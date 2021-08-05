Продолжение. Начало в №№ 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29. Крутенко Григорий Иванович, первый секретарь ГК КПСС Родился 2 августа 1936 г. в с. Красноивановке Пятихатского района Днепропетровской области. В 1959 г. окончил физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета; в 1968 г. - факультет усовершенствования дипломированных инженеров Московского института радиотехники, электроники и автоматики. После окончания университета начал работать в г. Иваньково на предприятии п/я 12 (с 1966 г. МКБ «Радуга») инженером. С декабря 1959 г. по декабрь 1961 г. - на комсомольской работе: второй секретарь Иваньковского и первый секретарь Дубненского городских комитетов ВЛКСМ. В 1961 - 1972 гг. инженер, ведущий инженер, начальник бригады в МКБ «Радуга», дубненском филиале Московского машиностроительного завода «Зенит». С августа 1972 г. - на партийной работе: заведующий отделом организационно-партийной работы Дубненского ГК КПСС, с сентября 1974 г. - секретарь, с ноября 1975 г. - второй секретарь. С сентября 1979 г. по май 1982 г. - первый секретарь городского комитета. Входил в состав Московского обкома КПСС, избирался депутатом Дубненского городского и Московского областного Совета депутатов трудящихся. С 1984 г. - генеральный директор ВНИИ «Стройдормаш» (г. Химки), а с 1992 г. работал в руководящем аппарате Федеральной миграционной службы РФ. Награждён орденом «Знак Почёта», медалями СССР. Зброжек Игорь Вацлавович, первый секретарь ГК КПСС Родился 25 марта 1939 г. в г. Сретенске Читинской области. Трудовая деятельность началась в г. Улан-Удэ в 1957 г. В 1964 г. окончил Казанский авиационный институт и был направлен на работу в Дубну на авиапредприятие. В 1964 - 1970 гг. -инженер-конструктор, а в 1970 - 1975 гг. - заместитель секретаря парткома предприятия, зам. начальника цеха ДПКО «Радуга». С ноября 1975 г. по сентябрь 1979 г. - секретарь, а с сентября 1979 г. по июнь 1984 г. - второй секретарь Дубненского ГК КПСС. С июня 1984 г. по сентябрь 1985 г. - первый секретарь Дубненского ГК КПСС. Избирался депутатом Дубненского городского и Московского областного Совета депутатов трудящихся. В 1985 - 1993 гг. работал начальником отдела в МКБ «Радуга». С 1994 г. по 1999 г. -начальник отдела культурного и спортивно-оздоровительного обслуживания ОИЯИ. Умер в 1999 году. Копылов Сергей Иванович, первый секретарь ГК КПСС Родился 10 сентября 1942 г. в с. Старо-Юрьево Тамбовской области. В 1967 г. закончил Рязанский радиотехнический институт. В 1968 - 1974 гг. - инженер-конструктор МКБ «Радуга». С 1975 г. на партийной работе. Работал в аппарате Дубненского горкома КПСС инструктором, заместителем заведующего отделом, а в 1979 г. был избран секретарём парткома приборного завода «Тензор». В 1984 г. был назначен на должность заместителя главного инженера завода. С сентября 1985 г. по декабрь 1990 г. работал первым секретарём Дубненского горкома партии. Избирался делегатом ХХVII съезда и XVIII Всесоюзной конференции КПСС. Входил в состав Московского обкома КПСС. Избирался депутатом Дубненского городского и Московского областного Совета народных депутатов. С 1990 г. - заместитель директора завода «Тензор» по качеству - начальник отдела технического контроля, директор по качеству. В 1994 - 1999 гг. - депутат, председатель городского Собрания представителей, а затем Совета депутатов г. Дубны. Шестаков Владимир Дмитриевич, председатель исполкома городского Совета депутатов Родился 16 сентября 1943 года в г. Саратове. В 1966 году окончил физический факультет Саратовского государственного университета по специальности «физик». Доктор физико-технических наук. Член КПСС с 1971 г. В Дубне с 1964 г., стажёр-иcследователь, младший научный сотрудник, научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. В 1975 - 1979 гг. работал заместителем секретаря парткома КПСС в ОИЯИ по идеологической работе. С 1977 по 1979 гг. - старший научный сотрудник в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ. В 1979 - 1980 гг. - секретарь Дубненского ГК КПСС. В марте 1980 г. избран председателем исполкома городского Совета народных депутатов. Был членом бюро ГК КПСС. С января 1984 г. перешёл работать заместителем директора ЛЯР ОИЯИ по прикладным исследованиям. В 1993 г. возглавил созданное в Дубне государственное унитарное предприятие «Исследовательский центр прикладной ядерной физики». Завершил работу в нём в 2008 году. Беличенко Николай Григорьевич, председатель исполкома городского Совета депутатов Родился 5 февраля 1936 г. в с. Шептуховке Чертовского района Ростовской области. В 1959 г. окончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности «инженер-радист». Член КПСС с 1961 г. Трудовую деятельность начал после института контрольным мастером на заводе № 256 Министерства авиационной промышленности