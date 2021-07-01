Выражаем благодарность главе города С.А. Куликову, заместителю главы администрации М.А. Тихомирову, Совету директоров градообразующих предприятий за проведение частичного ремонта дороги на Сергиево-Демидовское кладбище.

Наша инициативная группа неоднократно обращалась к главе города с просьбой найти решение этого непростого вопроса и отремонтировать дорогу на кладбище. Мы все хорошо знаем, в каком удручающем состоянии последние годы находилось дорожное полотно – сплошные ямы. И по такой дороге десятки людей ежедневно ездили на кладбище, чтобы навестить своих близких; по ней везли в последний путь наших горожан… Спасибо от всего сердца, что не остались равнодушными и нашли возможность решить эту проблему. Надеемся, что в будущем будут отремонтированы и оставшиеся части дороги, которые пока еще находятся в более удовлетворительном состоянии.

Инициативная группа жителей дома №25 на ул. Сахарова: З.В. Рогова, Н.А. Леонова, Д.И. Рогунова, Е.А. Чулкова и другие