такого отношения к рабочей профессии послужило, с одной стороны, расформирование учебных заведений – профессиональных технических училищ, а с другой – большинство ребят хотят работать в кабинетах… Пусть на стройках работают плохо учившиеся в школах, гастарбайтеры. А будут ли построенные ими объекты качественными, долговечными, удовлетворяющими потребности людей, специалистов, ученых, военных? 8 августа 2021 года страна отмечает День строителя. Первые торжества прошли в СССР 12 августа 1956 года. Их предпосылкой стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года «Об установлении ежегодного праздника «День строителя». День строителя – профессиональный праздник работников строительных отраслей. Его отмечают представители всех профессий, которые имеют отношение к проектированию, возведению, ремонту и обслуживанию сооружений – инженеры, проектировщики, монтажники, каменщики, штукатуры, отделочники, руководители бригад и вспомогательный персонал, который обеспечивает отрасль материалами и услугами. Строители проектируют, возводят, ремонтируют, реконструируют и реставрируют сооружения, дома, транспортные пути, мосты и другие конструкции промышленного, гражданского и военного назначения. Они обеспечивают страну путями сообщения: автомобильными и железными дорогами, вспомогательной инфраструктурой. Путь в профессию начинается с получения профильного образования. Средние учебные заведения готовят исполнителей работ – каменщиков, стропальщиков, сварщиков, монтажников, штукатуров, маляров, плиточников, сантехников, кровельщиков, плотников, бетонщиков и других специалистов. Выпускники ВУЗов могут быть инженерами, которые проектируют сооружения или контролируют их возведение. Их назначают мастерами технологических участков и ответственными за соблюдение строительных норм и правил, государственных стандартов и мер техники безопасности. Они управляют процессами, составляя графики поставок, обеспечивают материалами, выделяют силы и средства на объекты работ. И здесь имеются профессии работающих в кабинетах… В этот день принимают поздравления все, кто имеет отношение к строительству. За праздничным столом звучат тосты: - Строитель – это не просто профессия, а для многих стиль жизни. Ведь не зря же говорят, что стройку и ремонт можно начать, но нельзя закончить! Так давайте поднимем бокалы за нашу профессию, которая практически бесконечна! За строителей! - Профессия строителя очень важна в нашей жизни – дороги, дома, здания. Строитель – это ответственный и умный человек, знающий своё дело, человек ответственный! Поднимем бокалы за то, чтобы наши строители удачно построили любовь, судьбу и дружбу, а также тысячи объектов! Я горжусь тем, что более тридцати лет прослужил в военно-строительных частях Министерства среднего машиностроения СССР, которые первоначально были созданы для выполнения работ особой важности – строительство объектов и инфраструктуры Атомного проекта СССР. Частицы моего труда остались на объектах в городах Ангарск, Новосибирск и Днепродзержинск. В Дубне участвовал в работах по завершению строительства средней школы №9. В нашем городе большая часть жилых домов, дорог, объектов – Объединенного института ядерных исследований, приборного завода «Тензор», НИИ «Атолл», Дубненского машиностроительного завода, МКБ «Радуга» и других жизненно необходимых объектов были построены специалистами и работниками СМУ-5 и СУ-3 с участием личного состава военно-строительного полка и военно-строительного отряда. В этой публикации невозможно перечислить те города и объекты, которые возводились с участием военных строителей, поэтому назову наиболее известные: Северск (Томск-7), Железногорск (Красноярск-26), Зеленогорск (Красноярск-45), Озерск (Челябинск-40), Снежинск (Челябинск-70), Новоуральск (Свердловск-44), Лесной (Свердловск-45), Саров (Арзамас-16), Обнинск, Протвино, Электросталь, Подольск, Курчатов, Сосновый Бор, Степногорск, Семипалатинск, Усть-Каменногорск и десятки других долгие годы были закрытыми. В Москве трудом военных строителей были возведены Московский государственный университет, Дворец съездов, Университет дружбы народов, гостиница «Украина», магазин «Детский мир», стадион «Лужники» и другие учреждения и предприятия. Первая атомная электростанция в Обнинске, Белоярская, Горьковская, Ленинградская, Игналинская атомные электростанции, космодром «Байконур». Самоотверженностью и полной самоотдачей военные строители отличились при ликвидации последствий аварии в Челябинске, ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС, последствий землетрясений в Ташкенте и Спитаке… Огромную роль во всех славных делах военных строителей сыграли офицеры – выпускники Томского военно-технического, Новосибирского военного строительно-технического училища, которое после передислокации в Дубну стало именоваться Волжским военным строительным техническим училищем. А после перевода на программу высшего учебного заведения – Волжское высшее военное строительное командное училище. Уверен, что в жизни города Дубны оно оставило неизгладимый след. Сегодня, накануне празднования Дня строителя, от имени своих сослуживцев и товарищей, от всего сердца поздравляю с праздником людей, способных воплотить иллюзии в реалии. Всегда оставайтесь не только строителями красивых городов, мостов, зданий и архитектурных памятников, но и архитекторами собственных мечтаний, которые приведут вас к личному реализованному счастью и благополучию. Продолжайте творить, созидать и восхищать! А.А. Дудник, ветеран военно-строительных частей атомной энергетики и промышленности