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«Мы рядом ради перемен» Печать
01.07.2021 03:57

Начался прием заявок на соискание ежегодной премии губернатора Московской области «МЫ РЯДОМ ради перемен». Администрация города предлагает жителям и организациям Дубны принять участие в конкурсе.

Зарегистрироваться и подать заявку можно до 11 июля на сайте премия-мырядом.рф.

В этом году в премии губернатора определены четыре номинации:

  • «Область перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для жителей не менее чем пяти городских округов МО;
  • «Округ перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для жителей одного округа МО;
  • «Территория перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для жителей одного населенного пункта Московской области (город, село, поселок, деревня и т.д.);
  • «Место перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для узкого круга жителей (не менее 20 человек»).

Премии по каждой категории присуждаются на конкурсной основе за реализованные проекты по следующим направлениям:

  • развитие добровольческой (волонтерской) деятельности;
  • благоустройство уличных территорий, парков и объектов культуры;
  • перспективные инновационные проекты, прорывные технологии в любой сфере деятельности;
  • оказание правовой помощи, работа по патриотическому воспитанию, контроль организации ЖКХ, пропаганда здорового образа жизни, развитие деятельности в области образования, науки, медицины, физической культуры и спорта;
  • творческое самовыражение граждан, развитие художественных промыслов и ремесел;
  • работа в области СМИ;
  • социально ориентированный бизнес;
  • экология, охрана окружающей среды;
  • развитие деятельности в области местного туризма.

С 4 июля по 25 июля на сайте премии пройдет народное голосование за проекты. В число номинантов войдут не более 1200 участников.

По итогам конкурса будут определены 500 проектов победителей, которые получат премии от 50 тысяч до 1 млн рублей.

Телефон для справок: 8 (496) 218-05-05 (доб. 268 и 334).

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