В Дубне в скором времени будут благоустроены две общественные территории на Большой Волге – это сквер имени Журавлева и сквер возле бассейна «Карасик».

Предполагается реконструкция дорожно-тропиночной сети, комплексное озеленение, размещение игровых и интерактивных детских площадок, устройство локальных фотозон, установка лавочек и малых архитектурный форм.

Еще в 2019 году по результатам голосования на портале «Добродел», где выбирались объекты для включения в пятилетний план благоустройства Московской области, именно эти территории стали победителями. Но пандемия не позволила тогда реализовать эти проекты.

Глава города С.А. Куликов предложил жителям обсудить концепцию благоустройства скверов: изучить предэскизные решения, сделать свои замечания. При разработке проектов в администрации города постараются учесть предложения, высказанные горожанами. Их можно присылать в соцсети главы, а также передавать в администрацию города.

Что касается обустройства площадки для выгула собак, то в результате голосования в социальных сетях была выбрана территория, которая расположена под высоковольтной линией по направлению от магазина «Путник» к вокзалу «Дубна» (со стороны дороги к Новому шоссе). На днях глава города и представители администрации встретились с жителями в месте расположения будущей площадки, чтобы более детально обсудить процесс обустройства объекта.

Владельцы домашних питомцев рассказали, что конкретно им хочется видеть на этом участке. Они, в частности, предложили расставить снаряды для занятий не по всей площадке, а по периметру, чтобы в центре предусмотреть место, где животные могли бы играть. А, например, барьеры сделать разборными, чтобы регулировать их высоту для собак разных пород. Говорили о необходимости освещения и видеонаблюдения. Обсуждали варианты покрытия и ограждения, количество калиток в заборе и парковочных мест.

Все прозвучавшие просьбы и замечания будут приняты в работу, чтобы учесть эти нюансы при разработке окончательной версии проекта. В настоящий момент идет работа над подготовкой конкурсной документации для определения подрядной организации, которая займется обустройством площадки.

Материалы подготовлены по информации пресс-службы администрации Дубны