Сегодня, 1 июля, 30-летний юбилей отмечает Дубненский центр занятости населения. Государственная служба занятости населения Российской Федерации была создана 19 апреля 1991 года. Один за другим с тех пор по всей стране начали появляться городские и районные ЦЗН. В Дубне такой центр был создан распоряжением главы города 01 июля 1991 года. Накануне 30-летнего юбилея городского центра занятости хотелось бы немного рассказать о направлениях его деятельности и людях, работающих в нем.

Государственная служба занятости населения Российской Федерации была создана в тяжелые для страны годы. Экономика была в упадке, безработица росла. Служба занятости начала официально регистрировать и выплачивать пособие по безработице, проводить мероприятия, направленные на активное содействие занятости населения: профессиональное обучение, общественные работы, временную занятость особо нуждающихся в социальной защите.

В конце 2000 года в Дубне уровень регистрируемой безработицы удалось снизить до 1,5 % по сравнению с 3,0 % на конец 1999 года. Начала снижаться задолженность по выплате пособий по безработице, а к началу 2001 года эта проблема была практически решена.

Городские предприятия и организации активно сотрудничали с Дубненским ЦЗН и трудоустраивали по направлениям службы занятости граждан. Кроме этого они участвовали в мероприятиях активной политики содействия занятости населения – это общественные работы, временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет на временные рабочие места в свободное от учебы время.

В конце 2008 года случился очередной всплеск безработицы в связи с осложнением экономической ситуации в стране. В связи с этим, начиная с 2009 года, были внесены дополнительные мероприятия содействия занятости населения: опережающее обучение, оказание материальной помощи в виде субсидий на открытие собственного дела безработными гражданами.

С 2009 года и по настоящее время почти 100 безработных граждан открыли собственное дело при содействии Дубненского ЦЗН и продолжают развивать свой бизнес сегодня. Пять юридических лиц и 27 индивидуальных предпринимателей оказывают логопедические услуги, тефлоуслуги для слабовидящих детей, педагогические, ремонтно-строительные и рекламные услуги, услуги вэб-дизайна, а также сельскохозяйственные, в виде выращивания и реализации лука и салатной зелени.

В рамках нацпроекта «Демография» с 2019 года в соответствии с федеральным проектом «Старшее поколение» Дубненским центром занятости было направлено на обучение более 50 граждан предпенсионного возраста.

С 2020 года служба занятости стала предоставлять гражданам услуги дистанционно, посредством порталов «Работа в России» и «Госуслуги». Обучение также перешло на новый уровень, используя технологии дистанционного обучения.

За 30 лет служба занятости трудоустроила более сотни тысяч граждан, более трех тысяч граждан прошли обучение, проведено более 200 ярмарок вакансий.

В канун юбилея службы занятости ряд сотрудников награжден почетными грамотами главы городского округа Дубна за значительные достижения в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд. Это директор Ирина Михайловна Гогенко, заместитель директора Мария Викторовна Живоглядова, главный бухгалтер – начальник отдела сопровождения договоров и социальных выплат Светлана Владимировна Мицевичус, главный инспектор отдела сопровождения договоров и социальных выплат Любовь Игоревна Кондратьева, ведущий инспектор отдела сопровождения договоров и социальных выплат Мария Анатольевна Логинова, главный инспектор отдела сопровождения договоров и социальных выплат Анастасия Владимировна Воронцова, главный инспектор отдела сопровождения договоров и социальных выплат Алексей Сергеевич Воронцов, начальник отдела содействия занятости населения Наталья Васильевна Кленкова, главный инспектор отдела содействия занятости населения Галина Николаевна Сугробова, главный инспектор отдела содействия занятости населения Любовь Николаевна Стефорова, ведущий инспектор отдела содействия занятости населения Марина Николаевна Юрова, главный инспектор отдела содействия занятости населения Наталья Германовна Васильева, главный инспектор отдела содействия занятости населения Екатерина Юрьевна Осюхина.

Благодарственное письмо Министерства социального развития Московской области за подписью министра И.К. Фаевской адресовано всему коллективу Дубненского центра занятости населения за высокие достижения в реализации активной политики занятости населения в Московской области.

Надежда Юрьевна Попова, председатель первичной профсоюзной организации Дубненского ЦЗН