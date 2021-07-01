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Желающих становится больше Печать
01.07.2021 03:56

Дирекция ПАО «Тензор» предпринимает необходимые меры для профилактики распространения COVID-19. По коллективной заявке организована массовая вакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции непосредственно на предприятии. В период обострения эпидемиологической ситуации это необходимые действия для защиты людей и стабильной ситуации на производстве.

В течение двух дней, 24 и 25 июня, на приборном заводе работала бригада Медсанчасти №9 Федерального медико-биологического агентства. Вакциной «Спутник V» привито более 50 человек. Но списки желающих пополняются, так что на следующей неделе медиков вновь ждут на предприятии.

Как рассказала менеджер службы управления персоналом Елена Тихомирова, на сегодняшний день провакцинировано около 25% от общего числа работников «Тензора». В ближайшее время это показатель увеличится до 40%.

– Мы заботимся о своих сотрудниках, после вакцинации проверяем состояние здоровья, при повышении температуры (а в некоторых случаях организм именно так реагирует на прививку в первые три дня) освобождаем от работы с сохранением заработка, – сообщила Елена Тихомирова. – Хочется поблагодарить МСЧ №9 за содействие и всех специалистов-медиков – за внимательное отношение, подробные консультации, четкие действия.

Процесс вакцинации для выработки антител позволяет сформировать коллективный иммунитет, чтобы противостоять пандемии, снизить скорость распространения заболевания, минимизировать риск заражения для себя и окружающих.

По информации www.tenzor.net
  		 
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