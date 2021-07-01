Ко Дню памяти и скорби для ребят из летнего городского лагеря «Солнышко», что при школе №10, прошла беседа о значении почты в годы Великой Отечественной войны.

С началом войны была нарушена привычная жизнь огромной массы людей: более 5 млн человек оказались в действующей армии на западных рубежах страны. Призванные по мобилизации проходили подготовку в тыловых гарнизонах.

Началась эвакуация из районов прифронтовой полосы. Все сдвинулось с привычных мест, переехало, поменяло адрес. Миллионы семей оказались разлучены и только почта помогла жителям огромной страны не потерять друг друга.

Ребята узнали, что такое фронтовой «треугольник», поупражнялись в его складывании. Узнали о том, как жертвовали собой почтальоны, чтобы доставить корреспонденцию. Дети задавали много вопросов и по теме : «Что такое похоронка?», «Что такое блиндаж?» и еще много-много уточнений. Все это дополняло рассказ библиотекаря о полевой почте, делая его содержание кратким обзором по всей истории Великой войны.