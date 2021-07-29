В подшефной ОЭЗ «Дубна» гимназии №11 торжественно открыли юбилейную настенную фреску, посвященную 65-летию города и 25-летию образовательного учреждения. Такой подарок ко Дню города сделали коллективу Управляющая компания ОЭЗ вместе с компанией «Телесеть». Современное уличное искусство завоевывает все больше поклонников и почитателей. Граффити, постеры, настенные фрески и инсталляции на самые разные темы заставляют остановиться, рассматривать историю, предложенную автором, и обязательно найти в ней что-то созвучное собственным мыслям. Коллектив ОЭЗ «Дубна» не только не отстает от современных тенденций, но всячески их поддерживает. Здесь уже традиционно проводят конкурс граффити, а для своей подшефной гимназии №11 команда Управляющей компании решила сделать подарок и стала спонсором в создании большой настенной фрески на здании образовательного учреждения. Ее торжественное открытие было приурочено к 65-летию города и юбилею гимназии, которая в прошлом году отметила свое 25-летие. Описывать словами живописное произведение дело неблагодарное. Но если кратко… Экспозиция визуально состоит из двух частей. На правой отражены понятные всем горожанам символы – портрет русского ученого-физика А.С. Попова, в честь которого названа улица, где расположена гимназия №11, схема радиоприемника, а также дубненцы на велосипедах, одном из любимых средств передвижения горожан, речная волжская волна и «мирный атом» как символ наукограда; на левой - ценностные основы школьной жизни. На торжественное мероприятие в гимназию в этот день пришли глава городского округа Дубна Сергей Куликов, инициатор идеи директор по развитию компании «Телесеть», также ставшей одним из спонсоров, Илья Прох, автор макета художник Сергей Овсейкин. Они отмечали оригинальность художественного полотна и желали коллективу гимназии под руководством ее директора Анны Александровны Лихачевой множества побед впереди, и чтобы гимназия еще не раз вошла в список лучших в Подмосковье. Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Сергей Писарев отметил, что Управляющая компания особой зоны всегда уделяла внимание адресной помощи детям, молодежным и детским коллективам: - Делать подарки намного приятнее, чем получать их. Поэтому мы с большим удовольствием оказали поддержку гимназии и были рады внести свою лепту в создание настенной фрески для наших подшефных. Она украсила здание гимназии, и я хочу поблагодарить за это творческих людей, которые воплотили идею в жизнь. Хочется верить, что даже когда выпускники по прошествии лет покинут гимназию и разлетятся по нашей большой стране, годы, проведенные здесь, останутся в их сердцах навсегда, и это изображение на стене тоже будет напоминать о том, что в гимназии они получали первые знания, навыки, что здесь были счастливы. Светлана Жукова