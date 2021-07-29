В недавно открытом на базе дубненской городской больницы детском хирургическом отделении уже лежат маленькие пациенты. У каждого из них – своя проблема и своя беда: кто с травмой, кто с ожогом, кто с болезнями внутренних органов… Теперь решать эти проблемы и оказывать квалифицированную медицинскую помощь, в том числе хирургическую, могут дубненские специалисты. Раньше в Дубне оперировали только экстренных пациентов детского возраста.

В минувшую пятницу, накануне празднования 65-летнего юбилея Дубны, состоялось торжественное открытие нового отделения. Расположено оно в хирургическом корпусе горбольницы. Поздравить дубненских докторов и их маленьких пациентов с событием приехали глава города Сергей Куликов, заместитель начальника Управления Министерства здравоохранения Московской области Светлана Трухина, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов, руководители предприятий и организаций города. После непродолжительных поздравительных речей гости, облачившись в халаты и надев маски и бахилы, отправились в отделение, чтобы собственными глазами увидеть условия пребывания пациентов, познакомиться с докторами, увидеть оборудование хирургического и операционного блоков.

В детском хирургическом отделении 25 коек: 15 – хирургия, 10 – урология, еще 10 детских коек – в отделении травматологии и ортопедии. Как отметил главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов, была проведена очень большая подготовительная работа по оборудованию, оснащению нового отделения. И в этом значительную помощь оказали дубненские предприятия - Объединенный институт ядерных исследований, ГосМКБ «Радуга», компания «Экомебель», а также депутаты Мособлдумы М.Шевченко и А.Орлов. Благодаря имеющемуся современному оборудованию в отделении теперь могут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Лицензия на осуществление деятельности получена, профильные специалисты приступили к работе - оперативную помощь маленьким пациентам будут оказывать четыре детских хирурга. По словам главврача, только за последний месяц помощь была оказана 116 маленьким пациентам, более 70 из них были прооперированы.

Подобное отделение, имеющее узкую направленность – детскую хирургию, есть далеко не во всех муниципалитетах. А таких современных и оснащенных – тем более единицы. Оказывать помощь в нем будут не только маленьким дубненцам, но и детям из других городов Подмосковья и соседних регионов.

Анна Сухая

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