В рамках социального раунда «Трезвый водитель», а так же в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта сотрудники Госавтоиспекции совместно с мотовзводом 2 батальона ДПС, комиссией по делам несовершеннолетних, сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних провели профилактический рейд «Мотоскутерист».

В ходе рейда проверено более 40 единиц мототехники и выявлено 10 нарушений Правил дорожного движения водителями мотоциклов. Самым распространенным нарушением ПДД явилось управление мотоциклом водителем, не имеющим права управления транспортным средством, передвигались без страхового полиса и управление мототехникой водителями, не имеющими мотошлемов.

Госавтоинспекция напоминает: для управления мопедами так же необходимо иметь водительское удостоверение категории М. За управление мопедами без водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере до 15 тысяч рублей. За передачу мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, во избежание аварийной ситуации необходимо не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию, своевременно включать сигналы при перестроении, чтобы ваши действия были понятны всем участникам дорожного движения, а также в обязательном порядке использовать мотошлемы.

ОГИБДД по г.о. Дубна