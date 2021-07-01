Письмо со словами благодарности пришло на днях на имя председателя Совета директоров градообразующих предприятий Дубны Владимира Николаевича Трусова от главы города Сергея Александровича Куликова. Помощь, которую оказывает Совет директоров Дубны городу, действительно огромна. Дубненским предприятиям удается решать очень важные и социально-значимые задачи – такие, с которыми в одиночку муниципалитет справиться не в силах. Так вышло и с ремонтом дороги на Сергиево-Демидовское кладбище.

Как мы уже рассказывали в предыдущих публикациях, отремонтировать дорожное полотно за счет городского бюджета нельзя, поскольку дорога расположена в другом муниципалитете и даже в другом регионе – на территории Кимрского района Тверской области. Несколько лет администрация городского округа добивается передачи дороги в ведение Дубны. И даже есть договоренность с администрацией Кимрского района, на чьем балансе находится этот объект недвижимости. Однако Управление Росреестра по Тверской области трижды отказывало в государственной регистрации права собственности. И пока изучаются юридические коллизии и ведутся судебные тяжбы, Президиум Совета директоров выдвинул инициативу: помочь привести в порядок дорогу до Сергиево-Демидовского кладбища. Председатель Совета директоров генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка

В.Н. Трусов и глава городского округа С.А. Куликов направили совместное обращение к руководителям градообразующих предприятий с просьбой выделить средства на проведение ремонтных работ. Эту инициативу руководители предприятий поддержали, ремонт начался в считанные дни. В настоящее время дорога уже отремонтирована.

Сделано большое дело, за которое огромное человеческое спасибо говорят тысячи наших горожан. Они, нет сомнений, присоединятся к каждому слову, прозвучавшему от главы города в адрес Совета директоров:

«Уважаемый Владимир Николаевич!

Выражаю искреннюю признательность Вам лично, как председателю Совета директоров градообразующих предприятий, и в Вашем лице всем руководителям организаций научно-производственного комплекса Дубны, входящим в Совет, за системную, комплексную помощь по разным направлениям жизнедеятельности наукограда.

Совет директоров является совещательным общественным объединением, созданным для содействия главе городского округа, и, наряду с экспертными оценками, предложениями и рекомендациями, вы активнейшим образом участвуете в решении важнейших вопросов функционирования города.

В июне за счет внебюджетных средств, перечисленных градообразующими организациями, в короткие сроки выполнена чувствительная, социально-значимая задача – отремонтирована дорога к Сергиево-Демидовскому кладбищу. По объективным причинам с этой проблемой не удавалось справиться несколько лет.

Предприятия Дубны оказывают поддержку в проведении городских праздников и широкого круга мероприятий; реализации проектов благоустройства территорий; реконструкции и дооснащения медицинских, образовательных, культурных, спортивных объектов; ведут постоянную шефскую работу со школами, детскими садами, детским лагерем «Сосновый бор».

Примите благодарность за ваш огромный вклад в развитие наукограда!

В этом году мы отмечаем значимый юбилей – 65-летие Дубны. И я уверен, что впереди нас ждет еще немало совместных дел во благо нашего любимого города и всех горожан!

С глубоким уважением

глава городского округа Дубна С.А. Куликов».