СССР (впоследствии Дубненский машиностроительный завод) в г. Иваньково. С 1964 г. по 1968 г. работал на предприятии заместителем председателя профкома завода, заместителем начальника цеха. В 1968 - 1973 гг. зам. главного инженера Акустического института, главный инженер строящегося в г. Дубне радиомеханического завода, его директор. В апреле 1973 года избран первым заместителем председателя исполкома городского Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. народных депутатов). С января 1984 г. по сентябрь 1985 г. - председатель горисполкома. С 1985 г. по 2000 г. - главный энергетик Дубненского машиностроительного завода. Избирался депутатом городского и Московского областного Советов народных депутатов. Был членом бюро ГК КПСС. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями СССР. Умер в 2002 году. Серков Владимир Алексеевич, председатель исполкома городского Совета депутатов Родился 2 февраля 1947 г. в г. Петрозаводске. В 1971 г. окончил Московский авиационный институт по специальности «инженер-механик». В 1983 г. окончил Московскую высшую партийную школу. В 1971 - 1973 гг. служил офицером в рядах Советской армии. Член КПСС с 1974 г. С 1973 г. по 1977 г. работал инженером-конструктором на Дубненском производственно-конструкторском объединении «Радуга». В 1977 - 1981 гг. - в аппарате дубненского городского комитета партии: инструктор, зам. заведующего отделом организационно-партийной работы. По окончании МВПШ назначался заведующим отделом организационно-партийной работы, а затем заведующим отделом промышленности и транспорта. В 1984 г. был избран заместителем председателя исполкома дубненского горсовета, затем секретарём дубненского горкома партии. С сентября 1985 г. по март 1989 г. - председатель исполнительного комитета городского Совета народных депутатов. Был членом бюро ГК КПСС. В 1989 г. перешёл работать на приборный завод «Тензор», где до 2019 г. работал помощником и заместителем директора по кадрам и режиму, директором по безопасности и работе с персоналом. Был членом правления ОАО «Приборный завод «Тензор». Награждён медалью «В память 850-летия Москвы», почётными знаками «Ветеран Подмосковья», «За заслуги перед Дубной», ведомственными наградами. Лебедев Александр Иванович, председатель исполкома городского Совета депутатов Родился 5 апреля 1949 г. в с. Лужки Серпуховского района Московской области. В 1972 г. окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе по специальности «инженер-электромеханик». В 1986 г. окончил Московскую высшую партийную школу. Начал работать по окончании института инженером-конструктором в МКБ «Радуга». В 1973 - 1975 гг. служил офицером в Советской армии. Член КПСС. В 1975 - 1981 гг. - инженер-конструктор Дубненского производственно-конструкторского объединения «Радуга», ведущий инженер НИИ «Атолл». С 1981 г. - на партийной работе в аппарате Дубненского ГК КПСС: инструктор, зам. заведующего отделом организационно-партийной работы, заведующий отделом промышленности и транспорта. С мая 1987 г. - первый заместитель председателя исполкома Дубненского городского Совета народных депутатов, а с марта 1989 г. и по март 1990 г. - председатель исполкома. В 1990 - 1999 гг. работал в ОИЯИ: начальник отдела, заместитель административного директора, административный директор. С 1999 г. по 2006 г. - зам. генерального директора ФГУП МКБ «Радуга». С 2006 г. работал заместителем генерального директора ОАО «ДМЗ-Камов», на инженерных должностях в ФГУП НИИ «Атолл». Награждён медалями СССР и наградами ряда иностранных государств. Руководители градообразующих предприятий Боголюбов Николай Николаевич, директор ОИЯИ Карповский Виктор Леонидович, административный директор ОИЯИ Денисов Юрий Николаевич, административный директор ОИЯИ (1984-1992 гг.) Родился 12 декабря 1926 г. В 1951 году после окончания Московского энергетического института был направлен в Дубну в Институт ядерных проблем АН СССР. После образования в 1956 году Объединенного института ядерных исследований перешел на работу в ОИЯИ - в Лабораторию ядерных проблем, в которой проработал более 20 лет, пройдя путь от научного сотрудника до главного инженера лаборатории. Активно участвовал в разработке и создании уникального комплекса систем и аппаратуры для измерений магнитных полей и систем управления циклическими ускорителями. В 1976-1984 гг. - заместитель директора - главный инженер ОИЯИ. Он был одним из основных авторов и создателей нескольких ускорителей нового типа. Это изохронный циклотрон У-120М, построенный в ОИЯИ и введенный в действие в 1977 году сначала в ОИЯИ, а потом в Чешском центре ядерных исследований в Ржеже. Автор около 200 научных работ. Его труды хорошо известны как в России, так и за рубежом. С 1984 г.