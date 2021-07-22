Продолжение. Начало в №№ 14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27. В городе как в первой половине 80-х годов, так и в период возникших позднее политических и организационно-экономических проблем, высокими темпами шло строительство жилья и социальных объектов, особенно на Большой Волге, в районе Черной речки. За десять лет жители Дубны получили 6300 квартир. Из них в институтской части было построено 1017 квартир (основной застройщик ОИЯИ), в левобережной части города 1631 (основные застройщики ДМЗ и МКБ «Радуга») и на Большой Волге 3652 квартиры (основной застройщик завод «Тензор»). В 1989 году обеспеченность дубненцев квартирами составила 91%, тогда как в Московской области она была лишь 82%. На одного человека в Дубне тогда приходилось 17,5 м2 общей площади и 10,5 м2 жилой. Именно в эти годы были возведены дома в нынешнем квартале на Черной речке – пр.Боголюбова, ул. Вернова, ул. Понтекорво («семерки» и «китайская стена»), «высотки» на ул. Моховой. На левом берегу возводится квартал в районе ул. Свободы, Володарского, Тверская, Центральная. На Большой Волге продолжали застраивать квартал ул. Попова, ул.Энтузиастов, 9 мая, Первомайская (ныне пр.Боголюбова), ул. Школьную. В целях улучшения жилищных условий молодежи стало активно вестись строительство домов для малосемейных и молодежных жилищных комплексов (МЖК). Их было возведено четыре. Два в институтской части города и два на Большой Волге. Объемы жилищного строительства тогда были большие, с чем строители города не всегда справлялись. Поэтому возникшая в конце 70-х годов тенденция посекционной сдачи в эксплуатацию жилья в 80-е годы стала доминировать. Было принято 60 секций, тогда как в 70-е лишь семь. Стоит заметить, что в конце 80-х годов в левобережье начался снос ветхого жилого фонда на ул. Жданова и Свободы, построенного еще в 30-е годы. Получила развитие социальная и инженерная инфраструктура. Введена была в строй вторая очередь городских очистных сооружений, увеличены мощности котельных в левобережье и институтской части. Появилась новая набережная реки Волги, носящая сейчас название Комсомольская. Открылись новые почтовые отделения на ул.Тверской и 9 мая. Введены в эксплуатацию комплекс профтехучилища №67 (с общежитием), школы №7 и №6, 5 детских садов. Построен пищеблок и расширено стационарное отделение в МСЧ-9. Сданы комплекс профилактория ОИЯИ в «Ратмино» и новый корпус пансионата Института в Алуште (Крым). Жители Большой Волги и левого берега получили новые просторные библиотеки. На Большой Волге начали принимать любителей спорта бассейн «Карасик» и спорткомплекс «Руслан», возведенные по заказу завода «Тензор». С 1981 года в институтской части начал работать комплексный центр оказания бытовых услуг «Дом быта». Торговая сеть за десятилетие увеличилась на 5 магазинов. Вторая половина 80-х и 90-е годы стали серьезным испытанием для Дубны, проверкой сформировавшегося потенциала на способность к выживанию в сложных условиях политических и экономических преобразований, охвативших страну и общество в этот период. Перестроечные годы, как и по всей стране, явились для дубненцев периодом романтических ожиданий конструктивных изменений и временем серьезных потерь достигнутого в советский период истории. Большинство из них, особенно научная интеллигенция из ОИЯИ, искренне поверили в идеи перестройки, поддержали их, надеясь, что грядущие перемены сделают их жизнь лучше (с позиций сегодняшнего дня она была не так уж и плохая) и выдвигали порой свежие и интересные идеи переустройства управления городом и многими сферами его жизни. Общественная жизнь в городе значительно активизировалась. Митинги, собрания различных инициативных групп, дискуссии по местному радио и на страницах газеты ОИЯИ «Дубна. Наука, содружество, прогресс» и начавшего издаваться с 1 января 1990 г. городского печатного издания «Вести Дубны», стали типичными явлениями дубненской жизни. Однако наметившиеся еще в начале 80-х годов негативные социально-экономические явления от этих бесчисленных политических мероприятий