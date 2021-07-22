В Дубне в минувшие выходные прошла массовая вакцинация от коронавируса. Одновременно работали два десятка бригад медиков. По состоянию на конец прошлой недели, в городе первым компонентом привились уже более 18 тысяч человек, а полностью — около 11, 5 тысяч. На днях Министр здравоохранения России рассказал, сколько времени сохраняется иммунитет после прививки от COVID-19. «Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан», – отметил Михаил Мурашко. Он сообщил, что большая часть заражений происходит либо между введением первой и второй доз, либо в первые две недели после второго введения вакцины, то есть в период, когда иммунитет еще только формируется. Поэтому все это время важно соблюдать защитные меры: носить маски, ограничить социальные контакты и дистанцироваться. И в дальнейшем, пока продолжается эпидемия, не стоит пренебрегать этими мерами. Министр уточнил, что после достижения коллективного иммунитета в нашей стране прививку достаточно будет делать уже в обычном плановом режиме – раз в год. И объяснил почему. «Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. На данный момент у научного сообщества нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма. У имеющихся сегодня тест-систем отсутствуют данные по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, протективность, степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса). Поэтому в условиях эпидемии важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител», – подчеркнул Михаил Мурашко. Что касается распространения новых мутировавших штаммов коронавируса, министр рассказал, что картина заболевания изменилась: сейчас стали тяжело болеть не только пожилые, но и молодые люди 18-30 лет. Поэтому молодым также нужно проходить вакцинацию и повторную вакцинацию. Министр опроверг ложное утверждение о том, что вакцинация якобы влияет на репродуктивную функцию. «Научные исследования подтверждают, что вакцинация против COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию. Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины «Спутник V» не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства, – сказал Михаил Мурашко. – На данный момент рекомендовано применять вакцину «Спутник V» при беременности в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразна вакцинация с 22-й недели беременности. Клинические данные по применению вакцины «Спутник V» у женщин, кормящих грудью, на данный момент отсутствуют, в связи с этим применение вакцины в период грудного вскармливания в данный момент не показано». Подготовила Людмила Петрова Фото пресс-службы администрации P.S. Если вы переболели COVID-19 или вакцинировались против этой вирусной инфекции и не получили в течение недели QR-код на портале ГОСУСЛУГИ, выполните следующие действия: - убедитесь, что ваша учетная запись на портале ГОСУСЛУГИ подтверждена; - напишите обращение на адрес электронной почты – Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .