Начался прием заявок на соискание ежегодной премии губернатора Московской области «МЫ РЯДОМ ради перемен». Администрация города предлагает жителям и организациям Дубны принять участие в конкурсе. Зарегистрироваться и подать заявку можно до 11 июля на сайте премия-мырядом.рф. В этом году в премии губернатора определены четыре номинации: «Область перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для жителей не менее чем пяти городских округов МО;

«Округ перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для жителей одного округа МО;

«Территория перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для жителей одного населенного пункта Московской области (город, село, поселок, деревня и т.д.);

«Место перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для узкого круга жителей (не менее 20 человек»). Премии по каждой категории присуждаются на конкурсной основе за реализованные проекты по следующим направлениям: развитие добровольческой (волонтерской) деятельности;

благоустройство уличных территорий, парков и объектов культуры;

перспективные инновационные проекты, прорывные технологии в любой сфере деятельности;

оказание правовой помощи, работа по патриотическому воспитанию, контроль организации ЖКХ, пропаганда здорового образа жизни, развитие деятельности в области образования, науки, медицины, физической культуры и спорта;

творческое самовыражение граждан, развитие художественных промыслов и ремесел;

работа в области СМИ;

социально ориентированный бизнес;

экология, охрана окружающей среды;

развитие деятельности в области местного туризма. С 4 июля по 25 июля на сайте премии пройдет народное голосование за проекты. В число номинантов войдут не более 1200 участников. По итогам конкурса будут определены 500 проектов победителей, которые получат премии от 50 тысяч до 1 млн рублей. Телефон для справок: 8 (496) 218-05-05 (доб. 268 и 334). Электронная почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript