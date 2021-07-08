Продолжение. Начало в №№ 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Кузнецов Юрий Степанович, первый секретарь дубненского ГК КПСС Родился 9 февраля 1937 года в г. Егорьевске Московской области в семье служащих. С 1955 по 1958 годы обучался в Егорьевском станкостроительном техникуме, работал мастером на механическом заводе в г. Орехово-Зуево, служил в Советской армии. В 1966 г. окончил Московский авиационно-технологический институт по специальности «инженер-металлург». В 1977 г. окончил Высшую партийную школу, в 1982 г. – Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат экономических наук. Член КПСС. По окончании института (с 1966 г.) начал работать на Дубненском машиностроительном заводе. В 1966 - 1973 гг. - инженер-технолог, старший мастер, зам. начальника цеха, начальник цеха, секретарь парткома предприятия. С мая 1973 г. секретарь Дубненского горкома КПСС, а с сентября 1974 по сентябрь 1979 г. - первый секретарь. С 1979 по 1982 гг. - аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС. В мае 1982 г. вновь был избран первым секретарём горкома партии, проработал в этой должности до июня 1984 г. Входил в состав ревизионной комиссии Московского областного комитета КПСС, был заместителем председателя. С 1975 по 1984 г. - депутат Дубненского городского и Московского областного Совета народных депутатов. С 1984 г. работал в экономическом отделе ЦК КПСС начальником подотдела, отдела Госплана РСФСР, в руководящем аппарате пенсионного фонда РФ. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями СССР. Умер в 1995 году. Охрименко Виктор Фёдорович, председатель исполкома городского Совета депутатов Родился 6 января 1928 года в с. Ейское Укрепление Старо-Щербиновского района Краснодарского края в семье крестьян. В 1952 г. окончил Харьковский политехнический институт по специальности «инженер-механик». Член КПСС с 1959 г. Трудовую деятельность начал в пос. Иваньково в 1952 г. с должности инженера опытного завода №1 (позже - Дубненский машиностроительный завод). Работал мастером, начальником цеха, секретарём партийного комитета. В 1971 - 1980 гг. - председатель исполкома городского Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. народных депутатов). Избирался депутатом Дубненского городского и Московского областного Совета народных депутатов. Был членом бюро ГК КПСС. С января 1980 по июнь 1988 г. работал начальником Станции космической связи № 2 (ЦКС «Дубна»). Награждён двумя орденами «Знак Почёта» и медалями СССР. Умер в 2000 году. Руководители градообразующих предприятий Боголюбов Николай Николаевич, директор ОИЯИ Федоров Николай Павлович, директор Дубненского ПКО «Радуга» Карповский Виктор Леонидович (справа), административный директор ОИЯИ с академиком И.М.Франком Журавлев Павел Александрович, директор Приборного завода «Тензор» (1968-1987 гг.) Родился 1 января 1926 года в Ульяновской области. Трудовой путь начал в 1943 г. в Московском электротехническом институте связи. В 1950 г. окончил Московский электротехнический институт связи по специальности «радиосвязь». До приезда в Дубну работал в Челябинске-40 (ныне г. Озёрск), Томске-7 (ныне г. Северск), где прошёл путь от инженера до директора двух крупных предприятий. С 1961 г. - директор ведущего завода в отрасли - Сибирского реактивного комбината. За время работы на предприятиях зарождающейся атомной отрасли страны внёс большой вклад в строительство, подготовку к пуску и эксплуатацию семи атомных реакторов, создание Сибирской атомной электростанции, производство плутония, необходимого для создания ядерного щита страны. В 1969 г. возглавил строящийся в Дубне приборный завод «Тензор», проработав директором до 1987 г. Под его руководством был создан завод, ставший одним из лучших и современных приборостроительных предприятий в системе Министерства среднего машиностроения СССР, сформировал дружный и творческий коллектив высококвалифицированных специалистов. На заводе в короткие сроки было освоено более 300 наименований изделий и приборов с высокими техническими характеристиками для предприятий атомной энергетики, научно-исследовательских организаций, ВС, других отраслей народного хозяйства. Завод был признан победителем Всесоюзного социалистического соревнования. П.