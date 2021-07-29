Продолжение. Начало в №№ 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28. Другим веянием перестроечного времени стало обретение Дубной города – побратима. Все началось, с казалось бы, незначительной акции – участия дубненских детей в 1988 году в международном обмене фонариками мира, организованного двумя участниками войны, педагогами школы №8 М.С.Жоховым и Д.Н.Беллом. В ответ дубненцы получили предложение о дружбе из далекого и малоизвестного города США Ла Кросс (штат Висконсин). Завязались интенсивные контакты, в которые были вовлечены и органы власти двух городов. Взаимный интерес стимулировался наступившим потеплением в советско-американских отношениях и очень хорошо вписывался в выдвинутую концепцию нового мышления во внешней политике СССР. В апреле 1989 г. решение о породнении с Дубной приняла мэрия Ла Кросса, а 26 мая аналогичное решение принял дубненский исполком горсовета. Дальше уже начались конкретные обмены делегациями, изучение опыта друг друга да и просто возникли широкие человеческие отношения, которые и принято называть народной дипломатией, получившей высокую оценку как в СССР, так и со стороны США. Именно об этом говорил посетивший Дубну в декабре 1990 г. с двухдневным визитом посол США в СССР Дж. Мэтлок. Как жаль, что сегодня такой дипломатии не хватает двум нашим народам и наши контакты с Ла Кроссом как то затихли. В 80-е годы получили свое развитие и дубненские спортивные традиции. Дубна показывала тогда яркие примеры как в увеличении массовости в спорте, так и в росте мастерства на соревнованиях различного уровня. Вовлечению населения в занятия спортом способствовало тогда проведение Дней бегуна, Лыжни и пробегов здоровья, месячников плавания и лыжного спорта, сдачи норм ГТО. В городе работало свыше 30 коллективов физкультуры. Спортом тогда систематически занималось почти 19 тысяч человек. Работало 189 секций по 31 виду спорта. В одном только ОИЯИ на конец десятилетия было свыше 12 тысяч значкистов ГТО, более 10 тысяч спортсменов-разрядников, свыше 230 мастеров и кандидатов в мастера спорта. В городе 15 тысяч детей занимались в спортивных секциях. Все воспитанники детских садов обучались плаванию. Существовали специализированные классы по плаванию. Их воспитанники успешно защищали на соревнованиях честь города, области, республики и даже страны. Так, наша землячка Анна Савина в 1982 г. становилась чемпионкой СССР и в составе сборной страны чемпионкой мира. Опыт Дубны в воспитании пловцов получил в стране поддержку и был основанием для организации в городе на базе бассейна «Архимед», ставшего одним из лучших бассейнов в РСФСР, национального Центра по подготовке олимпийского резерва по плаванию. В то время здесь же рождались и получали свое развитие уникальные тренировочные новации заслуженных тренеров СССР по водным лыжам братьев Нехаевских. Именно они и позволили этим двум инициативным и энергичным людям воспитать в 80-е целую плеяду спортсменов международного уровня. В ней, безусловно, первым номером была, ставшая тогда заслуженным мастером спорта СССР, Наталья Румянцева. К началу 90-х годов она сумела неоднократно первенствовать на европейских и мировых чемпионатах как в многоборье, так и в отдельных видах программы, установить мировые и европейские рекорды. Под стать ей выступали и другие воспитанники школы Нехаевских - М.Чересова, Г.Воробьева, Н.Иванова, Н.Анисимова, С. Корнев, И.Лихачев, С.Остроумов. Именно они зачастую становились костяком сборных республики и страны, завоевывая в их составе медали самой высшей пробы. Высокие результаты традиционно показывали дубненские хоккеисты, волейболисты, тяжелоатлеты, теннисисты, пловцы, лыжники, яхтсмены, шахматисты, становившиеся чемпионами области и своих спортивных обществ. Чемпионкой СССР в 1981 г. среди юниоров стала лыжница Н.Карлова. В эти годы получает свое развитие спортивная карьера талантливого тяжелоатлета А.Цветкова, становившегося неоднократно чемпионом и рекордсменом РСФСР. Дальнейшее развитие получает спортивный туризм и альпинизм. Начинает активно развиваться настольный теннис. Перестройка внесла изменения и в подходы в управлении городом. Провозглашенный КПСС в 1987 г. перестроечный лозунг «Вся власть Советам!» привел к тому, что партийные органы стали устраняться от руководства советскими органами и кадрами, работающими в них, отходить от политического регулирования возникавших проблем в местном управлении. А в условиях нарастания в обществе с осени 1989 г. оппозиционных настроений не смогли их направить в конструктивное русло и наладить диалог с людьми иных взглядов. Ситуация еще больше усугублялась и навязанной партии её высшим руководством внутренней дискуссии, снижавшей действенность работы партийных организаций. Вместо практической работы с людьми они окунулись в «говорильню», митинговщину, игру в демократию и гласность. Не избежала всех этих явлений и дубненская городская организация КПСС. Советская система управления сохранялась, но уже без её активного воздействия, что и привело весной 1990 г. к приходу в новый городской депутатский корпус части людей случайных, демагогически настроенных, не всегда способных к разумным конструктивным действиям, но провозглашавших свою приверженность демократическим принципам. Фактически в новом составе городского Совета народных депутатов возникло два равных крыла – коммунистов и демократов. Наступившая после выборов растерянность в партийном руководстве и отсутствие твердой и прагматической позиции ГК КПСС в определении руководящего ядра Совета особенно проявилась при выборах его председателя. Предлагаемые ГК КПСС кандидатуры на этот пост оказались непроходными. Их блокировало либеральное крыло Совета и примыкавшие к нему демократически настроенные депутаты – коммунисты. Сессия открылась 6 апреля 1990 года, а председатель Совета был избран лишь 7 мая. Им стал председатель городского комитета народного контроля, член бюро ГК КПСС В.Э. Прох, который до августа 1989 года занимал пост заведующего отделом организационно – партийной работы ГК КПСС. Будучи в центре политических перестроечных процессов в период работы в горкоме, В.Э. Прох выступал за открытый диалог с противниками линии ГК КПСС и искал рациональные зерна даже в острых политических идеях, выдвигаемых ими. Он стал активным членом дискуссионного клуба, собиравшего тысячи дубненцев на публичные митинги и собрания, что не могло не сказаться на позитивном отношении к нему дубненской либеральной интеллигенции. Именно это и обеспечило ему успех на выборах, поскольку ГК КПСС кандидатуру Проха не выдвигал и не поддерживал. Эта фигура явилась своеобразным политическим компромиссом двух линий в Совете, которому в целом не был свойственен догматизм. Его заместителем стал представитель демократического крыла – физик-теоретик из ОИЯИ А.В.Владимиров. Исполком городского Совета возглавил А.И.Саушкин, ранее работавший вторым секретарем ГК КПСС. С середины 1990 года в городе возникло три центра власти: ГК КПСС, Совет депутатов и исполком Совета депутатов. Стали смещаться и управленческие функции. Если ранее ведущая роль принадлежала горкому партии и избираемым исполкому городского Совета народных депутатов, его председателю, то теперь возрастала роль депутатского корпуса и избираемого им председателя Совета, и президиума (позднее он стал называться Малый совет), который получал нормотворческие функции, и мог ставить задачи исполкому. Партийные же органы свое многолетнее влияние на городскую исполнительную власть окончательно утрачивали. Новый состав руководства города, которому было свойственно стремление к конструктивному содружеству в интересах города и его жителей, как показало время, все-таки оказался весьма эффективным. Прежде всего, с точки зрения сохранения преемственности в последующем управлении городом с учетом исторически сложившихся советских традиций, привлечения к управлению кадрового состава, имевшего так же управленческий опыт в советский период и консолидации вокруг власти деловых элит. Это тогда, в условиях надвигавшегося острого и разрушительного политического и экономического кризиса, крайне было важно. С их стороны начали приниматься оперативные меры по обеспечению населения продуктами питания, функционированию всех жизнеобеспечивающих элементов коммунального хозяйства, транспорта. Начался поиск и новых концепций городского развития. Дубна, как и вся страна, стояла на пороге новой неведомой эпохи, которую позднее в обществе назовут – проклятые 90-е… Н.Н. Прислонов, историк-краевед Фото из фонда автора и открытых источников Продолжение следует