В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №1н от 09.01.2020, пациенты, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также те, кому были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, могут в течение одного года бесплатно получать лекарственные препараты, перечисленные в приказе.

– За 7 месяцев 2021 года в поликлиниках Дубненской городской больницы выписано 1237 рецептов для этой категории граждан. Пациенты получили лекарства в общей сложности на сумму 1.404.856,92 рубля, – сообщил главный врач ДГБ Алексей Осипов.