А. Журавлёв внёс большой личный вклад в разработку и освоение серийного производства систем внутриреакторного контроля для АЭС, повышение их качества и надёжности, а также в развитие социальной инфраструктуры города, решение социальных и экономических проблем жителей Дубны. Был активным членом КПСС. Входил в состав городского комитета партии. Неоднократно избирался народным депутатом городского Совета народных депутатов, членом его Исполкома. Автор книги воспоминаний «Мой атомный век» и сборника «Встречи со Сталиным». Заслуженный машиностроитель РСФСР, почетный гражданин города. Умер 29 марта 2010 года. Его имя носит сквер, где установлен его бюст. Награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», медалями СССР. Петровский Виль Семенович, директор НИИ «Атолл» (1976-1982 гг.) Родился 10 сентября 1924 года в г.Киеве. Участник Великой отечественной войны. В августе 1941 г. ушел добровольцем на фронт и воевал в действующей армии по 1944 г. В 1951 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «техническая механика». Доктор технических наук. С 1951 г. работал в ЦНИИ имени академика А.Н.Крылова, где занимал должности инженера, инженера-исследователя, старшего инженера, начальника отдела, начальника научно-исследовательской лаборатории, начальника отделения. Занимался разработкой нового для судостроительной отрасли направления, связанного с проблемами гидродинамической акустики, являлся инициатором развития этого важного раздела техники в судостроительной отрасли. За успешную разработку, освоение и внедрение комплекса специальных измерительных систем в 1971 году отмечен Государственной премией СССР. С 1976 по 1982 гг. - директор НИИ «Атолл». В 1982-1998 гг. - начальник научно – исследовательского сектора, ведущий научный сотрудник, заместитель директора по научной работе. Внес большой вклад в формирование коллектива института, определение стратегических направлений его деятельности по решению поставленных государством задач оборонного значения, в решение социальных вопросов сотрудников в период становления НИИ. Автор 20 научных работ, в том числе двух монографий, трех книг, семи изобретений, пользующихся большой популярностью у специалистов. Являлся членом Совета и Президиума ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова, членом Совета ЦНИИ «Морфизприбор», членом Совета по гидроакустике при Президиуме АН СССР. Был широко известен не только в организациях и предприятиях Министерства судостроения, но и в смежных отраслях промышленности. Умер 7 января 2003 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями СССР. Тюленев Анатолий Петрович, начальник Строительно-монтажного управления №5 (1973-1977 гг. и 1980-1997 гг.) Родился 30 августа 1932 года. Окончив строительный техникум, с 1952 г. по 1965 г. работал десятником, прорабом, начальником участка и управления в строительных организациях Министерства среднего машиностроения в Томской области. В качестве начальника управления (в 1965-1973 гг., а также 1977-1980 гг.) участвовал в строительстве производственных предприятий и социальных объектов г.Шевченко. В Дубне работал с 1973 г. Внес значительный вклад в социальное и экономическое развитие города, развитие материальной научно-исследовательской и производственной базы. Под его руководством СМУ-5 в 70-90-е годы осуществляло масштабное строительство социальных объектов микрорайонов Большой Волги, Черной Речки. Построило реактор на быстрых нейтронах ИБР-2, вело строительство и реконструкцию других научно-исследовательских комплексов ОИЯИ и НИИ «Атолл», производственных объектов завода «Тензор». Был активным членом КПСС, работал в составе дубненского ГК КПСС. Избирался депутатом городского Совета народных депутатов. Почетный гражданин города, заслуженный строитель Российской Федерации. Умер в 2004 году. Награжден орденом Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Н.Н. Прислонов, историк-краевед Фото из фонда автора Продолжение следует