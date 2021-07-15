Дубненская городская больница включена в список медицинских организаций России, где граждане, переболевшие коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию.

Напомним, что по поручению президента нашей страны эта программа стартовала с 1 июля. Председатель Правительства РФ утвердил порядок проведения и перечень медицинских обследований. В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенёс коронавирус в средней или тяжёлой форме. Порядок направления граждан на диспансеризацию установит Минздрав России.

Углублённая диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый включает следующие исследования: это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, приём терапевта.

Все эти обследования можно будет пройти за один день. По их результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости, для уточнения диагноза, направят пациента на второй этап. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.

Кабинет углубленной диспансеризации для пациентов, перенесших COVID-19, открыт в поликлинике Дубненской горбольницы: ул. Карла Маркса, 30, кабинет 323, с 8:00 до 14:00.

Также напоминаем, что с 8 июля в кабинете 305 будет осуществляться бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции без предварительной записи. Все желающие сделать прививку могут обращаться в будние дни, с понедельника по пятницу, с 14:00 до 17:00.

Также стоит напомнить, что с 8 июля бесплатная вакцинация от Covid-19 без предварительной записи осуществляется во взрослой поликлинике Дубненской городской больницы в Левобережье (ул. Карла Маркса, 30, вход с ул. Володарского).

Все желающие сделать прививку от коронавирусной инфекции могут обращаться в будние дни, с понедельника по пятницу, с 14:00 до 17:00, в кабинет 305. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис ОМС. Заполнить анкету и подписать согласие на вакцинацию можно заранее, либо воспользоваться бланками, выложенными на столе перед кабинетом.

Временный пункт вакцинации на втором этаже ТРК «Маяк» с 7 июля прекратил свою работу.