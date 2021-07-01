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День памяти и скорби Печать
01.07.2021 03:55

На мемориальном комплексе погибшим воинам на Большой Волге 22 июня прошел митинг, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны.

В нем участвовали ветераны, школьники, сотрудники предприятий и организаций города. Право открыть мероприятие было предоставлено детям войны - членам совета ветеранов Большой Волги. В стихотворной форме они рассказали о вероломном нападении фашисткой Германии на СССР, а закончили выступление исполнением песни «Война священная». Выступили дети из театра эстрады «Парадигма». Тронуло сердца собравшихся проникновенное исполнение Валентины Корсаковой и Николая Вагина песен военных лет.

На митинге выступили заместитель главы города Н. Мадфес и депутат Е. Углов. Присутствующие почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к монументу погибших.

Совет ветеранов Большой Волги
  		 
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