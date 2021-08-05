В 1991 году было создано Общероссийское движение поддержки флота – ДПФ. Те из читателей, которые постарше, помнят этот «грабительский» год - год, когда наша страна Советский Союз прекратила своё существование. Все мы оказались в непростой ситуации, но как быть людям в погонах? Принимали присягу защищать одну страну и не по своей вине оказались совсем в другой? Именно в этот непростой морально-нравственный период армия и флот нуждались в крепкой поддержке народа, и они её получили. Большие и малые города, предприятия и организации взяли шефство над различными воинскими частями, кораблями, соединениями, что позволило, фактически, выжить многим им и сегодня гордиться всенародной любовью и заботой. Но надо было придать этой работе системный и планомерный характер, чтобы охватить максимально возможное количество частей и кораблей. Именно с этой целью и было создано Общероссийское движение поддержки флота. За прошедшее время кардинально изменилось состояние армии и флота, соответственно изменились и задачи, решаемые ДПФ. Сегодня это и выработка рекомендаций по формированию национальной морской политики России, и взаимодействие с институтами власти, руководством, командованием флотов, морских, речных, судостроительных, судоремонтных структур, отраслевых объединений. Это работа по оказанию социальной поддержки людям флота, членам их семей в сфере здравоохранения, трудоустройства и по другим социальным направлениям, а также решение вопросов подготовки кадров для всех структур, связанных с деятельностью ДПФ, и т.д. В преддверии Дня Военно-Морского Флота РФ председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев в составе делегации Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России посетил Дубну и ознакомился с работой предприятий-резидентов Особой экономической зоны: компании «ВНИТЭП» (разработчик и производитель станков лазерного раскроя металлов) и «Промтех-Дубна» (производитель оборудования для авиационной и космической отраслей). Руководители компаний «Промтех-Дубна» и «ВНИТЭП» ознакомили с продукцией и рассказали, как решаются вопросы организации производства, подготовки кадров, ведь высокотехнологичную продукцию могут создавать только высококвалифицированные специалисты, а кооперация науки, производства и потребителя позволяет конкретизировать и ускорить обмен научными, техническими и эксплуатационными результатами. Беседуя с руководством компаний, Михаил Ненашев особо подчеркнул, что сегодня именно флот является одним из главных потребителей инновационной и высокотехнологичной продукции, конкурируя в этом вопросе с авиацией и уступая, пожалуй, только космосу. Поэтому такое пристальное внимание со стороны ДПФ к заседанию Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, где вопросы подготовки кадров, способных к гибкому, инновационному мышлению были поставлены, что называется, ребром. Открывая заседание, председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин отметил, что именно создание инновационных и высокотехнологичных разработок, ориентированных на потребности общества, построение и эффективное функционирование системы трансфера технологий обеспечивает модернизацию промышленного сектора. Также это способствует повышению конкурентоспособности российских предприятий на внешних рынках и благотворно влияет на рост качества реализуемых товаров на внутреннем рынке. В экспертном обсуждении вопросов взаимодействия науки и промышленности также принял участие председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Он отметил, что «…важной составляющей развития высокотехнологичных и научно-интеллектуальных территорий является забота о людях, создающих продукт завтрашнего дня, необходимость создания для них качественной инфраструктуры – дорог, социальной среды, хороших бытовых условий и т.д. И это требует вложения серьезных средств». Об этом говорили и другие участники дискуссии. На встрече с активом Дубненской городской организации Движения поддержки флота Михаил Петрович затронул тему развития местного отделения по части реализации Плана ДПФ-2021, проектов городского и регионального значения. Особенно М.П. Ненашева заинтересовали исследования дубненских краеведов Игоря Борисовича Даченкова, Фёдора Николаевича Петрова, Ларисы Владимировны Пантелеевой, издавших свой краеведческий труд, в котором они документально подтвердили, что одним из важных центров строительства русского флота для Балтики в 1711 году стал Дубенский край – территория современного города Дубны. Здесь в окрестностях дубенской пристани (ныне улица Юркино) создавались верфи, на которых строились парусные военно-транспортные суда голландского типа - тьялки, называемые тогда в России тялками. Эти одномачтовые плоскодонные корабли, имевшие почти 20 метров в длину, были хорошо пригодны к действиям как на реках, так и в море, и более всего годились для прибрежного, каботажного плавания. Начиная с 1712 года, Петр Первый использует тьялки, построенные на дубенской пристани, в качестве военно-транспортных и десантных судов, на них перевозят солдат, оружие, припасы и артиллерию во время походов военно-морского флота, основную боевую мощь которого составляли гребные галеры и парусные шнявы. Высаживавшиеся с галер и тьялок солдаты брали штурмом города и крепости противника. В результате боевых действий этого флота в 1713-1714 гг. шведы были неоднократно разгромлены, а Финляндия впервые вошла в состав Российской империи. Всего с осени 1710 до весны 1713 на Дубенской и Нерльской верфях было построено несколько более 100 тьялок и, по меньшей мере, несколько десятков меленшхотов – небольших грузовых судов длиной около 8 метров. Вот так совсем неожиданно наш город оказался причастным не только к летописи научных открытий, но и к боевой истории Флота России. Михаил Петрович Ненашев, ознакомившись с исследованиями наших земляков, подчеркнул, что подобные глубокие исследования, подтверждающие документально трудовые и ратные подвиги русского народа, позволяют формировать целостное и объективное представление об истории. Он заверил, что Движение поддержки флота будет внимательно следить за подобными исследованиями и всячески помогать популяризации их достижений. Юрий Моталов, капитан второго ранга запаса