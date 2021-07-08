Темпы вакцинации сотрудников Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» набирают обороты. Сегодня вакцинировано уже более 68% сотрудников.

Активная информационная политика по разъяснению необходимости вакцинирования с приглашением специалистов медиков, дополнительные бонусы-поощрения тех сотрудников ОЭЗ «Дубна», кто сделал прививку, – 4 дополнительных оплачиваемых дня отдыха с сохранением заработной платы, возымели свое действие. Списки желающих привиться постоянно пополняются. Некоторую роль сыграло и то, что во многих местах общепита Москвы и региона (буфетах, кафе, ресторанах) из-за резкого роста зараженных COVID-19 ввели новые правила, по которым у посетителей в обязательном порядке проверяют наличие QR-кода.

На сегодняшний день в результате вакцинации доля работников УК ОЭЗ «Дубна» с подтвержденным «статусом иммунной защиты» составила 68% против установленных Роспотребнадзором 60% от общего числа сотрудников.

- Мы постарались сделать так, чтобы возможность привиться была не только у каждого сотрудника Управляющей компании, но также максимально доступна для всех желающих дубненцев, - говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Кроме того, теперь появилась возможность выбора вакцины. Если раньше это был только Спутник V, то в последний раз можно было привиться и КовиВак, разработанной центром имени Чумакова.

– Процесс выездной вакцинации на предприятиях организован точно таким же образом, как и в прививочных кабинетах медицинских учреждений ДГБ: на левом берегу – ул. Карла Маркса, 30, на Большой Волге – ул. 9 Мая, 7в, стр. 1. Непосредственно на месте заполняются все необходимые документы, врач проводит предварительное обследование, измеряет температуру и сатурацию (уровень насыщения крови кислородом), собирает анамнез пациента, дает рекомендации. Во вторник, 29 июня, на выездах наши специалисты привили 30 человек в ГосМКБ «Радуга» и 42 – в ОЭЗ «Дубна», – рассказал главный врач Дубненской горбольницы Алексей Осипов.

Вакцинопрофилактика от COVID-19 проводится бесплатно. Для поступления информации в федеральную базу данных и получения электронного сертификата, который выдается после введения второго компонента препарата, на 21-й день после первого укола, в анкете указываются данные паспорта, полиса ОМС и СНИЛС.

Ольга Шарова по материалам ОЭЗ «Дубна» и ДГБ