и компаний, в которые окунулись многие дубненцы в 1987-1990 гг., не только не устранились, но еще больше усугубились. Принятые в 1986 году плановые задания предприятиями города изначально выполнялись, но порожденные перестройкой тектонические изменения в умах в 1988 г. стали негативно влиять на производственную деятельность дубненских предприятий. Особенно положение в них начало ухудшаться в результате экономических реформ, связанных с внедрением выборности руководителей, хозрасчета, диктуемого свыше кооперативного движения, ослаблением плановой дисциплины и централизованного обеспечения ресурсами. Начали рваться сложившиеся годами кооперативные связи. Резко ухудшилось снабжение сырьем и материалами, комплектующими. Особенно из Закавказья и Прибалтики. Падала производительность труда. В некоторых случаях на смену профессионально подготовленным руководителям низового и среднего звена в результате насаждаемой свыше выборности пришли слабо подготовленные к управленческой работе люди, а то и попросту демагоги. Появившиеся Советы трудовых коллективов стали иногда заниматься популизмом. С их подачи пошел необоснованный рост заработной платы. Собрания и заседания, в которые окунули коллективы перестроечные верхи, отрицательно сказались на трудовой и исполнительской дисциплине, принципе единоначалия и авторитете руководства. Особо серьезные потрясения испытали градообразующие предприятия и организации, на которых в то время работало около 15 тысяч человек или почти 38 % от всего трудоспособного населения города. С началом распада в 1989 г. социалистической системы под сомнение был поставлен вопрос о существовании ее детища в науке - Объединенного института ядерных исследований. На его содержание просто не стало хватать средств. Дубненский машиностроительный завод, МКБ «Радуга», НИИ «Атолл» стали заложниками начавшейся с конца 1989 г. неумелой и гибельной для отраслей, в которых они работали, конверсии. Она проводилась революционными методами даже не давая предприятиям времени на осмысливание происходящего, на переход к работе в новых условиях. При этом волюнтаристски сокращался оборонный заказ. В результате к концу 1990 г. они оказались без средств и не могли осуществлять новое производство и платить работникам заработную плату. Испытания выпали и на долю завода «Тензор». Годами выпускаемая ими продукция из-за приостановления строительства атомных электростанций в СССР после чернобыльской аварии оказалась невостребованной. Атомная энергетическая отрасль оказалась в длительном производственном шоке. Предприятие вынуждено было сокращать основное производство и переходить на производство новых видов изделий. Уменьшились объемы строительного производства, что было вызвано неплатежами традиционных в городе заказчиков объектов. Ухудшение экономического положения градообразующих предприятий создало кризисную ситуацию в жизнеобеспечивающих сферах, в социально-направленных учреждениях, которые ими традиционно финансировались. Наступившее кризисное положение в научно-производственном секторе и других отраслях экономики города сопровождалось ростом имевшего место еще с начала 80-х годов товарного дефицита. Внедренная тогда в Дубне система регулирования продажи дефицитных товаров «по приглашениям», а фактически по талонам до середины 80-х годов еще худо-бедно действовала. Но после начала пресловутой компании по борьбе за трезвость, когда очереди за спиртосодержащими напитками, а потом и оказавшимся в дефиците сахаром, стали типичной картиной дубненского городского пейзажа. Эта система все больше распространялась и на другие виды товаров. К 1989 г. таким образом организованная продажа продуктов, товаров первой необходимости и длительного пользования стала тотальной. Параллельно пустели полки магазинов. Когда же с осени 1990 г. окончательно разорвались связи торговых организаций города с производителями и поставщиками товаров и они перешли на договорное ценообразование, прилавки магазинов при росте очередей еще больше опустели, что не могло не вызывать массовое недовольство у населения. Социальная ситуация усугублялась начавшимся скачком цен на основные продукты