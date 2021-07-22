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Полезное издание Печать
22.07.2021 05:49

В канун 65-летия города Дубны фонд краеведческой литературы о нем пополнился ещё одним изданием – биографическим справочником «Почетные граждане города Дубны».

Это первое издание, где содержатся биографии всех известных наших земляков, удостоенных этого почетного звания. До этого дубненцы могли познакомиться с ними только на сайте администрации города. Справочник будет полезен не только любителям дубненской истории, но и всем, кто проживает в нашем городе, бывает в нем с деловыми и туристическими визитами, так как через знакомство с биографическими материалами можно сформировать представление о том богатом и уникальном духовном потенциале, который сложился в наукограде.

Книга открывается текстом положения «О почетном звании «Почетный гражданин города Дубны Московской области» и портретами всех, кому оно в различные годы было присвоено. Портреты размещены и в каждой биографии. Заказчиком книги является администрация г.Дубны, которая намерена вручать книгу всем молодым людям, впервые получающим паспорт гражданина Российской Федерации. Новая книга поступит и во все библиотеки города. В свободной продаже ее пока не будет. Новая книга - это еще один творческий подарок к юбилею города нашего земляка, известного историка-краеведа Н.Н. Прислонова, ставшего её составителем. Ранее вышла в свет в двух томах его книга «Дубна: год за годом».
  		 
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