по 1992 г. - административный директор ОИЯИ. Внес большой вклад в сооружение базовых и экспериментальных установок, проведение единой научно-технической политики в ОИЯИ, совершенствование административно-хозяйственной и финансовой деятельности Института, решение социальных проблем его сотрудников, развитие инженерной и социальной инфраструктуры в институтской части города. Пользовался большим уважением и заслуженным авторитетом в коллективе ОИЯИ и в городе. Работая с 1992 г. в должности советника при дирекции Института, руководил работой по созданию циклотрона для получения пучка тяжелых ионов в «Облучательном комплексе Альфа», на котором с участием ОИЯИ осваиваются новые наукоемкие технологии. Умер в 2017 году. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники. Награжден орденом Трудового Красного Знамени СССР, Золотым орденом Труда (ВНР), серебряной медалью Чехословацкой АН. Федоров Николай Павлович, директор Дубненского машиностроительного завода Савельев Геннадий Алексеевич, директор Дубненского машиностроительного завода (1987-1991 гг.) Селезнев Игорь Сергеевич, главный конструктор, руководитель МКБ «Радуга» (1982-1993 гг.) Родился 23 сентября 1931 г. в г. Бузулук Оренбургской области. В 1955 г. окончил Московский авиационный институт - инженер-механик по самолетостроению. В 1971 г. окончил Московский инженерно-экономических институт - организатор промышленного производства и строительства. Был направлен на работу в машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» в пос. Иваньково, где начинал трудиться инженером, а затем работал инженером-конструктором 3,2,1 категории, ведущим конструктором сложных объектов специальной техники, ведущим инженером по теме. С 1969 г. по 1972 г. - заместитель главного инженера Дубненского машиностроительного завода. В 1972-1982 гг. работал заместителем главного конструктора МКБ «Радуга», главным конструктором, первым заместителем генерального директора Дубненского производственно-конструкторского объединения «Радуга». С мая 1982 г. по 1993 г. - главный конструктор - руководитель МКБ «Радуга», генеральный конструктор - руководитель предприятия. С 1993 г. по 2007 г. был генеральным конструктором, первым заместителем генерального директора предприятия. Широко известен в нашей стране и за рубежом как крупнейший специалист в области проектирования, комплексирования и управления сложными авиационными комплексами, обеспечивающими отечественный паритет сил стратегического сдерживания. Выдающийся ученый в области ракетной техники, организатор производства. Его незаурядные организаторские способности, новаторский подход и увлеченность своей работой, талант конструктора, феноменальная память, позволили ему вместе с руководимым им коллективом успешно решать сложные научно-технические проблемы при разработке новых образцов авиационной техники для авиации и военно-морского флота, 16 из которых были переданы в серийное производство и эксплуатацию. Многие из них обладают уникальными, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, характеристиками. Практически все самолеты дальней авиации, которые находились и находятся на вооружении страны: Ту-16, Ту-22, Ту-95, Ту-160 в различных модификациях оснащены крылатыми ракетами, созданными в МКБ «Радуга». В том числе дозвуковыми малогабаритными стратегическими ракетами, совершающими полёт с огибанием рельефа местности на малой высоте, идея создания которых принадлежала И.С. Селезневу. Является одним из инициаторов разработки отечественных ветроэнергетических установок различной мощности, разработки аэродинамических труб и другой продукции гражданского назначения. Широкая эрудиция, способность предвидения, личное обаяние, умение нацелить сотрудников на качественное выполнение заданий, направленных на укрепление обороноспособности страны, требовательность, сочетающаяся с внимательным отношением к людям, снискали ему заслуженный общественный авторитет. Доктор технических наук. Основатель и заведующий первой в России кафедры «Энергия и окружающая среда» в Международном университете природы, общества и человека «Дубна». Академик Российской академии естественных наук, Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Российской академии авиации и воздухоплавания, Российской и Международной инженерной академии. Автор более 50 изобретений и более 200 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Вел большую общественную работу. Был активным членом КПСС. На протяжении ряда лет избирался членом дубненского городского комитета КПСС, депутатом Дубненского городского Совета народных депутатов. Был членом Московского областного комитета КПСС и ЦК КПСС. В 1989-1991 гг. - народный депутат СССР. Входил в состав Комитета по Государственным премиям РФ в области науки и техники при Правительстве РФ. Умер 19 февраля 2017 года. Герой Социалистического Труда. Заслуженный конструктор Российской Федерации. Лауреат Государственных премий СССР и РФ, премии правительства РФ в области науки и техники, премии имени А. Н. Туполева. Является почетным гражданином г.