питания и услуги. При всей пагубности воздействия политических реформаций второй половины 80-х годов на политическую и экономическую сферу они не оказали своего отрицательного воздействия на духовную жизнь горожан. Наоборот, провозглашенные идеи демократии и гласности способствовали не только сохранению традиций в образовании и культуре, но и придали им новый импульс в развитии. Дубненское образовательное пространство в 80-е годы пополнилось двумя новыми школами, пятью детсадами. Открытие ГПТУ №67 значительно расширило для юношей и девушек возможности получения новых востребованных в то время профессий. Статус высшего получило Волжское военное училище. Более конкретной и целенаправленной стала подготовка школьников к выбору будущей профессии, которую осуществляли учебно-производственные участки и цеха ДМЗ, завода «Тензор», СМУ №5. Демонстрируя свой высокий уровень, общеобразовательные школы активно внедряли рождавшиеся в то время образовательные инновации. Так, в числе первых в стране в Дубне перешли на пятидневку, стали обучать детей с 6 лет, преподавать информатику. Новые веяния происходили в культурной среде. Дубна продолжала оставаться притягательным местом для деятелей литературы и искусства страны, но в перестроечное время разговоры на встречах с ними стали более откровенными и превращались в заинтересованные дискуссии о будущности страны и реформировании общества. Изменялся репертуар дубненских творческих коллективов, легализировались ранее закрытые темы и жанры. Появлялись новые формы воздействия на зрителей и новые творческие коллективы. Впервые были проведены мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, джазовые фестивали, фестивали самодеятельной песни, конкурс красоты «Мисс Дубна». Хоровые коллективы с 1986 г. стали исполнять религиозные произведения. В 1989 г. образовалась новая детская хоровая студия «Рапсодия». В ноябре 1990 г. появился городской симфонический оркестр. Началась практическая работа по созданию Хоровой школы мальчиков и юношей, двух музеев - археологии и краеведения и истории науки и техники ОИЯИ. Дубненские творческие коллективы своим искусством достойно представляли город на фестивалях и конкурсах, совершая гастрольные поездки по стране и за границу. Наибольшую активность здесь проявляла детская хоровая студия «Дубна», ставшая в 1983 г. лауреатом премии Ленинского комсомола, которая успешно выступила в рамках культурной программы XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1985 г.), побывала на многих ударных комсомольских стройках. Студия, как и прежде, инициировала проведение двух детских праздников песни. Вместе с другими певческими коллективами в 1990 г. стала организатором проведения в г.Дубне I Международного фестиваля хоров, превратившегося в грандиозный праздник музыкального искусства. Наступившие в стране перемены способствовали становлению в городе возрождавшихся в стране традиций православия. Начало восстановления при строительстве профилактория в Ратмино разрушенного здания церкви Похвалы Пресвятой Богородицы (а проходило оно не без участия ГК КПСС и исполкома городского Совета) породило стремление у дубненских верующих получить его для проведения религиозных обрядов. Однако их пожелания не нашли поддержки в этих же органах власти и Мособлсовете. Развернувшаяся в городе дискуссия показала, что общественное мнение оказалось на стороне верующих. Были собраны около восьми тысяч подписей граждан за передачу церкви в Ратмино верующим. Их же поддержал и депутат Верховного Совета СССР, директор ОИЯИ, академик Н.Н.Боголюбов. Он направил в Комитет по делам религий при Совете Министров СССР письмо с просьбой передать церковь верующим. В результате в Дубне начала действовать первая церковь, которую предстояло еще восстанавливать. И этим стали заниматься сотни горожан во время субботников и воскресников. Многие, кто не мог работать на храме, жертвовали средства на её нужды. Проводились и благотворительные акции. Так, некогда атеистический город Дубна постепенно стал обретать и православную духовность. Н.Н. Прислонов, историк-краевед Фото из фонда автора и открытых источников Продолжение следует