Дубны; в городе его именем назван один из проспектов. Награжден: Золотая звезда Героя Социалистического Труда, орденами Ленина, «Октябрьской революции», «Знак Почета», «Дружбы», «За заслуги перед Отечеством» IV ст., медали СССР и РФ. Журавлев Павел Александрович, директор Приборного завода «Тензор» (1968-1987 гг.) Никитский Юрий Дмитриевич, директор Приборного завода «Тензор» (1987–1992 гг.) Родился в 24 февраля 1930 г. После окончания 7 классов поступил в Калязинский машиностроительный техникум, который окончил в 1949 г. В 1954г. окончил Московский авиационный технологический институт по специальности «Технология авиационных двигателей» и начал свою трудовую деятельность на предприятиях Таллина, Москвы мастером, инженером-технологом, начальником лаборатории. С 1958г. связал свою жизнь с атомной отраслью страны. 14 лет работал на Пензенском приборостроительном заводе в должностях старшего инженера-технолога, заместителя главного технолога, заместителя главного инженера – главного технолога завода. Проявил себя энергичным и инициативным работником, хорошим организатором и умелым руководителем. Под его руководством была проведена значительная работа по унификации технологических процессов, внедрению передовых технологий при изготовлении новой техники. В 1972 г. был назначен заместителем директора строящегося приборного завода «Тензор» в Дубне, а затем его главным инженером. При его непосредственном участии проводилась большая работа по подготовке производства новых изделий, совершенствованию технологических процессов и управлению производством, механизации и автоматизации труда, подбору и воспитанию инженерно-технических кадров, строился завод, создавались его инженерные и технические службы, производство насыщалось новым высокопроизводительным оборудованием, вычислительной техникой. Много сил и энергии вложил в создание надежной инфраструктуры завода, энергетической службы, испытательной базы. С 1987 г. по 1992 г. Никитский Ю.Д. работал директором завода. Под его руководством целенаправленно решались вопросы роста объемов производства, освоения выпуска современных изделий, развития новых форм хозяйствования. В это время получила большое развитие социальная сфера завода, микрорайона Большая Волга, города Дубны - сданы в эксплуатацию санаторий-профилакторий, спортивный комплекс, бассейн, база отдыха, кафе-ресторан. Перейдя в 1992 г. на работу в «Конверсбанк», он успешно освоил банковское дело, плодотворно до 2000 г. работал управляющим Дубненским филиалом банка. В этот период он активно участвовал в решении социальных проблем горожан, в благотворительных акциях. Высокая профессиональная квалификация, глубокие инженерные знания, хорошие организаторские способности, активное участие в общественной жизни предприятия и города, способствовали созданию его высокого авторитета Никитского Ю.Д. среди работников завода и жителей Дубны. Делегат XVIII конференции КПСС. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», многими медалями. Умер в 2016 году. Петровский Виль Семенович, директор Научно-исследовательского института «Атолл» (1976-1982 гг.) Турубаров Владимир Ильич, директор Научно-исследовательского института «Атолл» (1982-1992 гг.) Родился 28 июня 1939 г. в городе Баку Азербайджанской ССР. В 1963 году окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности «электроакустика и ультразвуковая техника». Кандидат технических наук. Начал свою трудовую деятельность в объединении имени В.И.Ленина в городе Бельцы Молдавской ССР, где работал инженером, старшим инженером акустической лаборатории ОКБ. С 1965 г. начальник этой лаборатории, затем начальник конструкторского отдела, главный инженер ОКБ. В 1972 –1980 гг. - заместитель начальника ОКБ. С 1980 года работал в НИИ «Атолл» главным инженером-заместителем директора по научной работе. С 1982 года по 1992 год – директор НИИ «Атолл», генеральный директор НПО «Атолл», главный конструктор изделия. За время работы в институте показал себя высококвалифицированным специалистом и организатором производства. Под его непосредственным руководством и с его участием были выполнены проекты НИР и ОКР, организованы экспериментальные работы на макете основного изделия, кроме того, осуществлялось организационно-техническое руководство работой Сухумского филиала НИИ «Атолл», были разработаны принципы их планирования. Много внимания уделял решению социальных вопросов членов коллектива. Отличался трудолюбием, высоким профессионализмом и требовательностью, чувством нового, передового. Именно это позволило ему внести значительный вклад в дело развития специальной техники приборостроения и института в целом. С подчиненными был выдержан, тактичен; пользовался высоким авторитетом и большим уважением среди сотрудников института. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. Тюленев Анатолий Петрович, начальник Строительно-монтажного управления №5 Н.Н. Прислонов, историк-краевед Фото из фонда автора Продолжение следует